Teleshow

Marcelo Tinelli confesó en Dale Match su sueño frustrado de ser futbolista: “Yo jugué contra Maradona”

El conductor recordó su paso por San Telmo y Defensores de Belgrano, explicó cómo la conscripción interrumpió su carrera y relató el encuentro que tuvo con el astro argentino en un torneo Evita

El conductor recordó su infancia a través de una foto en su Bolivar natal (Video: Dale Match/ Infobae en vivo)
Guardar

Marcelo Tinelli estrenó Dale Match en Infobae en Vivo con una confesión sobre su juventud: su mayor aspiración era convertirse en futbolista profesional y llegó a enfrentarse a Diego Maradona en la cancha en su adolescencia.

La anécdota surgió durante una conversación con Anita Martínez, Carito Müller y Baulo, quienes bromearon con una antigua fotografía del conductor en su infancia que la producción mostró en pantalla. El conductor recordó sus pasos por San Telmo y Defensores de Belgrano, y afirmó que el servicio militar obligatorio cambió el rumbo de su carrera.

PUBLICIDAD

Estreno de Dale Match en Infobae con Marcelo Tinelli
Marcelo Tinelli recordó en Dale Match su sueño de llegar a Primera División y el partido que disputó contra Diego Maradona (Gustavo Gavotti)

Mientras hablaban de fútbol argentino y de su hijo Lorenzo, de 12 años, Tinelli contó que de joven jugaba como marcador de punta izquierdo y defensor central. Según relató, su objetivo era llegar a la máxima categoría. “Mi sueño era ser jugador de fútbol. Siempre fue”, aseguró en el ciclo. También sostuvo que tuvo un recorrido por San Telmo y luego por la tercera división de Defensores de Belgrano, antes de orientar su carrera hacia el periodismo.

El conductor explicó que estaba cerca de tener una oportunidad en Primera cuando debió cumplir con la conscripción. “Cuando estaba por llegar a Primera, me tocó la colimba, el servicio militar”, señaló. Tras ese período, continuó su trabajo en Radio Rivadavia.

PUBLICIDAD

marcelo tinelli dale match
El conductor contó que jugó en San Telmo y Defensores de Belgrano antes de dedicarse al periodismo

La aparición de una imagen de su época como jugador abrió una sucesión de chistes en el estudio. La humorista bromeó por la calidad de la foto y Baulo puso en duda que Tinelli fuera identificable en la formación. En ese contexto, reveló que enfrentó a Diego Maradona en un torneo Evita. “Yo jugué contra Maradona en el campeonato Evita. Nos ganó”, contó, mientras sus compañeros interrumpían con comentarios humorísticos.

Los Campeonatos Evita fueron creados en 1948 por iniciativa de Eva Perón y el entonces ministro de Salud Ramón Carrillo. El certamen, que comenzó con competencias infantiles de fútbol, tenía entre sus objetivos promover el deporte y los controles sanitarios de niños y adolescentes.

Estreno de Dale Match en Infobae con Marcelo Tinelli
Anita Martínez, Carito Müller y Baulo acompañaron a Tinelli en una emisión marcada por el humor y los recuerdos futboleros

Tinelli intentó explicar la importancia que tenía ese recuerdo para él, aunque la mesa transformó el momento en una nueva secuencia de bromas. El intercambio formó parte de la primera emisión de Dale Match, que combinó actualidad, música, archivos de televisión y conversaciones entre sus integrantes.

La primera emisión de Dale Match se estrenó este miércoles 14 de octubre a las 21 por Infobae en Vivo, con Tinelli acompañado por Anita Martínez, Baulo y Carito Müller. El ciclo abrió con “Costumbres argentinas”, de Los Abuelos de la Nada, y con el saludo “Buenas noches, América”, una frase que el conductor recuperó al inicio del programa.

La propuesta combinó el repaso de las noticias del día con humor, archivo televisivo, intervenciones musicales y conversaciones entre los integrantes de la mesa. Tinelli adelantó que el formato incluirá notas en la calle, participación del público y el regreso de “30 segundos de fama”, una sección asociada a VideoMatch.

Estreno de Dale Match en Infobae con Marcelo Tinelli
Uno de los divertidos momentos de Marcelo Tinelli en Dale Match

El programa contó con una tribuna y con la presencia de Roberto Peña, quien ingresó caracterizado como Robbie Williams. Diego Castro no participó del debut porque tenía una función de teatro, una ausencia que fue parte de los chistes de la noche. Está previsto que se incorpore en próximas emisiones, mientras que Pachu Peña participará dos veces por semana.

Durante la presentación del formato, Tinelli explicó que la propuesta buscará abordar la agenda cotidiana desde el intercambio de la mesa. “Este es un programa para repasar las noticias del día”, afirmó. Luego anticipó que habrá móviles y participación del público: “Vamos a tener cámaras en la calle”. Sobre la recuperación de una sección de VideoMatch, agregó: “Está bueno hacer el 30 segundos de fama, porque para mí es un momento donde la gente muestra sus habilidades también”.

