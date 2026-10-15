Deportes

“Salí una vez”: el grito de Otamendi a Santiago Beltrán durante el empate de River Plate frente a Sarmiento

El defensor le hizo reclamó al arquero porque se quedó bajo los tres palos luego de un pelotazo que ingresó al área

Durante el partido entre River Plate y Sarmiento por la Liga Profesional de Fútbol, el defensor Nicolás Otamendi le hizo un reclamo al arquero Santiago Beltrán luego de una acción ofensiva del conjunto local. La secuencia se registró durante la segunda parte del encuentro en el estadio Eva Perón.
Guardar

Nicolás Otamendi retó a Santiago Beltrán durante el empate de River Plate ante Sarmiento por el Torneo Clausura, disputado en el Estadio Eva Perón. A falta de pocos minutos para el final, el capitán del equipo de Núñez encaró a su arquero y le reclamó que saliera a cortar un pelotazo largo dirigido a Junior Marabel.

“Salí una vez”, le gritó el defensor a Beltrán tras mandar la pelota directamente al lateral luego de que Lucas Martínez Quarta desviara el balón con su cabeza.

PUBLICIDAD

En cuanto a los goles, el del local vino por un lateral largo que derivó en un cabezazo fallido de Tomás Galván y permitió un centro de Marabel para que Julián Contrera, cedido por Newell’s, anotara su conquista ante la mirada de Lucas Martínez Quarta. Gonzalo Montiel marcó luego la igualdad que le dio un punto a River, minutos después de que le anularon un tanto por una mano previa de Fausto Vera.

El reto de Otamendi a Beltrán
El reto de Otamendi a Beltrán

El resultado no le permitió al equipo de Leonardo Ponzio meterse en zona de playoffs del Clausura ni mejorar su posición en la Tabla Anual, clave para la clasificación a la Copa Libertadores. A falta de cuatro fechas para el cierre, River está octavo con 46 puntos, a cinco de Argentinos Juniors, el último equipo que hoy obtendría el boleto continental. En la previa del partido, además, se registraron graves incidentes entre hinchas de River y la Policía, que desbordaron el operativo de seguridad en la tribuna visitante del Eva Perón.

PUBLICIDAD

Mientras el plantel se enfoca en una recta final exigente —domingo ante Belgrano y luego dos clásicos consecutivos frente a Racing y Boca, antes de cerrar la fase regular contra Aldosivi en Mar del Plata—, el nombre de Beltrán volvió a cobrar relevancia en el plano internacional. La Fiorentina abrió contactos por el arquero y el club argentino pediría una cifra cercana a los 20 millones de euros por el futbolista de 22 años. La alternativa que circula en Italia contempla una cesión para enero de 2027 y una compra definitiva en junio, aunque por el momento no existe una oferta formal ni un acuerdo entre las partes.

La información fue publicada por Corriere dello Sport Stadio, edición del medio que se imprime en Florencia. El interés del club italiano apunta a resolver la sucesión del español David de Gea, que podría dejar la institución. Según esa versión, Beltrán ya mantuvo los primeros contactos con la Fiorentina y cuenta con pasaporte italiano, una condición que evitaría ocupar una plaza de extracomunitario. Incluso trascendió que el arquero estaría estudiando italiano.

“La vida después de De Gea. Contactos iniciados con el portero de River: contrato hasta 2027. Otro Beltrán. Precio de salida de 20 millones de euros; también despierta interés en la Premier League”, publicó el medio florentino, que además adelantó el regreso inminente de Franco Mastantuono a las canchas tras una fractura en un dedo. La referencia “Otro Beltrán” alude al reciente paso de Lucas Beltrán, quien retornó al Millonario.

River tiene al arquero bajo contrato hasta diciembre de 2027, un dato que contradice versiones iniciales que situaban su salida antes de quedar libre en pocos meses. En paralelo, la dirigencia inició conversaciones para extender ese vínculo, con una mejora salarial y una cláusula de rescisión más elevada. La prensa italiana sostiene que la Fiorentina analiza un préstamo a partir de enero, con una obligación u opción de compra al finalizar la temporada europea, en un escenario donde también habrían aparecido consultas desde la Premier League y la Bundesliga. Inter y Juventus habían seguido al arquero durante el último mercado de pases de verano.

