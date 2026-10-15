Cayó un hombre en Santa Cruz denunciado de abusar de un adolescente que conoció por redes sociales

La denuncia fue presentada por la familia de la víctima (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un hombre de 42 años fue detenido este miércoles por la mañana en Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, tras haber sido acusado de abuso sexual con acceso carnal contra un joven de 17 años. También está bajo investigación por grooming, debido a que habría utilizado las redes sociales para contactar y captar a la víctima.

El operativo se realizó en una vivienda de la calle Almirante Brown al 1900, ubicada en la zona de la costanera de la capital santacruceña. Allí, efectivos policiales llevaron adelante un allanamiento y distintas pericias en el marco de una causa que se inició tras la denuncia presentada por la familia del adolescente damnificado.

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La investigación está vinculada con un presunto acercamiento al menor a través de redes sociales. Por este motivo, la División Cibercrimen de la Policía de Santa Cruz intervino en el expediente junto con otras dependencias policiales y la Comisaría de la Mujer y la Familia.

De acuerdo con la información publicada por La Opinión Austral, la detención se concretó cerca de las 09:30 horas de este miércoles, cuando los efectivos llegaron al domicilio para ejecutar la orden de allanamiento. El hombre se resistió al accionar policial, pero, finalmente, fue trasladado a una dependencia de la ciudad.

La zona en donde se produjo el allanamiento

Durante el allanamiento, los investigadores detectaron contradicciones en la declaración del acusado. El hombre había negado tener una furgoneta blanca que resultaba de interés para la causa, pero los efectivos la hallaron oculta en un garaje de la propiedad al ingresar al domicilio.

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Tras este hallazgo, los investigadores buscarán determinar si ese vehículo fue el lugar donde se habría producido el abuso denunciado por el adolescente. Por esto, el personal de Criminalística trabajó en la vivienda con el objetivo de recolectar elementos de interés, realizar pericias biológicas y analizar posibles pruebas que permitan reconstruir las circunstancias del hecho.

En este sentido, la investigación también apuntaría a esclarecer de qué manera se produjo el contacto entre el acusado y la víctima. Como la causa está vinculada con una presunta captación a través de redes sociales, los investigadores prevén analizar los dispositivos electrónicos y las comunicaciones digitales del detenido para determinar la modalidad de acercamiento.

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Entre las hipótesis que se examinan figuraría el posible uso de perfiles falsos para vincularse con menores de edad. Hasta el momento no se informó oficialmente qué plataforma habría sido utilizada ni si existen otras posibles víctimas o personas involucradas en la causa, que continúa en etapa preliminar.

La Fiscalía investigará si el acusado utilizaba perfiles falsos en redes sociales para contactarse con menores de edad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro de los datos que surgieron durante el procedimiento es que el acusado ya había estado preso durante aproximadamente diez años por delitos vinculados con la corrupción de menores y la tenencia de material de abuso sexual infantil (MASI).

Ese antecedente se remontaría a una década atrás, cuando el hombre trabajaba como guía turístico en el estuario de Río Gallegos. A partir de esta actividad, el acusado estableció contacto con menores que visitaban el lugar, según consta en los antecedentes de aquella causa.

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Condenaron a un hombre a más de 13 años de prisión por abusar de su hijastra en Santa Fe

A principios de octubre, un tribunal de la ciudad de Tostado impuso una pena de 13 años y seis meses de prisión contra un hombre identificado con las siglas C.D.C., de 33 años, por abusar sexualmente de una menor de edad durante varios años. Los hechos ocurrieron en el departamento Nueve de Julio, donde el condenado convivía con la madre de la víctima.

Según informó el portal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe, los abusos se extendieron desde 2015 hasta 2021, un período en el que la nena cursaba la escuela primaria. C.D.C. era pareja de la madre de la víctima y convivió con ambas en distintas viviendas, circunstancia que, según la acusación, le permitió quedar a cargo del cuidado de la menor en reiteradas ocasiones.

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La fachada del Ministerio Público de la Acusación en Tostado, Santa Fe, identifica la sede de la Unidad Fiscal local que tramita causas penales. (Ministerio Público de Santa Fe)

El fallo fue dictado por los jueces Javier Bottero, José Boaglio y Cecilia Álamo, quienes resolvieron por unanimidad la responsabilidad penal del acusado. De esta manera, lo condenaron como autor de abuso sexual con acceso carnal, abuso sexual gravemente ultrajante y promoción de la corrupción de menores. Además, las tres figuras fueron agravadas por la situación de guarda que el condenado ejercía sobre la víctima al momento de los hechos.

En línea con esto, la fiscal Fabiana Bertero, a cargo de la acusación, sostuvo durante el proceso que la reiteración de los abusos y la relación de convivencia conformaron el cuadro probatorio que permitió atribuir los delitos al acusado. “El accionar del condenado tuvo entidad suficiente para afectar el libre y progresivo desarrollo de la sexualidad de la niña”, argumentó en su intervención ante el tribunal.

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C.D.C. había llegado al debate oral también imputado por un hecho de abuso sexual simple agravado por el vínculo. Sobre ese punto, el tribunal dispuso su absolución, mientras que mantuvo la condena por los tres delitos restantes, que en conjunto derivaron en la pena de 13 años y seis meses de prisión.