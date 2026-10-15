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Asistencia, sociedad con De Paul y varios remates al arco: el partido de Messi en el triunfo del Inter Miami ante New York City FC

El capitán argentino volvió a ser gravitante en la victoria de Las Garzas, que se clasificaron a los playoffs cinco fechas antes del cierre de la fase regular de la MLS

Lo mejor de Lionel Messi ante New York City FC por la MLS
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Lionel Messi volvió a mostrar su peso decisivo en un partido clave para el Inter Miami, que derrotó 2 a 0 al New York City FC en el Nu Stadium y aseguró su clasificación a los playoffs de la Major League Soccer. El capitán de Las Garzas participó de manera directa en los dos goles del encuentro, correspondiente a la jornada 29 del torneo, y extendió una racha estadística que lo mantiene como uno de los jugadores más influyentes de la competencia.

El primer tanto llegó a los 22 minutos, luego de una combinación que nació en los pies de Messi. El capitán argentino recibió en la medialuna tras una jugada iniciada con Sergio Reguilón y descargó de primera para Rodrigo De Paul, quien encontró el desmarque de Luis Suárez. El uruguayo envió un centro inmediato que Germán Berterame empujó hacia la red para abrir el marcador, en una secuencia resuelta con un solo toque por jugador.

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Sobre el cierre de la etapa inicial, Messi volvió a aparecer en la jugada decisiva. En un contragolpe veloz, Berterame le cedió la pelota al capitán, que la recibió, la condujo hacia adentro y encontró a De Paul completamente liberado de marca. El mediocampista definió con un remate al ángulo que no dejó opciones al arquero y estableció el 2 a 0 en la última acción del primer tiempo.

Con esa asistencia, Messi llegó a los 427 pases gol de su carrera profesional y a 14 en la temporada con Inter Miami, un registro que incluye la totalidad de los torneos disputados por el club de Florida durante el año. El capitán también tuvo intervenciones individuales de peligro a lo largo del encuentro, aunque ninguna terminó en gol propio.

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Resumen del partido de fútbol entre Inter Miami y New York City FC

Entre las chances más claras que no se convirtieron en festejo, Messi conectó un remate que pasó cerca del poste tras una combinación con Suárez, otro disparo que se fue por encima del travesaño luego de una jugada con Berterame y un zurdazo desde afuera del área que exigió al arquero Freese.

Ya en el complemento, el arquero del New York City le negó el gol con una buena intervención con la pierna derecha, en una de las acciones más claras del segundo tiempo para el conjunto de Florida.

La victoria representó el segundo triunfo consecutivo del Inter Miami bajo la dirección de Cristian “Kily” González, técnico que desde su llegada puso énfasis en mejorar el funcionamiento defensivo del equipo.

Con este resultado, y aún restando cinco fechas para el cierre de la fase regular, el conjunto de Florida confirmó su lugar entre los clasificados a los playoffs y se mantiene como escolta del líder Nashville en la pelea por la Conferencia Este.

En lo individual, Messi continúa como máximo goleador de la MLS con 23 tantos en la temporada, una cifra que lo mantiene cerca de la definición por la Bota de Oro pese a no haber marcado en esta oportunidad. El próximo compromiso del Inter Miami será este sábado, a las 20:30, como visitante frente al Atlanta United, equipo dirigido por Gerardo Martino.

En la próxima fecha, el Inter Miami visitará al Atlanta United el sábado a partir de las 20:30, hora de Argentina.

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