Crimen y Justicia

Golpe comando a una fábrica de La Plata: se llevaron $80 millones y creen que existió un entregador

Según reconstruyeron, los sospechosos cubrieron los detectores de movimiento, rompieron una reja y fueron directo hacia la oficina donde se encontraba el dinero

La fábrica en donde se denunció el robo millonario
La fábrica en donde se denunció el robo millonario
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Un golpe comando fue registrado durante la madrugada del miércoles en una fábrica de colorantes para plásticos en la localidad de Melchor Romero, ubicada en La Plata. Según trascendió, al menos cuatro delincuentes encapuchados sustrajeron una suma millonaria en efectivo tras desactivar el sistema de alarma del establecimiento.

El responsable de la firma se enteró del hecho por un llamado de un compañero de la planta, quien le avisó que el personal de seguridad había detectado el robo. Al llegar al lugar, el hombre constató que faltaban 80 millones de pesos de una oficina de uso común.

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Según su declaración, el dinero permanecía allí de manera excepcional, porque la empresa debía afrontar una serie de obligaciones económicas esa misma jornada. Por esto, no era habitual que una suma de esa magnitud quedara guardada dentro de la fábrica.

Hasta el momento, las grabaciones de las cámaras de seguridad de la fábrica, ubicada en 161 entre 516 y 517, permitieron reconstruir parte de la secuencia del robo. Así, se constató que los asaltantes ingresaron con los rostros cubiertos y guantes, cubrieron los detectores con papel u otro material similar antes de dirigirse hacia la central de alarma, que dejaron fuera de servicio.

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Policía bonaerense
Por el momento, no hay ningún sospechoso por el caso

De acuerdo con la información obtenida por el medio platense 0221, los sospechosos permanecieron más de una hora dentro de las instalaciones. Para llegar hasta el dinero, rompieron la reja de una ventana que daba acceso a la oficina donde estaba guardado el efectivo.

Uno de los datos que llamó la atención de los investigadores fue la precisión con la que se movieron, debido a que, pese a la cantidad de construcciones que hay dentro del predio, el grupo fue directamente al sector donde se encontraba el dinero, sin recorrer ni inspeccionar otras áreas.

A raíz de esto, la principal línea de investigación buscaría establecer si los autores del robo contaban con información previa sobre la presencia del dinero en la fábrica y sobre los movimientos internos de la empresa.

Por este motivo, la forma de ingreso, la desactivación puntual de la alarma y el desplazamiento directo hacia la oficina del efectivo son elementos que los investigadores analizarán para reconstruir cómo se planificó el golpe. Aún no hay personas identificadas como responsables del hecho.

La causa quedó a cargo de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) local, que trabaja en la reconstrucción de los movimientos de los sospechosos y busca determinar cómo obtuvieron la información que les permitió llegar directamente hasta el dinero.

Entraron por el techo y robaron $12 millones de un comercio en La Plata

A finales de mayo, se registró un hecho similar, donde una banda de delincuentes robó 12 millones de pesos en efectivo de un reconocido local de materiales eléctricos de La Plata. Todo ocurrió durante la madrugada del sábado 30 de mayo, cuando abrieron un boquete en el techo del establecimiento y llegaron hasta el dinero que el propietario ocultaba entre los paneles del cielorraso.

Vista frontal de un local comercial naranja con fachada de vidrio, llamado ABAR Materiales Eléctricos, con un cartel azul y un coche blanco aparcado
Delincuentes sustrajeron dinero tras ingresar por el techo de un local de materiales eléctricos en La Plata, generando preocupación entre los comerciantes de la zona (Google Maps)

El hecho ocurrió en un comercio ubicado sobre la avenida 44, entre las calles 153 y 155. Según fuentes policiales, los autores accedieron al interior del local a través de un agujero practicado en la estructura del techo, una modalidad que para los investigadores revela un conocimiento previo de la disposición interna del edificio.

Sin embargo, los delincuentes recorrieron distintos sectores del comercio hasta dar con el dinero. El efectivo no estaba guardado en una caja fuerte ni en otro elemento de resguardo visible, sino escondido entre los paneles del cielorraso, y fue detectado y sustraído sin que los asaltantes debieran forzar ningún mecanismo de seguridad convencional.

El golpe se produjo entre las 2 y las 3 de la madrugada, horario en el que la empresa de alarmas del local detectó movimientos sospechosos y emitió una alerta al propietario. Pese a ese aviso temprano, los delincuentes lograron completar el robo y escapar antes de que se activara una respuesta efectiva.

La secuencia completa del hecho recién se conoció en horas de la mañana, cuando los empleados del comercio llegaron a sus puestos cerca de las 8:30. Al ingresar, se encontraron con daños evidentes en la infraestructura del techo y con la ausencia del dinero que, hasta la noche anterior, permanecía oculto en el cielorraso.

El propietario relató que, al llegar al comercio tras la notificación, halló su oficina completamente revuelta. “Todavía no pude determinar si, además de la plata, se llevaron material del negocio”, sostuvo el hombre durante un breve diálogo con 0221.

El hecho fue caratulado como robo agravado y la investigación quedó a cargo de la fiscalía correspondiente, que trabajó en la recolección de pruebas y analizó posibles vínculos con otros hechos recientes de características similares.

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