Temas Relacionados

Nicolás OtamendiSantiago BeltránRiver Platedeportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La tajante frase de Leonardo Ponzio ante los rumores de un posible regreso de Ramón Díaz a River

El entrenador del Millonario habló en conferencia de prensa tras el empate 1-1 contra Sarmiento en Junín por el encuentro pendiente de la fecha 11 del Torneo Clausura

La tajante frase de Leonardo Ponzio ante los rumores de un posible regreso de Ramón Díaz a River

12 fotos del último adiós a Jorge Locomotora Castro

El ex boxeador murió este miércoles a los 59 años y sus seres queridos lo despidieron en una ceremonia íntima

12 fotos del último adiós a Jorge Locomotora Castro

Tras el empate de River Plate con Sarmiento, así quedaron las tablas de posiciones del Torneo Clausura: cómo está la clasifiación a la copas

El Millonario y el Verde de Junín jugaron su partido pendiente de la fecha 11

Tras el empate de River Plate con Sarmiento, así quedaron las tablas de posiciones del Torneo Clausura: cómo está la clasifiación a la copas

Se conoció la lista de jugadores del AAT Challenger de Villa María con Federico Coria como principal figura

El certamen contará con 12 tenistas argentinos en el cuadro principal, además de los jugadores que puedan sumarse desde la clasificación o mediante invitaciones

Se conoció la lista de jugadores del AAT Challenger de Villa María con Federico Coria como principal figura

River Plate empató 1-1 ante Sarmiento por el partido pendiente de la fecha 11 del Torneo Clausura

El Millonario empezó abajo en el trámite por el gol de Julián Contrera y lo igualó en la segunda parte con el tanto de Gonzalo Montiel

River Plate empató 1-1 ante Sarmiento por el partido pendiente de la fecha 11 del Torneo Clausura

MALDITOS NERDS

Sony revela los nueve juegos de PlayStation Plus para octubre, con ‘Mafia: The Old Country’

Sony revela los nueve juegos de PlayStation Plus para octubre, con ‘Mafia: The Old Country’

‘Blade Runner 2099′ presenta su futuro replicante en un nuevo tráiler

Microsoft crea Xbox Labs para investigar mods y videojuegos generados con IA

Nintendo fecha ‘Ocarina of Time’ y detalla sus novedades para Switch 2

Half Human Games presenta ‘Myths from the Maw’, un rol táctico sobre el pecado

ENTRETENIMIENTO

‘Clayface’: las primeras críticas destacan el terror y la violencia de la nueva película de DC

‘Clayface’: las primeras críticas destacan el terror y la violencia de la nueva película de DC

Machine Gun Kelly desmiente un post viral sobre Megan Fox y su ruptura

Escala la pelea de Kelly Clarkson con una tienda de arte en Nueva York: un video de seguridad sale a la luz

Billy Crystal confiesa que perdió la confianza en Dios tras la muerte de Rob Reiner

James Spader vuelve como Ultron a 11 años de ‘Los Vengadores 2′: esto lo convenció de regresar a Marvel

INFOBAE AMÉRICA

El Congreso de Brasil aprobó el recorte de la semana laboral a cinco días

El Congreso de Brasil aprobó el recorte de la semana laboral a cinco días

El panameño José ‘Chema’ Caballero es nominado al Guante de Oro 2026 con los Yankees

Economía de Costa Rica pierde fuerza: crecimiento cae al 2.2% y registra una fuerte desaceleración en agosto de 2026

La iniciativa plantea declarar al Volcán de Agua una reserva natural para conservar sus bosques en Guatemala

Las nueve prácticas de Capital Humano que están definiendo a Los Mejores Lugares para Trabajar(™)