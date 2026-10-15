El compañero de Colapinto en Alpine en la F1 podría perder su licencia de conducir en Estonia: el insólito motivo

El compañero de Colapinto en Alpine podría perder su licencia de conducir en Estonia: el insólito motivo (REUTERS/Albert Gea)

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El piloto reserva de Alpine, Paul Aron, enfrenta la suspensión de su licencia de conducir particular en Estonia tras faltar en reiteradas ocasiones a los exámenes médicos obligatorios del servicio militar de su país. El corredor de 22 años, compañero de equipo de Franco Colapinto, acumuló siete citaciones incumplidas en los últimos dos años y tiene plazo hasta el 13 de noviembre para presentarse ante la junta médica, según informó el medio estonio Ohtuleht.

Las reiteradas ausencias le generaron multas por un total de 1.940 euros, que Aron ya abonó. Sin embargo, el pago de esas sanciones económicas no lo eximió de la obligación de someterse a los chequeos de salud requeridos por la ley estonia, que establece el servicio militar obligatorio para los hombres de entre 18 y 27 años, con una duración de entre ocho y 11 meses.

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Ante la falta de respuesta del piloto, la Autoridad de Recursos de Defensa de Estonia llevó el reclamo a los tribunales y solicitó formalmente la suspensión temporal de su licencia personal. La Justicia estonia hizo lugar al pedido y rechazó la apelación presentada por la defensa de Aron. Su abogado cuestionó la proporcionalidad de la medida, al considerar que podría perjudicar la carrera de un deportista de alto rendimiento, aunque el argumento no modificó la resolución judicial.

Paul Aron, piloto de reserva de Alpine (REUTERS/Jakub Porzycki)

Con el fallo firme, el piloto tiene ahora un ultimátum: presentarse a los estudios médicos antes del 13 de noviembre o afrontar la revocación de su registro de conducir. Según trascendió, su representante legal confirmó la intención de Aron de cumplir con la citación antes de que venza el plazo. La normativa estonia alcanza a todos los ciudadanos del país, incluso a quienes residen gran parte del año en el exterior por motivos laborales o deportivos, como es el caso del piloto de Fórmula 1.

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La eventual pérdida de la licencia de conducir particular no afectaría la continuidad de Aron como piloto de reserva de Alpine, dado que la obtención y renovación de la superlicencia que habilita a competir en la Fórmula 1 no requiere de ese documento. El estonio, que todavía no debutó en una carrera oficial de la categoría, acumuló más de 10.000 kilómetros en sesiones de pruebas con distintos monoplazas desde 2023, entre ellos unidades de Alpine-Renault, Sauber-Ferrari, Audi y Haas.

El procedimiento médico que debe afrontar busca determinar únicamente si el piloto reúne las condiciones físicas para cumplir con el servicio militar, sin que eso implique una incorporación inmediata a las fuerzas armadas de su país. Mientras tanto, Aron continúa en su rol dentro de la escudería francesa, a la espera de una oportunidad para debutar de manera oficial en la máxima categoría del automovilismo.

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