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Pan integral o blanco: cuál genera un mayor impacto en el azúcar en sangre y por qué

La molienda y la estructura del grano pueden influir más que la etiqueta del producto en la respuesta del organismo. Qué tener en cuenta, según la ciencia

Un grano de trigo en traje de vestir junto a una rebanada de pan de molde con una etiqueta amarrada con la palabra INTEGRAL.
El grado de molienda del trigo influye en la velocidad de digestión y en la respuesta de glucosa en sangre (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El rótulo integral no garantiza por sí solo una respuesta de glucosa menor que la del pan blanco. La diferencia puede depender menos de la etiqueta del envase que del grado de molienda, la estructura del grano y la composición concreta de cada producto.

La idea cuestiona una asociación frecuente entre la palabra integral y un efecto metabólico necesariamente más moderado. Cuando el trigo se transforma en harina fina, incluso si conserva componentes del grano, su digestión puede acelerarse. El nutricionista Christopher Gardner, profesor de Medicina de Stanford University, ha señalado que conviene distinguir los granos intactos de las harinas y de los alimentos elaborados a partir de ellas.

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La discusión no implica que todos los panes tengan el mismo comportamiento ni que los granos integrales carezcan de interés nutricional. Un ensayo clínico publicado en Food & Function comparó la respuesta glucémica ante panes hechos con harinas de distinto grosor y halló que el tamaño de las partículas del cereal determina la velocidad con la que los carbohidratos llegan a la sangre. Los elaborados con fracciones de granos más grandes generaron un pico de glucosa menor que los panes de harina fina y el pan blanco.

El dato relevante, por lo tanto, no se reduce a elegir entre blanco e integral. La investigación y las fuentes de nutrición coinciden en que la forma física del cereal y el nivel de procesamiento influyen en la velocidad con la que los carbohidratos se digieren y llegan a la sangre. Esa distinción permite entender por qué dos productos elaborados con trigo pueden tener efectos diferentes.

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La molienda cambia la estructura que enfrenta la digestión

Tres cuencos de cerámica contienen granos de trigo, harina integral y harina blanca sobre una mesa de madera en una cocina rústica.
El profesor Christopher Gardner distingue los granos intactos de las harinas y de los alimentos procesados con ellas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El índice glucémico es una medida que ordena los alimentos con carbohidratos según la velocidad y la magnitud con que elevan la glucosa en sangre después de ser consumidos. No es una evaluación completa de la calidad de un alimento, pero permite observar cómo inciden el tipo de carbohidrato, la fibra, el procesamiento y la forma física del producto.

Harvard T.H. Chan School of Public Health indica que los granos molidos finamente se digieren más rápido que los granos poco procesados o de molienda gruesa. La institución explica que el procesamiento puede elevar el índice glucémico al modificar la estructura que dificulta el acceso de las enzimas al almidón. En cambio, los granos en su forma íntegra conservan salvado, germen y endospermo, las tres partes del cereal.

Ese punto ayuda a interpretar la observación de Gardner. El problema no es que el grano integral sea equivalente al refinado en todos los aspectos, sino que un pan elaborado con harina integral muy molida puede perder parte del efecto asociado a la estructura intacta del cereal. El color oscuro, la presencia de semillas o la leyenda integral no permiten por sí solos anticipar la respuesta de glucosa.

Una revisión de evidencia publicada en Nutrition Bulletin muestra por qué resulta impreciso presentar todos los panes integrales como un grupo homogéneo. La síntesis de estudios demuestra que el pan hecho con harina integral finamente molida no genera reducciones consistentes en la curva de glucosa en comparación con el pan blanco. Las reducciones metabólicas significativas solo se producen cuando el producto conserva granos enteros partidos o estructuras celulares poco alteradas.

El aporte de fibra no reemplaza la revisión del alimento completo

Tres panes cortados sobre tablas de madera con carteles que dicen pan blanco, pan integral de harina fina y pan con granos visibles.
Un ensayo clínico reveló que el pan de grano germinado genera una menor respuesta de glucosa que el pan blanco (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fibra alimentaria forma parte de la explicación, aunque no resume por sí sola el comportamiento de un pan. Según Harvard T.H. Chan School of Public Health, la fibra reduce la proporción de carbohidratos digeribles y puede contribuir a una digestión más gradual. Sin embargo, la molienda, el tamaño de las partículas y otros ingredientes también intervienen en la respuesta posterior a la comida.

La American Diabetes Association señala que los carbohidratos presentes en el pan, las pastas, los cereales y el arroz tienen un impacto importante sobre la glucosa en sangre. La organización recomienda priorizar carbohidratos mínimamente procesados, entre ellos granos enteros y legumbres, y propone revisar la lista de ingredientes de los productos envasados para identificar si el grano integral figura entre los primeros componentes.

En el caso del pan comercial, la lista de ingredientes puede reunir harina integral con otras harinas, azúcares, grasas, mejoradores o aditivos. Esa combinación explica por qué la denominación integral no alcanza para describir la calidad nutricional ni el efecto glucémico de un producto. La cantidad de carbohidratos por porción, la fibra y el grado de procesamiento aportan información complementaria.

El índice glucémico tampoco debe utilizarse de manera aislada. La institución advierte que la carga glucémica incorpora además la cantidad de carbohidratos de la porción consumida. Por ese motivo, dos alimentos con un índice parecido pueden tener efectos diferentes si difiere la cantidad servida.

La comparación entre pan blanco y pan integral deja así una conclusión más precisa que una regla fija. Los granos intactos o poco procesados conservan una estructura que puede moderar la digestión, pero un producto de panadería elaborado con harina de grano entero no reproduce necesariamente ese efecto. Las diferencias observadas entre panes comerciales refuerzan la importancia de evaluar el alimento completo, su procesamiento y su composición, sin convertir una etiqueta en una garantía universal.

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