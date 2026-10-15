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Rubio pidió a los países del Cuerno de África evitar “incursiones transfronterizas” ante el conflicto de Etiopía y Eritrea

Durante una conversación telefónica con el primer ministro etíope, el jefe de la diplomacia estadounidense señaló que la región ya “no puede tolerar” más enfrentamientos y subrayó la necesidad de diálogo para concluir con las hostilidades

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, asiste a una conferencia de prensa en Lisboa, Portugal, el 8 de octubre de 2026. REUTERS/Rodrigo Antunes
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, asiste a una conferencia de prensa en Lisboa, Portugal, el 8 de octubre de 2026. REUTERS/Rodrigo Antunes
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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, pidió el miércoles al primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, que los países del Cuerno de África eviten nuevas escaladas y respeten las fronteras de sus vecinos ante el aumento de las tensiones entre Adís Abeba y Eritrea. El jefe de la diplomacia estadounidense también instó a las partes a optar por la “distensión” y subrayó que el diálogo constituye “la única solución posible” para resolver sus diferencias.

Durante una conversación telefónica, Rubio sostuvo que el Cuerno de África “no puede tolerar más conflictos” y reclamó a los gobiernos de la región que eviten “incursiones transfronterizas”, según informó el Departamento de Estado de EEUU. La llamada se produjo después de que el Frente Popular para la Liberación de Tigray (TPLF) lanzara a finales de septiembre una ofensiva contra el Gobierno etíope, lo que elevó la tensión entre Adís Abeba y Asmara.

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Por su parte, el jefe de Gobierno etíope enalteció la relación que mantiene con Washington y subrayó vía X: “Nuestra discusión es prueba del compromiso de ambos países en transformar la relación perdurable entre Etiopía y los Estados Unidos en una asociación más estratégica y práctica”.

“Doy la bienvenida a la garantía de apoyo continuo de EE.UU. a Etiopía y a nuestro compromiso compartido de avanzar en la cooperación bilateral y abordar las prioridades regionales y multilaterales”, concluyó el mandatario.

La semana pasada, Etiopía acusó a Eritrea de apoyar al TPLF mediante un presunto despliegue de tropas en la región de Tigray. Un día después, el Gobierno eritreo denunció una “guerra de agresión” de Adís Abeba, tras el avance de las Fuerzas de Paz de Tigray (FPT), afines al Ejecutivo etíope.

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El Primer Ministro de Etiopía, Abiy Ahmed Ali (Europa Press)
El Primer Ministro de Etiopía, Abiy Ahmed Ali (Europa Press)

Las FPT tomaron finalmente el control de Mekelle, capital regional de Tigray. El Departamento de Estado aludió además al acuerdo de paz que Ahmed firmó en julio de 2018, un pacto que le valió el Premio Nobel de la Paz. La normalización de las relaciones entre Etiopía y Eritrea derivó entonces en el respaldo de Asmara a Adís Abeba durante la guerra contra el TPLF, que transcurrió entre 2020 y 2022. El Gobierno etíope dio por disuelto en julio el acuerdo suscrito en Pretoria, Sudáfrica, tras aquel conflicto.

La guerra dejó entre 100.000 y 600.000 muertos, según las distintas estimaciones citadas. La región también enfrenta tensiones entre Etiopía, Eritrea, Egipto y Sudán por la presa etíope sobre el Nilo Azul y por las demandas de Adís Abeba para obtener acceso al mar Rojo.

Ahora, las fuerzas federales de Etiopía y sus aliados avanzan hacia una ciudad cercana a la frontera con Eritrea, según confirmó a la agencia AFP un comandante de una milicia progubernamental y un residente de la zona.

Una fuente de seguridad extranjera estimó que entre 5.000 y 8.000 efectivos eritreos fueron desplegados en territorio etíope para respaldar a fuerzas rebeldes. Según esa misma fuente, esas tropas se vieron obligadas a emprender una aparente retirada.

Un combatiente de las Fuerzas de Paz de Tigray, se apoya en un vehículo tras entrar en Mekelle, en la región de Tigray, Etiopía, el 4 de octubre de 2026 (AP/Filmon Equar Hailu)
Un combatiente de las Fuerzas de Paz de Tigray, se apoya en un vehículo tras entrar en Mekelle, en la región de Tigray, Etiopía, el 4 de octubre de 2026 (AP/Filmon Equar Hailu)

Un integrante de la milicia progubernamental, que habló bajo condición de anonimato, dijo a la AFP que los soldados eritreos que se encontraban en la ciudad de Zalambessa abandonaron la zona. La localidad, próxima a la línea fronteriza, fue escenario de combates decisivos durante la guerra entre Etiopía y Eritrea desarrollada entre 1998 y 2000.

El miliciano añadió que las fuerzas etíopes ya controlan los poblados del entorno. “Las aldeas cercanas a la ciudad están en manos de las fuerzas de defensa”, afirmó. También descartó que las tropas etíopes hayan cruzado la frontera: “Ninguna tropa etíope ha cruzado a Eritrea”, sostuvo.

(Con información de Europa Press y AFP)

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