Las perlitas de los Martín Fierro de la Música: del reconocimiento a Charly García a la distinción a Wanda Nara

Charly García obtuvo el premio Leyenda de leyendas y dedicó la estatuilla a los músicos de todo el país

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La música argentina reunió trayectorias de varias generaciones en la primera edición de los Martín Fierro de la Música 2026, que se realizó este miércoles en Tango Porteño, en la Ciudad de Buenos Aires. La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) distinguió a referentes de distintos géneros por sus recorridos y también entregó un reconocimiento a un fenómeno reciente de la música popular.

La ceremonia contó con actuaciones de Bandana, Emanero, Euge Quevedo, Grupo Ráfaga, Ángela Leiva y Los Palmeras. Entre las estatuillas que concentraron los discursos más personales estuvieron las de Palito Ortega, Chaqueño Palavecino, Charly García, La Mona Jiménez y Patricia Sosa, homenajeados por carreras que abarcan décadas y expresiones musicales diversas. La gala sumó, además, el premio a Wanda Nara por la canción viral “Bad Bitch”.

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Charly García recibió el reconocimiento Leyenda de leyendas

El ídolo del rock nacional agradeció el premio de los Martín Fierro de la música

El premio Leyenda de leyendas fue para Charly García, presentado como un artista cuya obra atravesó épocas y marcó a distintas generaciones. El músico agradeció a APTRA a través de un breve mensaje y saludó a sus colegas de todo el país.

“Nunca pensé que me iba a ganar un Martín Fierro”, expresó García. También dedicó unas palabras a “todos los músicos y músicas de este bendito país” antes de cerrar con su habitual “Say no more”.

La Mona Jiménez celebró seis décadas de cuarteto

El cordobés recordó sus años sobre el escenario y el impacto de su música

Juan Carlos ‘La Mona’ Jiménez recibió el premio a la trayectoria con una presentación de Abel Pintos, quien repasó su origen cordobés, su presencia en escenarios de todas las provincias y una discografía de más de 100 álbumes, varios de ellos certificados como oro, platino y doble platino.

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El referente del cuarteto recordó los obstáculos que atravesó a lo largo de su vida y afirmó que jamás dejó de defender el género. “Hace 60 años que canto cuarteto. Nunca bajé los brazos”, señaló. Jiménez, que cumplirá 76 años el 11 de enero, sostuvo que las distinciones le dan impulso para seguir componiendo y anticipó una próxima colaboración inédita.

También agradeció a sus músicos, a su público y a su familia. Mencionó de forma especial a Juana, su esposa, a quien reconoció por acompañarlo durante 52 años. “Lo llevaré en el centro de mi corazón”, dijo sobre la estatuilla.

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Palito Ortega repasó su brillante carrera

El cantante recordó su trayectoria al ser distinguido en la ceremonia

Al recibir su reconocimiento, Palito Ortega reconstruyó parte de una trayectoria que comenzó en la década de 1960, con su participación en el Club del Clan, y que luego se extendió a la música, el cine, la producción y la televisión.

El artista contó que, antes de salir de su casa, observó la biblioteca donde reúne los premios que obtuvo a lo largo de los años. Allí conviven sus Martín Fierro con los de su hijo Sebastián Ortega, productor de ficciones como Los Roldán y Lalola. “No tengo más que palabras de agradecimiento”, afirmó.

Ortega evocó proyectos artísticos y empresariales, entre ellos la visita de Frank Sinatra a la Argentina, y recordó trabajos con figuras como Luis Sandrini, Niní Marshall y Libertad Lamarque. Atribuyó la continuidad de su carrera al acompañamiento de su familia, sus equipos de trabajo, productores, amistades y público.

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Chaqueño Palavecino reivindicó la música como parte de la vida

El artista se dirigió a sus colegas al recibir el premio

Oscar ‘Chaqueño’ Palavecino recibió su estatuilla con un discurso en el que destacó el lugar de la música en su historia personal y en las comunidades del interior. Con una broma sobre el peso del premio, definió la distinción como un privilegio en una noche dedicada a distintos géneros.

El cantante salteño recordó sus orígenes en una zona que, según describió, podía quedar relegada. “Nos podía faltar todo, pero menos la música”, expresó. Aseguró que esa presencia permitió sobrellevar carencias y construir una identidad compartida.

Palavecino agradeció a los músicos, sesionistas, familiares, amigos, representantes y colegas que lo acompañaron durante sus 42 años sobre los escenarios. También celebró la posibilidad de compartir la ceremonia con artistas a quienes admiraba y sostuvo que la música permitió alegrar la vida de su público.

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Raúl Lavié dedicó su reconocimiento a los jóvenes

El músico agradeció el premio desde el escenario

Raúl Lavié recibió un reconocimiento y destacó que, a sus 89 años, continúa activo sobre los escenarios. El cantante aseguró que no piensa en el retiro porque mantiene intacta la felicidad de interpretar canciones frente al público.

“Todavía no pienso en el retiro”, afirmó Lavié, quien vinculó esa decisión con la emoción que le produce cantar y conectar con la audiencia. También agradeció a APTRA y a los periodistas del espectáculo por acompañar el recorrido de los artistas.

El intérprete dedicó la estatuilla a las nuevas generaciones y les pidió que sostengan el amor por su oficio. “Nunca dejen de amar la música”, expresó. Además, recordó que tuvo la oportunidad de llevar obras de autores y compositores argentinos a distintos países y remarcó la importancia de representar la cultura nacional.

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Patricia Sosa recordó las dificultades que enfrentaron las mujeres artistas

La cantante agradecio desde el escenario el reconocimiento de APTRA

Con más de 50 años de carrera, Patricia Sosa puso el foco en las desigualdades que, según relató, debieron enfrentar las mujeres en la música durante los años 80. La cantante valoró el crecimiento de las intérpretes en la escena actual y vinculó ese cambio con el camino que muchas artistas abrieron antes.

“Fue muy duro y yo creo que, a partir de ahí, de ponerme y plantarme, pude abrir un camino”, afirmó. Sosa celebró que el panorama actual esté integrado por numerosas cantantes y definió a la música como una forma de acompañar al público en momentos diversos.

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La artista compartió el premio con su pareja y productor, Oscar Mediavilla, a quien atribuyó un papel decisivo en sus primeros pasos como cantante. Además, dedicó el reconocimiento a Mónica Delfino, su jefa de prensa durante 30 años, fallecida recientemente.

Wanda Nara fue premiada por “Bad Bitch”

La mediática agradeció el reconocimiento por su tema

La entrega también incluyó a Wanda Nara, quien obtuvo el premio a canción viral por “Bad Bitch”. En su discurso, la figura televisiva recordó su incursión en la música y agradeció a quienes la alentaron a lanzar el tema.

“Hago tantas cosas que me había olvidado que en un momento también canté”, dijo Nara. Consideró que la canción tuvo recepción en la Argentina y otros países, y agradeció los mensajes de artistas como Lali, Cazzu, La Joaqui, Tini y María Becerra, además del respaldo de su equipo.

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Nara señaló que Maxi López la animó a avanzar con el proyecto y definió la canción como una obra concebida para alentar a las mujeres. La estatuilla se sumó a su colección de premios en una ceremonia que reunió homenajes a recorridos extensos y reconocimientos a expresiones de alcance reciente.