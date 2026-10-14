Running y gimnasio: la “regla de oro” que marcan los expertos para combinar ambos sin perder rendimiento

Un estudio con 16 aficionados detecta un descenso del 5 % en series de velocidad tras un circuito previo de fuerza, por lo que entrenadores aconsejan invertir el orden de las sesiones (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Hacer el trabajo de fuerza después de correr —no antes— protege los entrenamientos más importantes y evita la fatiga acumulada que frena el progreso. Si el orden no está definido, el rendimiento cae antes de llegar a los kilómetros que realmente importan. Eso es lo que sostienen entrenadores especializados consultados por la revista Runner’s World.

Un estudio reciente con 16 corredores aficionados lo respalda: quienes completaron un circuito de fuerza con peso corporal antes de una sesión de intervalos de 8 x 200 metros corrieron un 5 % más despacio que quienes no hicieron fuerza previa.

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Dos sesiones de fuerza semanales, siempre después de correr

Matt Jones, entrenador personal y coach de corredores en Cardiff, Gales del Sur, sostiene que dos sesiones de fuerza por semana son la “regla de oro” para la mayoría de los atletas de fondo. Distribuirlas en los mismos días que las carreras suaves permite cumplir ese objetivo sin convertir cada jornada en una carga extenuante.

Una guía gráfica de Infobae explica las pautas recomendadas por entrenadores para combinar la carrera con sesiones de fuerza sin acumular fatiga (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dejar el gimnasio para los días sin carrera elimina el tiempo de recuperación y acumula fatiga. Laura Norris, entrenadora certificada y especialista en fuerza y acondicionamiento con base en Colorado, fue directa en declaraciones recogidas por Runner’s World: “Simplemente no hay tiempo suficiente en la semana para separar la carrera del entrenamiento de fuerza, sobre todo si quieres incluir un día de descanso”.

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Para quienes entrenan cinco o seis días a la semana, Norris propone este esquema: carrera suave más fuerza el lunes; carrera suave el martes; entrenamiento intenso sin pesas el miércoles; carrera de recuperación más segunda sesión de fuerza el jueves; kilómetros suaves el viernes; carrera larga el sábado; descanso total el domingo.

En ambas jornadas dobles, la carrera va primero. Así, la fatiga del gimnasio no condiciona la calidad de la velocidad ni de las tiradas largas. La entrenadora aclara que algunas personas toleran combinar fuerza e intensidad en el mismo día, siempre que medien al menos cuatro horas —y de preferencia seis— entre sesiones.

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Cargas moderadas a pesadas, no circuitos de alta intensidad

La especialista admite combinar trabajo muscular y velocidad en una jornada, pero aconseja al menos cuatro horas entre ambos bloques (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchos corredores replican en el gimnasio la lógica aeróbica: varias repeticiones, poco descanso y alta intensidad. Para Norris, ese enfoque es contraproducente. Los intervalos, las cuestas y el tempo ya desafían la resistencia muscular; agregar circuitos HIIT equivale, en sus palabras, a “casi un estímulo de intervalos en sí mismos, además de un estímulo muscular”, lo que multiplica la carga sin sumar beneficios claros.

La recomendación es trabajo de fuerza o hipertrofia: tres o cuatro series de seis a diez repeticiones con cargas moderadas a pesadas y al menos 60 segundos de descanso entre series. Las sesiones deben incluir sentadillas, bisagra de cadera como el peso muerto, empuje, tracción y trabajo de gemelos.

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El objetivo es construir fuerza real, no generar agujetas que lleguen al próximo entrenamiento clave. Un circuito demasiado exigente puede tener la misma carga de recuperación que una sesión de velocidad, sin los beneficios de ninguna de las dos.

Cuatro señales de que la doble sesión está fallando

La técnica deficiente, las agujetas persistentes, los rodajes de recuperación difíciles y el bajón en los entrenamientos clave indican que conviene reorganizar la planificación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Completar ambas sesiones no garantiza que la combinación funcione. Norris identifica cuatro alertas.

La primera es técnica deficiente durante los ejercicios de fuerza, señal de fatiga previa excesiva.

Otra se basa en un dolor muscular tardío que se prolonga varios días, indicador de peso, volumen o descanso inadecuados entre series.

La tercera es que las carreras suaves de recuperación se vuelvan inusualmente difíciles, lo que muestra que las piernas no se regeneraron lo suficiente.

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La última, y más determinante, es la caída de rendimiento en los entrenamientos de calidad: si los intervalos o las tiradas largas se resienten tras un día doble, Norris recomienda reorganizar la semana antes que forzar el cuerpo contra la fatiga.

El organismo necesita entre seis y ocho semanas para asimilar un nuevo estímulo de entrenamiento. Incorporar gradualmente los días de doble sesión le da al cuerpo el margen para adaptarse sin superar su capacidad de recuperación.