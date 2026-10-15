Ucrania reanudó sus bombardeos contra las refinerías rusas y lanzó una ofensiva a una región cercana a Moscú

Columnas de humo se elevan desde los incendios (en el centro) en una refinería de petróleo tras lo que, según las autoridades, ha sido un ataque con drones ucranianos en el marco del conflicto entre Rusia y Ucrania, en Moscú, Rusia, el 20 de septiembre de 2026 (REUTERS/Colaborador)

Guardar

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, anunció la reanudación de los ataques contra refinerías rusas, una vez finalizada la pausa en las agresiones contra infraestructuras energéticas que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el domingo y que ni Moscú ni Kiev confirmaron de forma oficial.

En una entrevista publicada este jueves por el medio británico Financial Times, el mandatario aseguró que Ucrania solo aceptó una interrupción de tres días en este tipo de operaciones, a partir del domingo. En ese sentido, afirmó que el Kremlin lanzó al menos 100 ataques contra infraestructuras ucranianas en una semana.

PUBLICIDAD

Este jueves, Ucrania atacó una refinería en la región rusa de Riazán, a unos 200 kilómetros de Moscú, y provocó un incendio y daños materiales, sin víctimas reportadas hasta el momento. El gobernador regional, Pável Malkov, afirmó que la zona enfrentó un “ataque masivo de drones” durante la madrugada y la mañana. “Se desató un incendio en el territorio de una refinería. Fueron dañados un almacén y varios vehículos en el territorio de otra empresa de Riazán”, informó en la red de mensajería MAX. Malkov indicó que los servicios de emergencia trabajaron en el lugar y que las autoridades aún evalúan el alcance de los daños.

El jefe de Estado ucraniano cuestionó además la actitud de Estados Unidos hacia su Gobierno. Según dijo, Washington retiró al Ejército ucraniano información de inteligencia que resultaba clave para los sistemas de alerta temprana ante posibles ataques con misiles balísticos. Zelensky aseguró que funcionarios militares estadounidenses trasladaron una advertencia directa a sus pares ucranianos: “Como no paréis los ataques, vamos a bloquear la (información de) inteligencia”.

PUBLICIDAD

El jefe de Estado también denunció una reducción de los servicios de Starlink en Ucrania, que, según explicó, afectó las operaciones de primera línea y los ataques de medio alcance contra objetivos rusos. La empresa, propiedad de Elon Musk, aliado de Trump, atribuyó esa situación a problemas técnicos, pero Zelensky sostuvo que se trató de “su voluntad”.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, durante un mensaje al país publicado en sus redes sociales (Captura de video)

El presidente ucraniano restó relevancia a los llamados de Trump para que Ucrania cambie de liderazgo. “Para mí, eso no importa. Lo que importa es que (Vladímir) Putin no siente presión, y cuando no siente presión, ataca”, afirmó.

PUBLICIDAD

Zelensky consideró que las diferencias entre Europa y Estados Unidos sobre la guerra favorecen al presidente ruso. Según sostuvo, esa división ayuda a Putin “para unir a la nación (rusa) y hacerle sentir poderoso”.

La Armada de Ucrania afirmó que alcanzó esta madrugada con misiles de crucero Neptún, de fabricación nacional, a seis bombarderos rusos Su-34M estacionados en el aeródromo militar de Borisoglebsk, en la región de Vorónezh, en el centro de la parte europea de Rusia.

Según el comunicado de la fuerza naval ucraniana, los aviones atacados pueden transportar de forma simultánea bombas aéreas guiadas de gran potencia explosiva y misiles de diversos tipos. “Los Su-34M pueden llevar al mismo tiempo múltiples bombas aéreas guiadas y de gran potencia explosiva, además de misiles de varios tipos”, indicó la Armada ucraniana.

PUBLICIDAD

El aeródromo de Borisoglebsk se encuentra en la región rusa de Vorónezh. Ucrania sostiene que el ataque reducirá las capacidades de la aviación rusa en el frente y en las zonas próximas a la línea de combate. Según Kiev, Rusia emplea esos bombarderos de forma masiva para lanzar bombas aéreas contra fortificaciones ucranianas, pueblos y ciudades bajo control de Ucrania.

FILE PHOTO: A Sukhoi Su-34 fighter-bomber performs during a demonstration flight at the MAKS 2017 air show in Zhukovsky, outside Moscow, Russia, July 21, 2017. REUTERS/Sergei Karpukhin/File Photo

Ucrania informó el miércoles de cortes de emergencia en el suministro eléctrico tras un ataque ruso con misiles contra las tres centrales termoeléctricas operativas en Kiev y su región. También se anunciaron interrupciones del servicio en Kharkiv, alcanzada en la misma ofensiva contra instalaciones energéticas.

PUBLICIDAD

Por su parte, el vice primer ministro ruso, Alexandr Nóvak, declaró este jueves que “el régimen de Kiev atacó hoy dos refinerías en las regiones de Sarátov y Riazán”. También afirmó que “la parte ucraniana no muestra ninguna intención de avanzar hacia un alto el fuego energético”.

Victoria Deineko, su esposo, Ievhen Deineko y su hija, Mia, se ven junto a un edificio residencial de varias plantas dañado en Kiev, Ucrania, el martes 13 de octubre de 2026 (AP/Evgeniy Maloletka)

Las declaraciones se producen después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara una tregua para los ataques contra infraestructuras energéticas. Ni Moscú ni Kiev confirmaron su adhesión a ese entendimiento. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, aseguró que el acuerdo no llegó a formalizarse. “No se llegó a concretar, por lo que no se puede decir que Rusia no lo esté cumpliendo”, señaló ante la prensa.

PUBLICIDAD

(Con información de EFE)