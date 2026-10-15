Al menos 27 estudiantes y un profesor murieron tras el colapso del techo de una escuela en Pakistán

Rescatistas con chalecos reflectantes trabajaron a contrarreloj para retirar escombros, ruinas y tierra.

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Al menos 27 alumnos y un profesor murieron tras el derrumbe del techo de una escuela en Peshawar, en el noroeste de Pakistán, mientras continuaba este jueves el operativo para localizar a posibles víctimas bajo los escombros. El derrumbe ocurrió en un colegio privado ubicada en Dir Colony, un barrio de Peshawar, capital de la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, fronteriza con Afganistán..

El portavoz del servicio de emergencias Rescue 1122, Bilal Ahmad Faizi, explicó que una estructura se desplomó sobre otra y aplastó el aula inferior, donde quedaron atrapados los estudiantes. “Cuando los equipos de respuesta de emergencia de Rescue 1122 llegaron al lugar, encontraron que un techo se había derrumbado sobre otro, lo que provocó que el aula de abajo quedara aplastada y los niños quedaran atrapados en su interior”, dijo Faizi.

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El funcionario advirtió que los rescatistas aún temen hallar más menores bajo los restos del edificio. “Existe la preocupación de que aún haya más niños atrapados bajo los escombros”, afirmó.

Asim Khan, responsable del hospital Lady Reading de Peshawar, confirmó a la agencia AFP que el siniestro dejó además más de 30 heridos, seis de ellos en estado crítico.

Padres y vecinos se congregan cerca de una ambulancia tras el derrumbe del techo de una escuela en Peshawar, Pakistán, el 15 de octubre de 2026. Fotografía tomada con un teléfono móvil. REUTERS

Las autoridades desplegaron 16 ambulancias, dos vehículos de respuesta ante desastres y más de 60 rescatistas. Imágenes difundidas por los servicios de emergencia mostraron a los equipos retirando tierra, ruinas y fragmentos de la estructura. Decenas de personas se concentraron en las inmediaciones de la escuela para ayudar a los profesionales.

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El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, expresó su “profundo pesar y tristeza por la pérdida de vidas valiosas”, según un comunicado. El texto indicó que el jefe de Gobierno transmitió sus condolencias a las familias y rezó para que tengan “la fuerza y la paciencia necesarias para sobrellevar esta pérdida irreparable”.

El presidente Asif Ali Zardari calificó el derrumbe como una “tragedia desgarradora”. “En estos momentos de dolor, toda la nación comparte la tristeza de las familias afectadas”, señaló.

Un residente de la zona del desastre, Sher Ahmed, atribuyó la tragedia a “materiales de construcción de mala calidad” y pidió una investigación sobre las responsabilidades. “Con profundo pesar y tristeza, insto a las autoridades a que lleven a cabo una investigación exhaustiva y tomen medidas estrictas contra cualquier persona que resulte responsable, para que este tipo de tragedias puedan prevenirse en el futuro”, declaró.

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Army soldiers and rescue workers gather after a school roof collapse in Peshawar Pakistan, October 15, 2026. Picture taken with a mobile phone. REUTERS

Por el momento, no se establecieron las causas del desplome ni se precisó cuántas personas se encontraban dentro de la escuela cuando se produjo el accidente.

Los derrumbes de techos y edificios son frecuentes en Pakistán, un país de más de 240 millones de habitantes donde persisten deficiencias en la aplicación de normas de seguridad y en la calidad de los materiales de construcción.

En junio, más de una docena de niños murieron por el colapso del techo de un centro de tutorías en Lahore. En 2025, el derrumbe de un edificio de cinco plantas en el área de Lyari, en Karachi, dejó 27 muertos y 10 heridos.

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(Con información de AFP y EFE)