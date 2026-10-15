“No existe la basura, solo hay cosas en el lugar equivocado”: la curiosa filosofía que convirtió cassettes y cepillos de dientes en un edificio europeo

La Universidad de Brighton levantó el primer edificio permanente europeo construido mayoritariamente con materiales descartados (Universidad de Brigthon)

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La Universidad de Brighton, en Inglaterra, construyó el primer edificio público permanente de Europa hecho casi en su totalidad con materiales de desecho: más de 20.000 cepillos de dientes usados en vuelos de primera clase, 10 toneladas de tiza, cassettes de video, pantalones vaqueros y carteles de vinilo conforman las paredes de una estructura que desafió los límites del reciclaje en la construcción.

El proyecto nació entre 2013 y 2014 de la mano del arquitecto e investigador Duncan Baker-Brown y fue erigido casi en su totalidad por 300 estudiantes de construcción, arquitectura y diseño, según detalla la casa de estudios en su sitio oficial. Durante las obras, 750 alumnos de 35 centros educativos de la región visitaron el sitio para conocer de cerca las prácticas de sostenibilidad que guiaron cada decisión constructiva.

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El 85% de los componentes provino de residuos domésticos y de obra

El arquitecto e investigador Duncan Baker-Brown impulsó la iniciativa entre 2013 y 2014, con participantes de construcción, arquitectura y diseño procedentes de la casa de estudios inglesa (Universidad de Brigthon)

La premisa central del proyecto fue demostrar que los insumos infravalorados tienen potencial como recursos valiosos. “No existe la basura, solo hay cosas en el lugar equivocado”, es la filosofía que orientó la construcción, de acuerdo con la institución. Bajo ese principio, el equipo recopiló ladrillos descartados, tableros de contrachapado, retales de madera, maquinillas de afeitar de plástico, DVDs y cintas de video que fueron introducidos en las cavidades de los muros para mejorar el aislamiento térmico.

Uno de los hallazgos más singulares del proceso involucró a los carteles de vinilo que cuelgan en las farolas durante festivales: al ser de uso único por su caducidad, pasaron a funcionar como capas de control de vapor interior. Los 20.000 cepillos de dientes, cedidos por una aerolínea que operaba desde el aeropuerto de Gatwick, fueron integrados en las cavidades del ángulo noreste de la planta baja.

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El edificio obtuvo la calificación energética A del Certificado de Eficiencia Energética (EPC), lo que lo ubica dentro de las construcciones de bajo consumo. Una pared de tiza compactada de 35 centímetros de grosor, fabricada con 10 toneladas de ese residuo y un 10% de arcilla, tarda cerca de 12 horas en transferir el calor acumulado, lo que la hace especialmente eficaz para almacenar energía solar pasiva.

En 2025 la construcción se transformó en una vitrina de biodiversidad para vivienda social

El elemento fue fabricado con 10 toneladas de residuo y un 10% de arcilla, una combinación que contribuyó a la calificación energética A (Universidad de Brigthon)

Más de una década después de su apertura, el espacio tomó un nuevo rumbo. En 2025, con financiamiento del Consejo de Investigación en Ingeniería y Ciencias Físicas (EPSRC) y de la red Ecological Citizen(s), la estructura pasó a llamarse Brighton Wild House y fue reformada como modelo de vivienda social sostenible orientado a la biodiversidad.

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La renovación fue liderada por el director del Centro de Artes y Bienestar, el doctor Nicholas Gant, junto al investigador James Tooze y la profesora Alice Eldridge, de la Universidad de Sussex. La obra incorporó elementos naturales locales: madera de bosques cercanos, tiza de la zona y texturas orgánicas. Martin Randall, jefe de Planificación y Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Brighton y Hove, destacó el carácter pionero del proyecto para los responsables de políticas públicas y proveedores de vivienda.

La reforma también integró dispositivos interactivos como paisajes sonoros inmersivos y experiencias de realidad aumentada, pensados para reconectar a los habitantes con los ecosistemas de los que provienen los componentes de sus hogares. El proyecto se enmarca en la designación de Brighton como Reserva de la Biosfera de la UNESCO, un estatus que impulsa la experimentación en formas de convivir con la naturaleza en entornos urbanos.

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La obra funciona hoy como laboratorio vivo abierto a la comunidad y a responsables políticos

El espacio adoptó el nombre Brighton Wild House tras una intervención financiada por EPSRC y Ecological Citizen(s), que incorporó madera cercana, insumos locales y texturas orgánicas (Universidad de Brigthon)

Desde su apertura, el espacio en el campus sirvió como laboratorio de investigación activa. La casa de estudios invita a proveedores de vivienda, residentes del sector social y funcionarios a recorrer las instalaciones y evaluar cómo los hogares pueden fortalecer el vínculo con la naturaleza.

La versión universitaria del concepto involucró también a la organización Freegle, especializada en reutilización de residuos, al grupo de servicios sociales Mears y al Greater Brighton Metropolitan College. Actualmente, el espacio sigue en uso activo: aloja eventos, talleres creativos y seminarios con artistas, diseñadores y contratistas, y respalda investigaciones del Máster en Diseño Sostenible de la Universidad de Brighton.

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