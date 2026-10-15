Un alumno de 13 años llevó un arma a una escuela técnica y generó preocupación

La pistola calibre 32 que un alumno de 13 años llevó en su mochila

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Un alumno de 13 años llevó una arma de fuego dentro de su mochila a una escuela técnica de Carmen de Patagones. El hallazgo se produjo cuando las autoridades del establecimiento advirtieron la presencia de la pistola y solicitaron la intervención policial.

El episodio ocurrió alrededor de las 11 de la mañana durante la jornada del miércoles en la Escuela de Educación Secundaria Técnica N.º 1 Ingeniero Mario Rovere, ubicada en Jaime Harris 41.

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Según informó La Brújula 24, se trataba de un arma calibre 32 que presentaba un importante deterioro y signos de oxidación. Además, tenía colocado un cargador sin municiones y se encontró un proyectil calibre 9 milímetros suelto.

El episodio ocurrió en la Escuela Técnica N.º 1, ubicada en la calle Jaime Harris 41, en Carmen de Patagones (Google Maps)

Uno de los puntos que deberá determinar la investigación es si el arma estaba en condiciones de efectuar disparos. Debido a su estado de conservación, esa cuestión quedó sujeta a las pericias correspondientes. Hasta el momento de las primeras informaciones, no se había establecido cómo llegó a las manos del adolescente ni por qué la había llevado al establecimiento.

Luego de constatar la situación, los efectivos secuestraron la pistola para someterla a los estudios pertinentes. El estudiante fue trasladado preventivamente a una dependencia policial y posteriormente quedó al cuidado de sus familiares responsables.

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En el caso intervino la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º2 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil del Departamento Judicial de Bahía Blanca. Las actuaciones se iniciaron por una presunta infracción al artículo 189 bis del Código Penal, relacionado con la tenencia de armas de fuego.

Por tratarse de un menor de edad, la investigación deberá desarrollarse bajo las garantías correspondientes al régimen de responsabilidad penal juvenil. Las autoridades buscan establecer cómo obtuvo el arma.

Un alumno de 17 baleó a un compañero en La Matanza

Un estudiante de 18 años recibió dos disparos dentro de la Escuela N.º 58 de González Catán, en el partido bonaerense de La Matanza. El episodio también ocurrió el miércoles 14 de octubre, en uno de los baños del establecimiento, y la víctima debió ser trasladada de urgencia a un hospital, donde ingresó al quirófano por las heridas sufridas en el abdomen y uno de sus brazos.

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El hecho ocurrió en la Escuela N°58

Según informó Infobae, la Policía recibió un llamado al 911 a las 12.56 y efectivos de la Comisaría Sur 4.ª de Villa Dorrego llegaron al colegio cinco minutos después. Para entonces, docentes ya habían trasladado al joven herido en un vehículo particular hasta un centro de salud.

El alumno de 17 años señalado como responsable de los disparos fue demorado. Los investigadores buscan establecer cómo ingresó el arma al establecimiento y en qué circunstancias se produjo el ataque.

Uno de los datos que surgieron durante las primeras actuaciones fue el relato que la víctima habría brindado al personal de enfermería antes de ingresar al quirófano. Según esa versión, el joven dijo que el otro estudiante era su amigo y que los disparos se habrían producido accidentalmente mientras le mostraba una pistola calibre .22.

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Sin embargo, esa explicación todavía no había sido corroborada por las autoridades, por lo que las circunstancias del episodio continuaban bajo investigación. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N.º2 de La Matanza, que deberá esclarecer cómo ocurrió el hecho y determinar las responsabilidades correspondientes.

Los dos hechos volvieron a poner el foco en la presencia de armas de fuego dentro de las escuelas y los riesgos que esto implica para la comunidad educativa. Mientras que en Carmen de Patagones el arma fue detectada antes de que se registraran heridos, en González Catán un estudiante recibió dos disparos y debió ser trasladado de urgencia a un hospital.

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