Estreno de Dale Match en Infobae con Marcelo Tinelli
Tinelli y Anita Martínez durante uno de los intercambios humorísticos de la noche

Sus compañeros acompañaron esos anuncios con chicanas. Cuando Tinelli habló del espacio dedicado a la actualidad, Anita Martínez respondió: “Te vamos a desinformar”. También hubo bromas por la ausencia de Diego Castro. “Es el primer programa en la historia que empieza algo y hay uno de los integrantes de la mesa que no viene”, dijo Tinelli, en referencia a que el actor tenía una función de teatro.

Fotos: Gustavo Gavotti

Temas Relacionados

Marcelo TinelliDiego MaradonaDale MatchInfobae en vivo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Juana Repetto defendió a Sebastián Graviotto ante las críticas: “Lo matan por lo que él dice en sus propios posteos”

La actriz salió en Puro show al cruce de los cuestionamientos que recibe su ex en redes y resaltó su compromiso con la crianza de los hijos que tienen en común

Juana Repetto defendió a Sebastián Graviotto ante las críticas: “Lo matan por lo que él dice en sus propios posteos”

Marcelo Tinelli debutó con Dale Match, su nuevo programa en Infobae en Vivo, y encendió la pantalla con todo su humor

El nuevo programa del conductor debutó este miércoles acompañado por Anita Martínez, Baulo y Carito Müller. Bromas, canciones, anécdotas y noticias

Marcelo Tinelli debutó con Dale Match, su nuevo programa en Infobae en Vivo, y encendió la pantalla con todo su humor

La impactante entrada de La Mona Jiménez y Juanse a los Martín Fierro de la Música a bordo de un auto descapotable

El ídolo cuartetero y el referente de Ratones Paranoicos llegaron a la primera edición de los premios mientras La Banda de Carlitos y Eugenia Quevedo acompañaban el momento desde el escenario

La impactante entrada de La Mona Jiménez y Juanse a los Martín Fierro de la Música a bordo de un auto descapotable

Abel Pintos, ganador del Oro en el Martín Fierro de la Música 2026: todos los ganadores, uno por uno

La ceremonia organizada por la Aptra contó con la conducción de Hernán Drago y Edith Hermida. Los reconocimientos, los premios especiales y los homenajes

Abel Pintos, ganador del Oro en el Martín Fierro de la Música 2026: todos los ganadores, uno por uno

El mensaje de Maru Botana tras las polémicas en MasterChef Celebrity: “¡Lo que nos reímos!”

La cocinera mostró el detrás de escena del reality con el equipo vestido con animal print, en medio de los comentarios que generó su llegada al jurado

El mensaje de Maru Botana tras las polémicas en MasterChef Celebrity: “¡Lo que nos reímos!”

AMÉRICA

Los líderes de la UE se preparan para un enfrentamiento por el presupuesto del bloque

Los líderes de la UE se preparan para un enfrentamiento por el presupuesto del bloque

La iniciativa de ley que busca obligar a hidroeléctricas a financiar electrificación de comunidades en Guatemala

Costa Rica extradita a Estados Unidos a un ruso buscado internacionalmente por presunta conspiración para exportar mercancías ilegales

El Poder Judicial de República Dominicana redujo un 93 % su inventario de expedientes en siete años

Niño de tres años muere tras caer en un pozo séptico en Olancho, Honduras

MALDITOS NERDS

Sony revela los nueve juegos de PlayStation Plus para octubre, con ‘Mafia: The Old Country’

Sony revela los nueve juegos de PlayStation Plus para octubre, con ‘Mafia: The Old Country’

‘Blade Runner 2099′ presenta su futuro replicante en un nuevo tráiler

Microsoft crea Xbox Labs para investigar mods y videojuegos generados con IA

Nintendo fecha ‘Ocarina of Time’ y detalla sus novedades para Switch 2

Half Human Games presenta ‘Myths from the Maw’, un rol táctico sobre el pecado

DEPORTES

Asistencia, sociedad con De Paul y varios remates al arco: el partido de Messi en el triunfo del Inter Miami ante New York City FC

Asistencia, sociedad con De Paul y varios remates al arco: el partido de Messi en el triunfo del Inter Miami ante New York City FC

El compañero de Colapinto en Alpine en la F1 podría perder su licencia de conducir en Estonia: el insólito motivo

“Salí una vez”: el grito de Otamendi a Santiago Beltrán durante el empate de River Plate frente a Sarmiento

La tajante frase de Leonardo Ponzio ante los rumores de un posible regreso de Ramón Díaz a River

12 fotos del último adiós a Jorge Locomotora Castro