La primera imagen de Mauro Icardi y la China Suárez en su llegada a Miami

Mauro Icardi viajó de urgencia a Miami tras abandonar la Argentina en medio de una nueva polémica mediática (Instagram)

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Mauro Icardi volvió a quedar en el centro de la escena mediática tras abandonar la Argentina de manera imprevista rumbo a Miami. La salida, calificada como urgente, desató una nueva polémica que incluyó un operativo policial en la vivienda del futbolista, denuncias cruzadas por la custodia de su hija menor y acusaciones de violencia psicológica por parte del entorno de Wanda Nara.

En medio de ese escándalo, la periodista Naiara Vecchio compartió en sus redes sociales la primera imagen del delantero ya en suelo estadounidense. “Mauro Icardi y La China Suárez con sus tres hijos rumbo a Miami para celebrar el Día de la Madre y el cumpleaños de Marcela Riveiro, la madre de Eugenia”, escribió la panelista de Los Profesionales con Flor (El Nueve) junto a la fotografía, en la que se observa al futbolista en un estacionamiento, acomodando valijas en un vehículo. Icardi aparece vestido con remera manga corta oscura, pantalón al tono y gorra, en una postal con perfil bajo que buscó pasar inadvertida.

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La periodista Naiara Vecchio difundió la primera imagen de Mauro Icardi en Estados Unidos

Sobre los detalles del viaje, Vecchio precisó la categoría de los pasajes y el itinerario completo del grupo familiar. “Viajaron desde American Airlines en primera clase y el tour planeado incluye México”, detalló la panelista. Además, remarcó una condición que había sido fijada previamente por Benjamín Vicuña, padre de dos de los chicos que viajaron junto a la pareja. “Benjamín Vicuña aceptó el permiso con la condición de que al regreso los chicos tengan escolaridad en Buenos Aires”, señaló.

El viaje se organizó, según esta versión, en torno al cumpleaños número 60 de la suegra del futbolista, aunque también circuló una hipótesis vinculada a una convocatoria laboral de último momento que habría recibido Icardi, quien continúa sin club desde su salida del Galatasaray. Según había trascendido anteriormente, el llamado provino de una figura relevante del ambiente futbolístico que lo citó de manera urgente en la ciudad estadounidense. “Es una reunión de laburo con alguien muy importante del fútbol, no es necesariamente alguien norteamericano. Él sigue sin club”, había explicado en ese sentido la panelista Angie Balbiani en el ciclo Puro Show (Eltrece).

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La premura del viaje generó un nuevo conflicto familiar, ya que Icardi dejó a su hija menor al cuidado de la niñera de la familia, una mujer que había sido denunciada en el pasado por la conductora por maltrato. Al enterarse de la situación, Nara se presentó en el barrio privado donde reside el futbolista junto a un patrullero policial para retirar a la niña, en un operativo que generó fuerte repercusión mediática.

La madre de Wanda Nara contó cómo su nieta vivió el viaje de su padre (Video: Ángel Responde-Bondi Live)

El entorno de Icardi reaccionó con malestar ante ese episodio. Según había relatado la periodista Paula Varela en Intrusos (América TV), el futbolista había dejado organizado previamente que Martín Migueles retirara a la menor de la vivienda, con autorización para ingresar al barrio privado. Sin embargo, Wanda Nara decidió intervenir personalmente pese a contar con una restricción perimetral vigente que le impide acercarse tanto a Icardi como a la casa. “Entonces llamó al 911, se apersonó en el barrio con la policía y de esa manera ingresó a buscar a su hija”, relató Varela, quien remarcó que el operativo se extendió por más de una hora.

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El episodio derivó además en fuertes declaraciones por parte de Nora Colosimo, madre de Wanda Nara, quien expresó públicamente su preocupación por la situación que, según sostuvo, atravesarían sus nietas en el vínculo con su padre. Las versiones sobre violencia psicológica se sumaron así a la serie de denuncias cruzadas que marcan la relación entre Icardi y la conductora desde hace meses.

Hasta el momento, ni Icardi ni la China Suárez se refirieron públicamente a los motivos exactos del viaje relámpago a Miami, mientras continúan circulando distintas versiones sobre si se trató de una celebración familiar, una gestión laboral del futbolista o ambas situaciones combinadas. La imagen difundida por Vecchio se transformó en el primer registro visual del delantero desde su llegada a los Estados Unidos, en medio de un clima de tensión que no da señales de aplacarse.

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