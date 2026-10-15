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8 plantas aromáticas ideales para la cocina y que perfuman la casa

Estas especies pueden cultivarse en macetas y aportar hojas, flores o tallos a distintas preparaciones, siempre que reciban las condiciones adecuadas de luz, riego y drenaje

Dibujo de una cocina con gabinetes verdes, estantes de madera, estufa, fregadero y múltiples plantas en macetas y colgadas.
Las plantas aromáticas combinan funciones ornamentales, culinarias y ambientales dentro del hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las hierbas aromáticas permiten reunir en macetas especies de uso culinario con necesidades de cultivo distintas.

Estas 8 especies figuran entre las opciones que pueden mantenerse cerca de una ventana o en un balcón si se adaptan al sustrato, riego y exposición a cada caso.

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Ilustración de varias macetas con plantas aromáticas en un alféizar y seis recuadros explicativos con textos sobre su cultivo.
El cultivo en macetas exige adaptar la luz, el riego y el drenaje a cada especie. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Royal Horticultural Society (RHS) indica que muchas hierbas aptas para cocinar se desarrollan en contenedores y que la luz, el drenaje y el espacio disponible condicionan su manejo.

1. La albahaca

Un frasco de vidrio lleno de agua contiene un tallo de albahaca con raíces blancas sobre una repisa de madera y una etiqueta.
La albahaca aporta hojas aromáticas y necesita calor, iluminación intensa y protección frente a las heladas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La albahaca (Ocimum basilicum) es una especie sensible al frío. La RHS recomienda sembrarla bajo cubierta entre enero y comienzos de abril, o mantenerla en una ubicación cálida y muy iluminada cuando se cultiva en recipientes. Sus hojas se emplean frescas o secas en preparaciones culinarias.

Para favorecer una planta más ramificada, la entidad aconseja retirar las puntas de crecimiento. El sustrato debe ser ligero y con salida de agua; el exceso de humedad puede afectar las raíces. La albahaca necesita protección frente a las heladas.

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2. El romero

Papines dorados al horno con ramas de romero dentro de un recipiente de vidrio sobre una mesa de madera.
El romero crece mejor con sol pleno, un sustrato drenado y protección en las zonas frías. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El romero se asocia a panes, carnes y arroces. De acuerdo con la RHS, crece mejor a pleno sol, suelos bien drenados y pH neutro o alcalino. En zonas frías requiere resguardo, ya que no suele resistir periodos prolongados de congelación.

Una poda después de la floración ayuda a conservar un porte compacto. La institución recomienda retirar en primavera los tallos muertos o débiles.

3. El cilantro

Un manojo de cilantro fresco con tallos y hojas verdes se apoya sobre una tabla de madera. Al fondo hay una tela de arpillera color café.
El cilantro permite aprovechar sus hojas, semillas y raíces en distintas preparaciones culinarias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Del cilantro (Coriandrum sativum) se usan las hojas, semillas y raíz, según la preparación. La RHS señala que necesita tierra fértil y drenada, con sol directo, aunque las hojas pueden rendir mejor con semisombra.

La entidad recomienda repetir las siembras cada dos semanas durante primavera y verano para mantener la disponibilidad de hojas. El cilantro tiene un ciclo más breve que las hierbas leñosas, por lo que la renovación escalonada resulta útil.

4. La lavanda

Una maceta de terracota con lavanda de flores moradas sobre un alféizar de madera junto a una cortina de encaje bajo la luz solar.
La lavanda requiere varias horas de sol y un suelo que evite la acumulación de agua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La lavanda se utiliza por su aroma y, en algunas variedades, en infusiones, repostería y mezclas culinarias. Su cultivo requiere cautela con la humedad. La Universidad de California recomienda sol pleno, por lo menos seis horas diarias, y un suelo que drene con rapidez.

El agua acumulada alrededor de las raíces favorece problemas sanitarios. La recomendación práctica es plantar luego del riesgo de heladas y evitar zonas regadas de forma constante.

5. El tomillo

Bebida herbal con tomillo seco, utilizada para aliviar malestares respiratorios, fortalecer defensas y relajar el cuerpo. – (Imagen Ilustrativa Infobae)
El tomillo prefiere espacios soleados y terrenos con buen drenaje para mantenerse saludable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tomillo es un condimento habitual en carnes, verduras y guisos. La RHS lo incluye entre las hierbas perennes que pueden dividirse en primavera o después de la floración, hacia el final del verano. Comparte con otras especies mediterráneas la preferencia por terrenos que evacúen bien el agua.

Un lugar soleado limita la humedad persistente en el sustrato. El drenaje es un criterio central para tomillo, romero, lavanda y orégano.

6. La citronela

Planta de citronela de hojas verdes frondosas en una maceta beige, con flores equináceas rosadas y crema y un regador de metal al fondo.
La citronela perfuma los ambientes, pero su especie debe identificarse antes de incorporarla a los alimentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La citronela se cultiva por su perfume cítrico y suele ubicarse en sitios soleados. Un artículo de AD Magazine recomienda una maceta con suelo drenado. Sin embargo, el nombre común puede referirse a más de una planta; por eso, antes de incorporarla a alimentos, conviene confirmar la especie y su aptitud culinaria.

Esta precaución permite distinguir el uso ornamental o aromático del uso alimentario. La identificación botánica también evita aplicar recomendaciones de riego o temperatura que correspondan a otra especie.

7. La hierbabuena

Infusión herbal, bebida caliente, té saludable, mezcla natural, jengibre fresco, hierbabuena aromática, receta casera, propiedades curativas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La hierbabuena necesita humedad constante y una maceta que controle su rápido crecimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La hierbabuena pertenece al grupo de las mentas y se utiliza en infusiones y platos frescos. Según la RHS, las mentas prefieren tierra rica y húmeda, al sol o en semisombra. Como pueden expandirse con rapidez, la institución aconseja cultivarlas en un recipiente y dividirlas periódicamente.

A diferencia del romero o el tomillo, no conviene dejar que el sustrato se seque por completo. La humedad constante, sin saturación, favorece el crecimiento de la hierbabuena.

8. El orégano

Un manojo de orégano fresco con hojas verdes vibrantes sobre una tabla de cortar de madera oscura, con una cocina iluminada y un cuenco blanco desenfocado al fondo.
El orégano se adapta a suelos secos o bien drenados y puede utilizarse fresco o deshidratado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El orégano (Origanum vulgare) se emplea fresco o seco en salsas, panes y verduras. La RHS indica que se desarrolla mejor en terrenos neutros o alcalinos, de buen drenaje o secos. Puede dividirse en primavera o tras su floración para renovar la planta.

Las macetas deben tener orificios de salida de agua y un sustrato que no quede compactado. La guía de la RHS sobre recipientes recomienda mantener el compost húmedo, pero nunca empapado, una pauta que debe ajustarse a las necesidades de cada especie.

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