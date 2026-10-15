El explosivo encuentro entre Sofía Gonet y Bad Gyal en el Palacio Duhau: “En el té de las cinco”

Sofía Gonet y Bad Gyal compartieron una merienda en el salón de té del Palacio Duhau antes del show de la cantante en Buenos Aires (Video: Instagram)

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Una melena rubia con ondas y un abrigo de piel que cambió de dueña por unos segundos, entre risas, bandejas de pastelería y cámaras de celular. Así resumen las imágenes el encuentro entre Sofía Gonet y Bad Gyal, registrado el pasado martes en el salón de té del Palacio Duhau, en Buenos Aires, horas antes de que la cantante española subiera al escenario del Movistar Arena.

La propia Gonet, conocida popularmente como “La Reini”, fue quien compartió el crossover con sus seguidores a través de Instagram y TikTok. “Dos mundos se encuentran en el five o’clock tea”, escribió la influencer en la publicación que acompañó el posteo, que en menos de un día acumuló más de 20 mil “me gusta” y una catarata de comentarios de fanáticos de ambas figuras.

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La influencer argentina publicó las fotografías del cruce en Instagram y TikTok con la frase "Dos mundos se encuentran"

El servicio del hotel de Recoleta incluyó pastelería francesa, scones y sándwiches presentados en vajilla de porcelana

El escenario elegido fue el icónico hotel de Recoleta, que ofreció el marco perfecto para la producción de contenido: una mesa con tres pisos de sándwiches, scones, mini tortas y pastelería francesa, además de café y tazas de porcelana que contrastaron con los estilismos de alto impacto de las dos protagonistas.

Bad Gyal, nombre artístico de la cantante catalana que recorre el continente con su gira Más Cara World Tour, llegó al encuentro con una propuesta de estética Y2K: una camisa de encaje y red en amarillo neón con cierre frontal, combinada con un jean de tiro bajo y roturas en las rodillas, de la firma Long Boston. Completó el look con su característica melena oscura lacia y maquillaje de labios nude delineados en marrón.

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La cantante catalana vistió una camisa de encaje amarillo neón con jeans de la marca Long Boston

Sofía Gonet combinó un tapado de piel en tonos visón con una minifalda de látex y calzado Gucci

Gonet, por su parte, apostó por un estilismo invernal de alto vuelo: un tapado de piel en tonos marrón y visón, medias de encaje blanco con motivos florales y slingbacks de taco aguja de Gucci. Debajo del abrigo lució una minifalda asimétrica de látex, un detalle que no pasó inadvertido entre quienes siguieron la secuencia de fotos.

El detalle que terminó de viralizar el encuentro fueron los bolsos de lujo que ambas llevaron a la cita. Bad Gyal sostuvo una cartera de Louis Vuitton de la colaboración histórica con el artista japonés Takashi Murakami, confeccionada en lona Monogram Multicolor sobre fondo negro, con remaches dorados y tiras laterales de cuero natural. Gonet, en sintonía, eligió el clásico modelo Speedy de la misma casa francesa, en la tradicional lona Monogram marrón con manijas de cuero.

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Ambas figuras mostraron carteras de la firma Louis Vuitton, incluida una pieza de la colaboración con Takashi Murakami

En una de las imágenes que circularon en redes, ambas posan con los bolsos entrelazados, en un gesto que resume el espíritu de la producción: dos estilos distintos —el urbano y desenfadado de la artista española, el glamoroso y recargado de la influencer argentina— que terminaron por fusionarse en una misma estética.

El vínculo entre ambas no nació en Buenos Aires. Bad Gyal y Gonet ya se habían cruzado meses atrás en Miami, durante unas vacaciones que la influencer compartió junto a su amiga Cami Mayan. En esa oportunidad, el encuentro fue casual: las jóvenes reconocieron a la cantante en la ciudad estadounidense y le pidieron grabar un video juntas, algo que la artista aceptó con buena predisposición, según registraron en ese momento las propias protagonistas en sus redes sociales.

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El encuentro se concretó previo a la presentación de la artista española en el Movistar Arena dentro de su gira Más Cara World Tour

La frase “Hola reinis”, acuñada originalmente por Gonet y convertida en una suerte de saludo distintivo entre sus seguidores, terminó de sellar la conexión entre ambas figuras, al punto de que usuarios de redes sociales bautizaron el cruce de esta semana como un encuentro de “reinas”.

El té compartido en el Palacio Duhau se dio en medio de la etapa argentina de la gira de Bad Gyal, que este miércoles 14 de octubre se presenta en el Movistar Arena como parte de su Más Cara World Tour 2026, el ciclo de shows con el que la artista española recorre distintos países de la región.

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