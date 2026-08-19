10 ejercicios aeróbicos que mejoran la salud física y potencian la función cardiovascular

El ejercicio aeróbico mejora la salud física, fortalece el sistema cardiovascular y puede regular la presión arterial, el azúcar en sangre y el colesterol (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El ejercicio aeróbico suele asociarse con rutinas exigentes o con largas sesiones en un gimnasio, pero su definición es más amplia y más cotidiana. Se trata de actividades rítmicas y repetitivas que ponen en movimiento grandes grupos musculares, elevan la frecuencia cardíaca y aumentan el consumo de oxígeno del cuerpo. Caminar a paso ligero, subir escaleras, nadar o bailar forman parte de ese grupo y tienen en común un rasgo central: pueden sostenerse durante un período continuado.

Su práctica regular aparece desde hace años entre las recomendaciones más extendidas para mejorar la salud general. Se vincula con beneficios sobre el sistema cardiovascular, la función pulmonar, la resistencia física y el control de factores de riesgo asociados a enfermedades crónicas. También se la relaciona con una mejor regulación de la presión arterial, del azúcar en sangre y del perfil de colesterol.

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De acuerdo con Mayo Clinic, puede contribuir al control del peso, al aumento de la energía y a la protección frente a afecciones como la obesidad, la enfermedad cardíaca, la hipertensión arterial, la diabetes tipo 2 y ciertos accidentes cerebrovasculares. También fortalece el corazón, que con el entrenamiento puede bombear sangre de manera más eficiente.

Caminar a paso ligero figura entre los ejercicios aeróbicos más accesibles, y completar 150 minutos semanales de actividad moderada puede aportar beneficios para la salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diez ejercicios aeróbicos que benefician la salud

1. Caminar a paso ligero

Entre las alternativas más accesibles, aparece como una de las más citadas. Mayo Clinic señaló que completar 150 minutos semanales de actividad aeróbica moderada puede ofrecer beneficios relevantes para la salud, y Cleveland Clinic precisó que eso puede distribuirse en unos 30 minutos por día, cinco veces por semana. Caminar tiene además la ventaja de exigir poco equipamiento más allá del calzado adecuado.

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2. Trotar en trayectos cortos

Ofrece una variante de mayor intensidad que la caminata. Según Healthline, puede incorporarse de manera progresiva y alternarse con pausas de caminata, sobre todo al inicio. Esa lógica permite adaptar el esfuerzo al nivel de entrenamiento previo.

3. Subir escaleras

Integra la lista de ejercicios aeróbicos simples y efectivos. Verywell Health indicó que esta práctica permite aumentar la frecuencia cardíaca sin depender de máquinas y con una adaptación gradual del ritmo. También puede realizarse en tiempos breves y en espacios cotidianos.

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4. Saltar la soga

Figura como una actividad que eleva rápidamente la exigencia cardiovascular. De acuerdo con Healthline, también puede favorecer la coordinación y la agilidad. Su intensidad obliga a una incorporación progresiva, en especial en personas no entrenadas.

5. Bailar en<b> </b>casa

Es señalada por Verywell Health como una forma de ejercicio aeróbico que combina movimiento sostenido y continuidad. Su valor radica en que puede sostenerse sin estructura formal y sin equipamiento específico, siempre que implique una secuencia de movimiento mantenida.

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6. Marchar en el lugar

Constituye una opción útil para espacios reducidos o para momentos en los que no es posible salir a caminar. Cleveland Clinic incluyó a la caminata entre las actividades aeróbicas más simples y accesibles, y esta variante conserva parte de esa lógica al permitir una activación sostenida del cuerpo sin requerimientos técnicos.

7. Tenis

También puede funcionar como ejercicio aeróbico por la combinación de desplazamientos breves, cambios de ritmo y continuidad del esfuerzo. Verywell Health lo incluyó junto al pickleball entre las actividades capaces de elevar la frecuencia cardíaca y aportar trabajo cardiovascular.

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Bailar en casa, elevar rodillas de forma alternada y practicar tenis pueden aumentar la frecuencia cardíaca y sostener el trabajo cardiovascular (Imágen Ilustrativa Infobae)

8. Elevar rodillas de forma alternada

Permite sumar intensidad en poco espacio y sin equipamiento. Puede incorporarse como parte de secuencias más dinámicas dentro de una rutina casera, en línea con los circuitos aeróbicos de peso corporal que describe Healthline al proponer combinaciones simples para sostener el trabajo cardiovascular.

9. Natación

Aparece en varias de las fuentes como una actividad aeróbica de bajo impacto. Healthline la destacó como una opción que puede ayudar a desarrollar resistencia y fuerza sin agregar una carga excesiva sobre las articulaciones. Cleveland Clinic también la incluyó entre los ejemplos más frecuentes de ejercicio aeróbico.

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10. Alternar ritmos en una caminata

Es una fórmula simple para introducir intervalos de mayor esfuerzo. Verywell Health propuso sumar tramos más rápidos dentro de una caminata habitual para elevar la intensidad. Esa variación permite reforzar el trabajo cardiovascular sin necesidad de cambiar de actividad ni de sumar equipamiento.

Los beneficios cognitivos del ejercicio aeróbico

Además de sus efectos sobre la salud física, el ejercicio aeróbico también forma parte de una línea de investigación creciente sobre función cognitiva. Ese concepto reúne habilidades mentales como la memoria, la atención, la velocidad de procesamiento y la función ejecutiva. Esta última incluye procesos como planificar, inhibir respuestas automáticas, cambiar de estrategia y sostener información relevante durante una tarea.

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La ciencia vinculó el ejercicio aeróbico con efectos positivos en la función cognitiva, como la memoria, la atención y la velocidad de procesamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una revisión publicada en AIMS Neuroscience analizó estudios sobre entrenamiento y cognición en animales, niños, jóvenes y adultos, y encontró evidencia de asociaciones positivas entre la actividad física y algunas de esas funciones. Según los autores, tanto las intervenciones regulares como las sesiones aisladas de ejercicio pueden vincularse con mejoras en memoria, atención y aprendizaje, aunque la magnitud del efecto y sus condiciones varían entre estudios.

Una parte de la investigación se concentra en mecanismos neurofisiológicos, es decir, en procesos biológicos del sistema nervioso que podrían explicar esos cambios. Entre ellos se mencionan la neurogénesis, que refiere a la formación de nuevas neuronas; la angiogénesis, vinculada con la formación de vasos sanguíneos; y la sinaptogénesis, asociada con nuevas conexiones entre neuronas. El estudio también señaló el papel del BDNF, un factor neurotrófico derivado del cerebro, relacionado con la plasticidad neuronal.

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En la misma línea, Harvard sostuvo que puede favorecer el crecimiento de nuevas células nerviosas, aumentar el flujo sanguíneo cerebral y estimular la formación de nuevas conexiones vinculadas con el aprendizaje. Esa publicación también indicó que investigaciones previas observaron mejoras en velocidad cognitiva, atención visual y auditiva, control motor y función ejecutiva.