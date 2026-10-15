Cómo reducir la exposición a plásticos y sartenes antiadherentes sin eliminar todos los utensilios de la cocina

La Comisión Europea prohibió el uso de bisfenol A en materiales y envases destinados a entrar en contacto con alimentos (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La presencia de plásticos y sartenes antiadherentes en la cocina, elementos que fueron protagonistas por décadas de la vida diaria moderna, plantea una duda frecuente: qué objetos requieren atención y qué decisiones permiten reducir la exposición a sustancias químicas sin asumir que todos los materiales presentan el mismo problema.

La Comisión Europea prohibió en diciembre de 2024 el uso de bisfenol A, conocido como BPA, en materiales destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas, tras considerar su posible impacto en la salud. La medida incluye revestimientos de latas, botellas plásticas reutilizables y otros utensilios de cocina. El debate sobre los compuestos perfluoroalquilados y polifluoroalquilados, identificados como PFAS (denominados químicos eternos por su poca capacidad de degradación), también exige precisión.

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La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos distingue los PFAS utilizados como barreras contra la grasa en envases de papel de los presentes en algunos recubrimientos antiadherentes. Según la agencia, en los revestimientos autorizados para ollas y sartenes, las moléculas quedan fuertemente unidas al material durante la fabricación y la cantidad capaz de migrar hacia los alimentos es ínfima.

La FDA sostiene que los recubrimientos antiadherentes autorizados liberan una cantidad despreciable de PFAS hacia la comida (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese sentido, la revisión en la cocina puede centrarse en el tipo de material, el estado de la superficie y las instrucciones de uso. Un producto creado para estar en contacto con comida y mantenido en buenas condiciones requiere un análisis distinto al de un utensilio deteriorado, un recipiente sin identificación clara o un envase destinado a un solo uso que se reutiliza de forma reiterada. La regulación reciente y la información disponible ofrecen así una oportunidad para ordenar decisiones cotidianas sin eliminar de inmediato todos los plásticos o todas las sartenes antiadherentes.

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El desgaste del recubrimiento cambia la evaluación de una sartén antiadherente

Los PFAS son un grupo amplio de sustancias utilizadas por sus propiedades antiadherentes y por su resistencia al agua, la grasa y las manchas. En el caso de una sartén, el revestimiento fue diseñado para cumplir esa función. Sin embargo, una superficie con rayaduras profundas, partes levantadas o desprendimientos ya no se encuentra en el mismo estado que un producto intacto.

Un estudio publicado en Science of The Total Environment examinó la liberación de microplásticos desde utensilios nuevos y usados durante la preparación de alimentos con un simulante. Los autores detectaron partículas de politetrafluoroetileno, polietileno y polipropileno en las pruebas realizadas con utensilios plásticos nuevos y antiguos. El trabajo no encontró ese aporte en los utensilios no plásticos incluidos en el experimento.

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La investigación identificó fragmentos de entre 13 y 318 micrómetros. Los autores calcularon que, bajo las condiciones específicas del ensayo y si se preparara una comida diaria con la metodología aplicada, los utensilios plásticos nuevos y usados podrían aportar entre 2.409 y 4.964 microplásticos al año a los alimentos preparados en el hogar. El estudio aclaró que las implicaciones para la salud por la ingestión de microplásticos todavía no están definidas.

Un estudio científico calculó que los utensilios plásticos aportan miles de microplásticos al año durante la preparación diaria de alimentos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dato no permite afirmar que cada sartén antiadherente provoque un daño o que todos los revestimientos liberen la misma cantidad de partículas. El ensayo examinó utensilios plásticos y materiales de preparación de alimentos, por lo que sus resultados no equivalen a una medición de riesgo para todas las sartenes antiadherentes. Sí aporta un motivo concreto para revisar productos con daño visible.

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Identificar el plástico y respetar su uso previsto ayuda a ordenar los cambios

El BPA es una sustancia utilizada para fabricar determinados plásticos y resinas. La decisión de la Unión Europea de prohibirlo en materiales en contacto con alimentos contempla períodos de transición para parte de los productos y excepciones limitadas donde aún no existen reemplazos. La medida no supone que cada recipiente plástico represente una fuente idéntica de exposición, pero confirma que el material y el uso previsto de cada artículo son relevantes.

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria explica que los PFAS pueden estar presentes en el ambiente, los alimentos, el agua, los productos de consumo y determinados materiales de envasado o procesamiento. El organismo añade que la contribución de los recubrimientos antiadherentes y de los envases a la exposición total suele ser menor que la de otras fuentes. Esa precisión evita concentrar toda la preocupación en una sola sartén o un único recipiente.

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La revisión puede comenzar por los objetos con contacto directo y frecuente con comida o bebida. Botellas reutilizables, recipientes para conservar alimentos, tapas, envoltorios y utensilios requieren verificar de qué están hechos y cuáles son las instrucciones del fabricante. La Comisión Europea incluyó entre los productos alcanzados por su regulación sobre BPA las botellas plásticas reutilizables, los revestimientos de envases y otros artículos de cocina, lo que muestra que los materiales de contacto alimentario no forman un grupo homogéneo.

A partir de estos criterios, la revisión de cada objeto puede ordenarse en una secuencia simple:

Identificar el material y confirmar que fue diseñado para contacto alimentario, según las indicaciones del fabricante. Inspeccionar el estado de la superficie: rayaduras profundas, partes levantadas o desprendimientos justifican el descarte, mientras que un producto intacto no requiere la misma medida. Verificar si se trata de un envase de un solo uso que se reutiliza de forma reiterada, ya que ese uso prolongado se aparta de su diseño original. Priorizar la atención en los objetos con contacto directo y frecuente con la comida, como botellas, recipientes y utensilios de cocción, antes que en envoltorios o materiales de exposición ocasional.