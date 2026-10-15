“Salí una vez”: el grito de Otamendi a Santiago Beltrán durante el empate de River Plate frente a Sarmiento

Durante el partido entre River Plate y Sarmiento por la Liga Profesional de Fútbol, el defensor Nicolás Otamendi le hizo un reclamo al arquero Santiago Beltrán luego de una acción ofensiva del conjunto local. La secuencia se registró durante la segunda parte del encuentro en el estadio Eva Perón.

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Nicolás Otamendi retó a Santiago Beltrán durante el empate de River Plate ante Sarmiento por el Torneo Clausura, disputado en el Estadio Eva Perón. A falta de pocos minutos para el final, el capitán del equipo de Núñez encaró a su arquero y le reclamó que saliera a cortar un pelotazo largo dirigido a Junior Marabel.

“Salí una vez”, le gritó el defensor a Beltrán tras mandar la pelota directamente al lateral luego de que Lucas Martínez Quarta desviara el balón con su cabeza.

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En cuanto a los goles, el del local vino por un lateral largo que derivó en un cabezazo fallido de Tomás Galván y permitió un centro de Marabel para que Julián Contrera, cedido por Newell’s, anotara su conquista ante la mirada de Lucas Martínez Quarta. Gonzalo Montiel marcó luego la igualdad que le dio un punto a River, minutos después de que le anularon un tanto por una mano previa de Fausto Vera.

El reto de Otamendi a Beltrán

El resultado no le permitió al equipo de Leonardo Ponzio meterse en zona de playoffs del Clausura ni mejorar su posición en la Tabla Anual, clave para la clasificación a la Copa Libertadores. A falta de cuatro fechas para el cierre, River está octavo con 46 puntos, a cinco de Argentinos Juniors, el último equipo que hoy obtendría el boleto continental. En la previa del partido, además, se registraron graves incidentes entre hinchas de River y la Policía, que desbordaron el operativo de seguridad en la tribuna visitante del Eva Perón.

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Mientras el plantel se enfoca en una recta final exigente —domingo ante Belgrano y luego dos clásicos consecutivos frente a Racing y Boca, antes de cerrar la fase regular contra Aldosivi en Mar del Plata—, el nombre de Beltrán volvió a cobrar relevancia en el plano internacional. La Fiorentina abrió contactos por el arquero y el club argentino pediría una cifra cercana a los 20 millones de euros por el futbolista de 22 años. La alternativa que circula en Italia contempla una cesión para enero de 2027 y una compra definitiva en junio, aunque por el momento no existe una oferta formal ni un acuerdo entre las partes.

La información fue publicada por Corriere dello Sport Stadio, edición del medio que se imprime en Florencia. El interés del club italiano apunta a resolver la sucesión del español David de Gea, que podría dejar la institución. Según esa versión, Beltrán ya mantuvo los primeros contactos con la Fiorentina y cuenta con pasaporte italiano, una condición que evitaría ocupar una plaza de extracomunitario. Incluso trascendió que el arquero estaría estudiando italiano.

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“La vida después de De Gea. Contactos iniciados con el portero de River: contrato hasta 2027. Otro Beltrán. Precio de salida de 20 millones de euros; también despierta interés en la Premier League”, publicó el medio florentino, que además adelantó el regreso inminente de Franco Mastantuono a las canchas tras una fractura en un dedo. La referencia “Otro Beltrán” alude al reciente paso de Lucas Beltrán, quien retornó al Millonario.

River tiene al arquero bajo contrato hasta diciembre de 2027, un dato que contradice versiones iniciales que situaban su salida antes de quedar libre en pocos meses. En paralelo, la dirigencia inició conversaciones para extender ese vínculo, con una mejora salarial y una cláusula de rescisión más elevada. La prensa italiana sostiene que la Fiorentina analiza un préstamo a partir de enero, con una obligación u opción de compra al finalizar la temporada europea, en un escenario donde también habrían aparecido consultas desde la Premier League y la Bundesliga. Inter y Juventus habían seguido al arquero durante el último mercado de pases de verano.

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