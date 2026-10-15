Deportes

El compañero de Colapinto en Alpine en la F1 podría perder su licencia de conducir en Estonia: el insólito motivo

La Justicia de su país avaló la suspensión de su registro personal, que no afectaría su continuidad en la escudería francesa como reserva de la categoría

El compañero de Colapinto en Alpine podría perder su licencia de conducir en Estonia: el insólito motivo (REUTERS/Albert Gea)
El compañero de Colapinto en Alpine podría perder su licencia de conducir en Estonia: el insólito motivo (REUTERS/Albert Gea)
Guardar

El piloto reserva de Alpine, Paul Aron, enfrenta la suspensión de su licencia de conducir particular en Estonia tras faltar en reiteradas ocasiones a los exámenes médicos obligatorios del servicio militar de su país. El corredor de 22 años, compañero de equipo de Franco Colapinto, acumuló siete citaciones incumplidas en los últimos dos años y tiene plazo hasta el 13 de noviembre para presentarse ante la junta médica, según informó el medio estonio Ohtuleht.

Las reiteradas ausencias le generaron multas por un total de 1.940 euros, que Aron ya abonó. Sin embargo, el pago de esas sanciones económicas no lo eximió de la obligación de someterse a los chequeos de salud requeridos por la ley estonia, que establece el servicio militar obligatorio para los hombres de entre 18 y 27 años, con una duración de entre ocho y 11 meses.

PUBLICIDAD

Ante la falta de respuesta del piloto, la Autoridad de Recursos de Defensa de Estonia llevó el reclamo a los tribunales y solicitó formalmente la suspensión temporal de su licencia personal. La Justicia estonia hizo lugar al pedido y rechazó la apelación presentada por la defensa de Aron. Su abogado cuestionó la proporcionalidad de la medida, al considerar que podría perjudicar la carrera de un deportista de alto rendimiento, aunque el argumento no modificó la resolución judicial.

Paul Aron, piloto de reserva de Alpine (REUTERS/Jakub Porzycki)
Paul Aron, piloto de reserva de Alpine (REUTERS/Jakub Porzycki)

Con el fallo firme, el piloto tiene ahora un ultimátum: presentarse a los estudios médicos antes del 13 de noviembre o afrontar la revocación de su registro de conducir. Según trascendió, su representante legal confirmó la intención de Aron de cumplir con la citación antes de que venza el plazo. La normativa estonia alcanza a todos los ciudadanos del país, incluso a quienes residen gran parte del año en el exterior por motivos laborales o deportivos, como es el caso del piloto de Fórmula 1.

PUBLICIDAD

La eventual pérdida de la licencia de conducir particular no afectaría la continuidad de Aron como piloto de reserva de Alpine, dado que la obtención y renovación de la superlicencia que habilita a competir en la Fórmula 1 no requiere de ese documento. El estonio, que todavía no debutó en una carrera oficial de la categoría, acumuló más de 10.000 kilómetros en sesiones de pruebas con distintos monoplazas desde 2023, entre ellos unidades de Alpine-Renault, Sauber-Ferrari, Audi y Haas.

El procedimiento médico que debe afrontar busca determinar únicamente si el piloto reúne las condiciones físicas para cumplir con el servicio militar, sin que eso implique una incorporación inmediata a las fuerzas armadas de su país. Mientras tanto, Aron continúa en su rol dentro de la escudería francesa, a la espera de una oportunidad para debutar de manera oficial en la máxima categoría del automovilismo.

Temas Relacionados

deportes-internacionalAlpinePaul AronFranco Colapinto

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Asistencia, sociedad con De Paul y varios remates al arco: el partido de Messi en el triunfo del Inter Miami ante New York City FC

El capitán argentino volvió a ser gravitante en la victoria de Las Garzas, que se clasificaron a los playoffs cinco fechas antes del cierre de la fase regular de la MLS

Asistencia, sociedad con De Paul y varios remates al arco: el partido de Messi en el triunfo del Inter Miami ante New York City FC

“Salí una vez”: el grito de Otamendi a Santiago Beltrán durante el empate de River Plate frente a Sarmiento

El defensor le hizo reclamó al arquero porque se quedó bajo los tres palos luego de un pelotazo que ingresó al área

“Salí una vez”: el grito de Otamendi a Santiago Beltrán durante el empate de River Plate frente a Sarmiento

La tajante frase de Leonardo Ponzio ante los rumores de un posible regreso de Ramón Díaz a River

El entrenador del Millonario habló en conferencia de prensa tras el empate 1-1 contra Sarmiento en Junín por el encuentro pendiente de la fecha 11 del Torneo Clausura

La tajante frase de Leonardo Ponzio ante los rumores de un posible regreso de Ramón Díaz a River

12 fotos del último adiós a Jorge Locomotora Castro

El ex boxeador murió este miércoles a los 59 años y sus seres queridos lo despidieron en una ceremonia íntima

12 fotos del último adiós a Jorge Locomotora Castro

Tras el empate de River Plate con Sarmiento, así quedaron las tablas de posiciones del Torneo Clausura: cómo está la clasifiación a la copas

El Millonario y el Verde de Junín jugaron su partido pendiente de la fecha 11

Tras el empate de River Plate con Sarmiento, así quedaron las tablas de posiciones del Torneo Clausura: cómo está la clasifiación a la copas

MALDITOS NERDS

Sony revela los nueve juegos de PlayStation Plus para octubre, con ‘Mafia: The Old Country’

Sony revela los nueve juegos de PlayStation Plus para octubre, con ‘Mafia: The Old Country’

‘Blade Runner 2099′ presenta su futuro replicante en un nuevo tráiler

Microsoft crea Xbox Labs para investigar mods y videojuegos generados con IA

Nintendo fecha ‘Ocarina of Time’ y detalla sus novedades para Switch 2

Half Human Games presenta ‘Myths from the Maw’, un rol táctico sobre el pecado

ENTRETENIMIENTO

El recuerdo de Linda McCartney a casi tres décadas de su muerte emociona a Paul McCartney durante una entrevista

El recuerdo de Linda McCartney a casi tres décadas de su muerte emociona a Paul McCartney durante una entrevista

‘Clayface’: las primeras críticas destacan el terror y la violencia de la nueva película de DC

Machine Gun Kelly desmiente un post viral sobre Megan Fox y su ruptura

Escala la pelea de Kelly Clarkson con una tienda de arte en Nueva York: un video de seguridad sale a la luz

Billy Crystal confiesa que perdió la confianza en Dios tras la muerte de Rob Reiner

INFOBAE AMÉRICA

De Vermeer a Faulkner, de Bach a “El gran Gatsby”: David Byrne explica cómo las ideas olvidadas vuelven para transformar a la cultura

De Vermeer a Faulkner, de Bach a “El gran Gatsby”: David Byrne explica cómo las ideas olvidadas vuelven para transformar a la cultura

Nuevo cargamento de ayuda de Estados Unidos llega a Cuba para asistir a 700 familias vulnerables

Estados Unidos destruyó un velero vinculado al régimen iraní que vigilaba a su Armada en el golfo de Omán

Mujer habría fingido dos secuestros con ayuda de inteligencia artificial para quitarle dinero a su pareja en Honduras

Más de 140 cuerpos envueltos en bolsas y sábanas aparecen en las calles de Guatemala: la guerra de pandillas que triplicó las cifras y desbordó a las autoridades