Crimen y Justicia

Una disputa familiar por una vivienda terminó con tres hombres heridos y otros tres detenidos en Paraná

La pelea se desató cuando algunos familiares habrían intentado quitarles la vivienda a otros. La Policía busca el arma utilizada en el ataque y ya secuestró dos cuchillos

El violento enfrentamiento familiar ocurrió en la zona de Villa Huesito, en Paraná (Fuente: ElOnce)
El violento enfrentamiento familiar ocurrió en la zona de Villa Huesito, en Paraná (Fuente: ElOnce)
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Una disputa familiar por una vivienda derivó en un violento enfrentamiento en Paraná, que dejó a un hombre con dos heridas de bala y a otras dos personas lesionadas. El conflicto se habría originado cuando algunos integrantes de la familia intentaron quedarse con la propiedad. Por el hecho, tres hombres fueron detenidos.

El episodio ocurrió durante la tarde del miércoles en la zona de Villa Huesito y se extendió hasta las inmediaciones del arroyo del barrio 33 Orientales, en Paraná, Entre Ríos.

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De acuerdo con las declaraciones del comisario Guillermo González en diálogo con Elonce, la disputa comenzó cuando algunos integrantes de la familia habrían intentado quitarles la vivienda a otros miembros del mismo grupo familiar. La situación fue escalando hasta que comenzaron las agresiones y se utilizaron armas de fuego y elementos cortantes.

En medio del enfrentamiento, uno de los hombres recibió dos disparos, uno en el tórax y otro en el abdomen. Tras resultar herido, fue trasladado al hospital San Martín de Paraná para recibir atención médica. Según precisó el funcionario policial, el hombre no presentaba riesgo de vida, aunque debía continuar bajo evaluación médica.

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Además, otras dos personas sufrieron heridas provocadas con armas blancas durante la pelea. Las circunstancias específicas en las que se produjeron las lesiones deberán establecerse a partir de las declaraciones de los involucrados y de las pruebas reunidas durante la investigación.

Tras recibir la alerta sobre el enfrentamiento, efectivos de la garita policial del barrio 33 Orientales, personal de la División 911, de la Comisaría Primera y de la División Homicidios participaron del operativo.

El conflicto por una vivienda entre integrantes de una misma familia terminó con una investigación judicial por tentativa de homicidio (Fuente: ElOnce)
El conflicto por una vivienda entre integrantes de una misma familia terminó con una investigación judicial por tentativa de homicidio (Fuente: ElOnce)

El procedimiento permitió detener a tres hombres mayores de edad que habrían estado involucrados en el episodio. Los sospechosos quedaron a disposición de la Fiscalía de Delitos Complejos, mientras avanzan las actuaciones para esclarecer las responsabilidades penales.

De acuerdo con lo informado por González, dos de los detenidos son investigados por el supuesto delito de tentativa de homicidio. La calificación es provisoria y deberá evaluarse a partir de las pruebas reunidas durante la investigación.

Las identidades de los arrestados no fueron difundidas públicamente. El funcionario policial señaló que los involucrados pertenecen al mismo entorno familiar, aunque tienen distintos apellidos, y que el origen de la disputa estaría relacionado con el intento de desplazar a algunos integrantes de la vivienda.

Uno de los objetivos centrales del operativo fue localizar el arma de fuego utilizada durante el enfrentamiento. Los investigadores sospechan que pudo haber sido descartada en las inmediaciones del arroyo del barrio, por lo que se realizaron rastrillajes en el sector.

Para ampliar la búsqueda, la Policía solicitó la colaboración de personal de Bomberos. Los efectivos recorrieron distintos puntos de la zona, incluso durante la noche, mientras intentaban dar con el elemento.

De igual forma, los investigadores sí lograron secuestrar las dos armas blancas. Según las primeras actuaciones, estas también habrían sido utilizadas durante el enfrentamiento. Los elementos quedaron incorporados a las diligencias para determinar su vinculación con las lesiones sufridas por las otras dos personas.

El despliegue comprendió distintos sectores de Villa Huesito, la zona de calle Ituzaingó antes de Florencio Sánchez y las inmediaciones del arroyo, a la altura del barrio 33 Orientales.

La Policía también dispuso mantener una presencia preventiva en el barrio durante la noche para reducir el riesgo de nuevos enfrentamientos entre los familiares.

La causa continúa bajo la órbita de la Fiscalía de Delitos Complejos, que deberá reconstruir el episodio y determinar las responsabilidades de los involucrados. Mientras tanto, los investigadores siguen trabajando para localizar el arma de fuego y reunir elementos que permitan esclarecer un conflicto.

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