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Roberto Peña imitó a Robbie Williams en el debut de Dale Match y desató las risas de todo el equipo de Marcelo Tinelli

El humorista apareció caracterizado como el cantante británico, interpretó “Feel” y mantuvo un desopilante diálogo en inglés con el conductor

El humorista irrumpió en el ciclo de Marcelo Tinelli caracterizado como el artista inglés que visitó Argentina recientemente (Video: Dale Match/ Infobae en vivo)
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Roberto Peña irrumpió como Robbie Williams en el primer programa de Dale Match y protagonizó uno de los segmentos centrales del debut de Marcelo Tinelli en Infobae en Vivo. Con peluca, tatuajes y una versión de “Feel”, el humorista se presentó como el cantante británico y sostuvo un divertido ida y vuelta con el conductor.

La aparición retomó la reciente visita del artista a la Argentina, donde se presentó el 1, 2 y 4 de octubre en el Movistar Arena de Buenos Aires, en el marco de su regreso al país luego de 20 años. Las tres funciones formaron parte de la gira de presentación de Britpop y tuvieron entradas agotadas.

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Estreno de Dale Match en Infobae con Marcelo Tinelli
Roberto Peña divirtió personificando a Robbie Williams en el debut de Dale Match (Gustavo Gavotti)

Tinelli presentó al supuesto invitado como “una de las estrellas más importantes que ha pasado por la Argentina”. Peña entró al estudio cantando el estribillo de “Feel”, aunque el conductor intentó interrumpirlo para iniciar la entrevista. “Le dije que viniera a hablar, pero bueno”, lanzó Tinelli ante la insistencia del personaje por seguir con su actuación.

La caracterización incluyó frases en inglés, gestos y referencias a la llegada de Williams al país. “Hello, Argentina”, exclamó Peña, quien alternó versos de canciones con respuestas improvisadas. El conductor, Anita Martínez, Carito Müller y Baulo acompañaron el sketch con comentarios sobre su aspecto y su presunto dominio del idioma.

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dale match
La caracterización incluyó frases en inglés, gestos y referencias a la llegada de Williams al país. “Hello, Argentina”, exclamó Peña

El falso Robbie también dio pie a un recuerdo de Videomatch. Tinelli le preguntó si se acordaba de una visita del cantante al programa, pero Peña evitó reconocerlo y bromeó con el paso del tiempo. “¿Sos el mismo tipo?”, preguntó desde el personaje, antes de insistir con que ese encuentro había ocurrido 20 años antes.

Tinelli aprovechó el intercambio para bromear sobre el paso del tiempo. “Era mi hijo aquel”, respondió cuando el falso cantante manifestó dudas sobre si se trataba de la misma persona que había conocido en el estudio. La escena sumó alusiones a Amalia Granata, a supuestos tatuajes y a la vuelta de Tinelli a la conducción de un formato de entretenimiento. Cuando Peña mostró una inscripción ficticia que decía “Se busca conductor joven”, el conductor respondió con otra broma y mantuvo el tono del segmento.

Estreno de Dale Match en Infobae con Marcelo Tinelli
Gustavo Gavotti

En su primera emisión, Dale Match reunió a Marcelo Tinelli con Anita Martínez, Carito Müller y Baulo en una mesa que alternó las noticias de la jornada con canciones, anécdotas, archivo y comentarios humorísticos. El programa abrió con “Costumbres argentinas”, de Los Abuelos de la Nada, antes de que el conductor recuperara su histórico saludo: “Buenas noches, América”. Tinelli reconoció que tuvo que hacer memoria para volver a decir esa frase frente a cámara, en uno de los varios guiños a sus ciclos televisivos anteriores.

Estreno de Dale Match en Infobae con Marcelo Tinelli
Anita Martínez, Baulo y Carito Müller acompañaron a Marcelo Tinelli en la primera emisión que tuvo la ausencia de Diego Castro

La dinámica del envío quedó planteada desde los primeros minutos: las noticias del día funcionarán como punto de partida para las intervenciones de la mesa, las bromas y los intercambios entre los integrantes. Tinelli adelantó que el formato incluirá notas en la calle, participación del público y espacios para talentos anónimos, con el regreso de una idea asociada a VideoMatch, 30 segundos de fama. “Este es un programa para repasar las noticias del día”, explicó al presentar la propuesta, mientras sus compañeros sumaban comentarios en clave de humor.

Estreno de Dale Match en Infobae con Marcelo Tinelli
La escena sumó alusiones a Amalia Granata, a supuestos tatuajes y a la vuelta de Tinelli a la conducción de un formato de entretenimiento

El estudio contó con público y una dinámica abierta a la participación del equipo técnico, que también se incorporó a las conversaciones. Anita Martínez tuvo una de las presentaciones más extensas de la noche, con referencias a su trayectoria artística y a su paso por los certámenes de Tinelli, mientras que Baulo y Carito se sumaron con intervenciones musicales y humorísticas. Diego Castro no participó del debut porque tenía una función de teatro, situación que el conductor convirtió en uno de los primeros chistes de la noche. Se espera que se incorpore en las próximas emisiones, al igual que Pachu Peña, quien tendrá participaciones dos veces por semana.

Fotos: Gustavo Gavotti

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