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El error frecuente con la cortina de la ducha que favorece las manchas de moho

Pequeños cambios diarios pueden limitar la acumulación de agua y mejorar las condiciones higiénicas del ambiente

Ilustración en acuarela de un baño con ducha, cortina clara, lámpara encendida en un pilar, lavabo de madera, taburete y espejo.
La cortina extendida facilita un secado uniforme después de la ducha. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Cerrar por completo la cortina de la ducha después de cada uso puede ayudar a que el material se seque de manera más uniforme y limitar humedad que queda atrapada en sus pliegues. El hábito debe acompañarse de ventilación y limpieza periódica en el baño.

La humedad persistente favorece la aparición de moho

El baño concentra vapor de agua de forma cotidiana y las superficies que reciben salpicaduras. Entre ellas, la cortina y su forro pueden permanecer húmedas durante un tiempo prolongado.

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La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que el crecimiento microbiano en interiores se produce cuando hay humedad suficiente y señala que prevenir o reducir la humedad persistente es la medida más importante para evitar efectos adversos en la salud.

Infografía con ilustraciones de un baño, ventilador, grifo, cortina, lupa sobre manchas y consejos textuales sobre humedad.
La humedad persistente favorece la aparición de moho en el baño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La guía de la OMS vincula los edificios húmedos o con moho con una mayor presencia de síntomas respiratorios, alergias y asma. Por eso, el objetivo posterior a la ducha no consiste solo en ordenar la cortina: se trata de retirar o disipar la humedad antes de que permanezca sobre las superficies.

La profesional de limpieza Georgette Mintz, consultada por The Spruce, sitio especializado en tareas domésticas, recomienda cerrar la cortina inmediatamente después de bañarse.

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Según explicó, al extenderla a lo largo de la barra se evita que la humedad se concentre en los pliegues y se facilita el secado de toda su superficie. Dejarla corrida hacia un extremo, en cambio, agrupa el material mojado y puede retener agua.

Baño interior luminoso con lavamanos de pedestal, inodoro, piso de madera, azulejos blancos y una cortina de ducha blanca cubriendo la bañera.
La ventilación reduce el vapor acumulado en las superficies interiores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ventilación del baño reduce el vapor acumulado

La posición de la cortina por sí sola no resuelve el problema. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) recomienda utilizar el extractor del baño que evacúe al exterior o abrir una ventana, cuando las condiciones lo permitan, durante y después de la ducha.

El organismo indica además que la humedad relativa interior debería mantenerse por debajo del 60%, con un rango ideal de entre 30% y 50%.

Si el baño no cuenta con ventana ni extractor, reducir la humedad requiere otras alternativas de ventilación o deshumidificación. La EPA también aconseja secar los materiales y superficies húmedos en un plazo de 24 a 48 horas, y reparar con rapidez pérdidas de agua o filtraciones.

Decoración de baño, cortinas coloridas, diseño interior, estilo vibrante, espacio funcional. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El forro de la cortina también requiere limpieza y secado regular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La limpieza del moho en superficies duras debe realizarse con agua y detergente, seguida de un secado completo. Una rutina sencilla después de la ducha puede concentrarse en estos pasos:

  • Extender la cortina y el forro sin dejar sectores amontonados.
  • Encender el extractor o abrir la ventana si es posible.
  • Revisar que no queden gotas acumuladas en la bañera, las paredes o el borde de la cortina.
  • Identificar pérdidas de agua en griferías, cañerías o uniones cercanas.
Cuarto de baño con lavabo, espejo, inodoro, ducha con cortina blanca y una ventana abierta que da al exterior.
Las filtraciones de agua prolongan la humedad en paredes y sanitarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El forro también necesita secarse y renovarse

En baños que usan una cortina decorativa junto con un forro, ambos elementos deben quedar separados y desplegados para que el aire alcance sus superficies. Mintz indicó al medio citado que los forros plásticos conviene reemplazarlos cada seis meses, mientras que los de tela pueden durar más si se lavan de manera regular.

La limpieza habitual evita que se acumulen restos de jabón y productos de higiene sobre la cortina, forro, paredes y bañera. Esos depósitos pueden volver más difícil la remoción posterior de la suciedad y coinciden con un ambiente húmedo, condición favorable para la aparición de moho y hongos.

La OMS sostiene que la ventilación, el uso adecuado del agua y el mantenimiento de los espacios interiores forman parte de la prevención de la humedad excesiva. En el baño, extender la cortina de ducha, activar la ventilación y atender de inmediato las filtraciones permite reducir el tiempo en que sus materiales quedan mojados.

Una cortina de ducha blanca con manchas marrones en el borde inferior cuelga junto a una bañera con grifería metálica sobre un suelo de baldosas.
Las manchas oscuras pueden indicar problemas de ventilación o acumulación de moho. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las señales visibles requieren una respuesta rápida

Manchas, puntos oscuros, cambios de color u olores persistentes en la cortina o en las juntas del baño son señales que requieren revisar las condiciones de humedad y la limpieza.

La EPA aclara que no es posible eliminar por completo todas las esporas de moho de los interiores; el control del crecimiento depende de controlar la humedad. Por esa razón, lavar la cortina sin corregir una ventilación insuficiente o una filtración puede no resolver la causa del problema.

La revisión frecuente de la cortina, forro y superficies cercanas permite detectar esos cambios sin esperar a que la acumulación avance. Tras cada ducha, la medida inmediata consiste en dejar los materiales extendidos. Después, el mantenimiento regular y la ventilación completan la prevención.

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