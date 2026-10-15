Marcelo Tinelli confesó en Dale Match su sueño frustrado de ser futbolista: “Yo jugué contra Maradona”

El conductor recordó su infancia a través de una foto en su Bolivar natal (Video: Dale Match/ Infobae en vivo)

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Marcelo Tinelli estrenó Dale Match en Infobae en Vivo con una confesión sobre su juventud: su mayor aspiración era convertirse en futbolista profesional y llegó a enfrentarse a Diego Maradona en la cancha en su adolescencia.

La anécdota surgió durante una conversación con Anita Martínez, Carito Müller y Baulo, quienes bromearon con una antigua fotografía del conductor en su infancia que la producción mostró en pantalla. El conductor recordó sus pasos por San Telmo y Defensores de Belgrano, y afirmó que el servicio militar obligatorio cambió el rumbo de su carrera.

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Marcelo Tinelli recordó en Dale Match su sueño de llegar a Primera División y el partido que disputó contra Diego Maradona (Gustavo Gavotti)

Mientras hablaban de fútbol argentino y de su hijo Lorenzo, de 12 años, Tinelli contó que de joven jugaba como marcador de punta izquierdo y defensor central. Según relató, su objetivo era llegar a la máxima categoría. “Mi sueño era ser jugador de fútbol. Siempre fue”, aseguró en el ciclo. También sostuvo que tuvo un recorrido por San Telmo y luego por la tercera división de Defensores de Belgrano, antes de orientar su carrera hacia el periodismo.

El conductor explicó que estaba cerca de tener una oportunidad en Primera cuando debió cumplir con la conscripción. “Cuando estaba por llegar a Primera, me tocó la colimba, el servicio militar”, señaló. Tras ese período, continuó su trabajo en Radio Rivadavia.

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El conductor contó que jugó en San Telmo y Defensores de Belgrano antes de dedicarse al periodismo

La aparición de una imagen de su época como jugador abrió una sucesión de chistes en el estudio. La humorista bromeó por la calidad de la foto y Baulo puso en duda que Tinelli fuera identificable en la formación. En ese contexto, reveló que enfrentó a Diego Maradona en un torneo Evita. “Yo jugué contra Maradona en el campeonato Evita. Nos ganó”, contó, mientras sus compañeros interrumpían con comentarios humorísticos.

Los Campeonatos Evita fueron creados en 1948 por iniciativa de Eva Perón y el entonces ministro de Salud Ramón Carrillo. El certamen, que comenzó con competencias infantiles de fútbol, tenía entre sus objetivos promover el deporte y los controles sanitarios de niños y adolescentes.

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Anita Martínez, Carito Müller y Baulo acompañaron a Tinelli en una emisión marcada por el humor y los recuerdos futboleros

Tinelli intentó explicar la importancia que tenía ese recuerdo para él, aunque la mesa transformó el momento en una nueva secuencia de bromas. El intercambio formó parte de la primera emisión de Dale Match, que combinó actualidad, música, archivos de televisión y conversaciones entre sus integrantes.

La primera emisión de Dale Match se estrenó este miércoles 14 de octubre a las 21 por Infobae en Vivo, con Tinelli acompañado por Anita Martínez, Baulo y Carito Müller. El ciclo abrió con “Costumbres argentinas”, de Los Abuelos de la Nada, y con el saludo “Buenas noches, América”, una frase que el conductor recuperó al inicio del programa.

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La propuesta combinó el repaso de las noticias del día con humor, archivo televisivo, intervenciones musicales y conversaciones entre los integrantes de la mesa. Tinelli adelantó que el formato incluirá notas en la calle, participación del público y el regreso de “30 segundos de fama”, una sección asociada a VideoMatch.

Uno de los divertidos momentos de Marcelo Tinelli en Dale Match

El programa contó con una tribuna y con la presencia de Roberto Peña, quien ingresó caracterizado como Robbie Williams. Diego Castro no participó del debut porque tenía una función de teatro, una ausencia que fue parte de los chistes de la noche. Está previsto que se incorpore en próximas emisiones, mientras que Pachu Peña participará dos veces por semana.

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Durante la presentación del formato, Tinelli explicó que la propuesta buscará abordar la agenda cotidiana desde el intercambio de la mesa. “Este es un programa para repasar las noticias del día”, afirmó. Luego anticipó que habrá móviles y participación del público: “Vamos a tener cámaras en la calle”. Sobre la recuperación de una sección de VideoMatch, agregó: “Está bueno hacer el 30 segundos de fama, porque para mí es un momento donde la gente muestra sus habilidades también”.

Tinelli y Anita Martínez durante uno de los intercambios humorísticos de la noche

Sus compañeros acompañaron esos anuncios con chicanas. Cuando Tinelli habló del espacio dedicado a la actualidad, Anita Martínez respondió: “Te vamos a desinformar”. También hubo bromas por la ausencia de Diego Castro. “Es el primer programa en la historia que empieza algo y hay uno de los integrantes de la mesa que no viene”, dijo Tinelli, en referencia a que el actor tenía una función de teatro.

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Fotos: Gustavo Gavotti