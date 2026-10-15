Cómo evitar el mal olor en el baño: 7 consejos prácticos para aplicar a diario

La reducción de la humedad y la renovación del aire ayudan a conservar un baño agradable entre las limpiezas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Mantener el baño con un aroma agradable entre las limpiezas depende sobre todo de reducir la humedad y renovar el aire. Siete medidas de bajo esfuerzo permiten perfumar el ambiente sin sustituir la higiene regular ni ocultar una fuente persistente de mal olor.

La propuesta fue reunida por Ashley Chalmers, especialista en estilo de vida y autora de una nota de The Spruce, sitio especializado en tareas domesticas. Varias de las recomendaciones pueden aportar una sensación aromática puntual, pero la prioridad debe ser identificar filtraciones, materiales húmedos o falta de ventilación.

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La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) advierte que el control de la humedad es la medida central para prevenir el moho en interiores.

1. Un difusor de varillas libera fragancia sin necesidad de calor

Un difusor de varillas aporta fragancia sin calor, pero no sustituye la higiene ni elimina el origen de los olores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un difusor de varillas puede colocarse sobre una repisa estable, lejos de salpicaduras y fuera del alcance de niños o mascotas. La guía citada sugiere opciones cítricas, florales o de vainilla y aconseja girar las varillas cuando el aroma pierda intensidad, aproximadamente cada dos semanas.

El recurso solo añade fragancia: no reemplaza la limpieza ni elimina la causa de un olor. La EPA recomienda limitar los productos con aromas fuertes si alguna persona presenta sensibilidad y mantener una ventilación adecuada. Ya que incluso artículos promocionados como naturales pueden contener sustancias que resulten problemáticas para algunas personas.

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2. El eucalipto en la ducha aporta aroma durante el uso de agua caliente

El eucalipto libera su aroma con el vapor de la ducha y requiere retirarse cuando pierde frescura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Colgar un ramo de eucalipto fresco en la ducha es otra de las alternativas planteadas por Chalmers. El vapor y agua caliente liberan el olor de las hojas durante el baño; el ramo debe situarse donde no bloquee el paso ni quede constantemente bajo el chorro.

Conviene retirarlo cuando pierda su estado fresco y evitarlo si desencadena molestias respiratorias o cutáneas. Tras la ducha, la prioridad es secar el ambiente. El organismo indica que el moho puede crecer donde hay humedad y aconseja mantener la humedad interior entre 30% y 50%.

3. Un aerosol ambiental sirve para una aplicación puntual y ventilada

Un aerosol ambiental ofrece una solución puntual cuando se aplica con ventilación y siguiendo las indicaciones de seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tener un pulverizador aromático disponible puede ser útil antes o después de recibir visitas, según The Spruce. Puede emplearse uno preparado o una fórmula casera con aceites esenciales y agua, siempre que se revise la seguridad de los ingredientes y se evite rociar sobre personas, textiles o superficies delicadas.

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La agencia señala que los ambientadores y otras fragancias pueden contribuir a la presencia de contaminantes en interiores. Recomienda abrir una ventana o puerta y usar un extractor al aplicarlos, además de seguir las indicaciones de la etiqueta.

4. Una vela perfumada requiere supervisión y ventilación suficiente

Una vela perfumada aromatiza los espacios pequeños, aunque exige supervisión constante y distancia de los materiales combustibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vela pequeña puede aromatizar un baño por el tamaño reducido del ambiente. Chalmers plantea elegir aromas suaves y supervisar la llama en todo momento. Nunca debe dejarse encendida sin vigilancia ni cerca de toallas, papel, cortinas u otros materiales combustibles.

También es importante ventilar el cuarto mientras se utiliza. El organismo identifica la quema de velas como una fuente de partículas en interiores y aconseja garantizar ventilación adecuada ante actividades de combustión dentro de la vivienda.

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5. Algodones con aceite aromático pueden perfumar el cesto de residuos

Los algodones con aceite aromático perfuman el cesto de residuos, pero no resuelven la acumulación de basura húmeda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para una opción sin aerosol ni llama, la autora sugiere impregnar bolas de algodón con un aceite aromático y ubicarlas dentro del cesto de basura o en un recipiente pequeño sobre una repisa. Los aromas cítricos, como limón o naranja, forman parte de sus ejemplos.

El algodón no debe entrar en contacto con desechos húmedos y el aceite debe conservarse cerrado después de usarlo. Si el cesto emite un olor persistente, corresponde vaciarlo y limpiarlo. La fragancia puede enmascararlo de forma temporal, pero no resuelve la acumulación de residuos.

6. Lavar toallas y alfombras reduce la humedad retenida en los textiles

El lavado frecuente de las toallas y las alfombras reduce la humedad retenida en los textiles del baño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las toallas de baño, de manos y alfombras absorben agua y pueden adquirir olor a humedad si permanecen mojadas durante demasiado tiempo. La recomendación es lavarlas con regularidad y extenderlas después de cada uso para que se sequen por completo.

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El criterio coincide con la orientación de la agencia de mantener las áreas limpias y secas, y de secar los objetos húmedos en un plazo de 24 a 48 horas para prevenir el crecimiento de moho.

7. Abrir la ventana o usar el extractor ayuda a renovar el aire húmedo

La ventana y el extractor permiten expulsar el aire húmedo y ayudan a prevenir la aparición de moho en interiores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La medida con mayor alcance es permitir la salida del aire cargado de humedad. Cuando las condiciones exteriores lo permitan, abrir una ventana después de la ducha favorece la renovación del aire. En baños sin ventana, el extractor que descarga al exterior cumple esa función.

El organismo explica que los ventiladores de baño que expulsan el aire fuera de la vivienda aumentan la ventilación y ayudan a retirar contaminantes. También recomienda instalar y utilizar extractores con salida exterior en baños para reducir la humedad.

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