Una mopa de microfibra seca y una aspiradora sin cepillo giratorio evitan que las partículas rayen la madera en el mantenimiento cotidiano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El brillo de un piso de madera puede apagarse antes por el polvo diario que por el paso de los años. Por ese motivo, las personas que tienen este tipo de piso se preguntan justamente cómo limpiarlos con poca humedad, un paño de microfibra y soluciones domésticas suaves para conservar el acabado y evitar reparaciones costosas.

Los pisos de madera necesitan una rutina constante, sobre todo en las entradas, los pasillos, la cocina y otros sectores de mucho tránsito. El polvo, la arena y las pequeñas piedras funcionan como una lija cuando se acumulan bajo los pies o las patas de los muebles.

PUBLICIDAD

Para el mantenimiento cotidiano, conviene pasar una mopa de microfibra seca varias veces por semana. Este material atrapa el polvo y las partículas sin rayar la superficie. También se puede utilizar una aspiradora apta para suelos duros, siempre que no tenga un cepillo giratorio activado, ya que ese accesorio puede marcar la madera.

La prueba de la gota de agua determina si el acabado protector tolera la limpieza húmeda o exige un proceso casi seco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Identificación del acabado antes de fregar

No todos los pisos de madera toleran la misma cantidad de agua. Antes de aplicar cualquier solución, conviene comprobar si el material tiene un sellado protector en buen estado.

Una forma práctica de hacerlo consiste en dejar caer una pequeña gota de agua en un área discreta. Si permanece sobre la superficie durante un tiempo, el piso tiene sellado y admite una limpieza húmeda moderada. Si se absorbe con rapidez, el acabado puede estar desgastado o la madera puede no estar sellada.

PUBLICIDAD

En este último caso, la humedad debe reducirse al mínimo. La madera sin sellar requiere una limpieza casi seca, con un paño apenas humedecido y un secado inmediato con otra mopa o bayeta de microfibra. El agua que queda entre las tablas o sobre un acabado deteriorado puede provocar deformaciones, decoloración y grietas.

Cómo limpiar pisos de madera con agua y vinagre

El vinagre blanco destilado suele utilizarse como alternativa doméstica para retirar suciedad ligera y residuos. Debe aplicarse diluido y con moderación, ya que el exceso de líquido sigue siendo el principal riesgo para los pisos de madera.

La mezcla de vinagre blanco diluido en agua debe aplicarse con la mopa escurrida y en el sentido de la veta del suelo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para una limpieza general, se puede mezclar 3,78 litros de agua con 240 ml de vinagre blanco destilado. Si se emplea vinagre de limpieza, basta con 120 ml para la misma cantidad de agua. La solución se coloca en un balde y se aplica con una mopa de microfibra limpia.

PUBLICIDAD

Antes de fregar, hay que retirar alfombras, objetos pequeños y residuos visibles. Después, se debe aspirar o pasar una mopa seca. Este paso evita que las partículas de arena se arrastren sobre la superficie durante la limpieza húmeda.

La mopa debe quedar húmeda, nunca empapada. Tras sumergirla en la solución, es necesario escurrirla hasta que no gotee. Conviene comenzar por la parte más alejada de la habitación y avanzar hacia la salida, siguiendo la dirección de la veta de la madera.

Limpiar en el sentido de la veta ayuda a distribuir mejor la humedad y reduce el riesgo de marcas. A medida que la mopa acumule suciedad, hay que enjuagarla y volver a escurrirla antes de continuar.

PUBLICIDAD

Una vez finalizado el trabajo, el piso debe secarse al aire. Los ventiladores de techo o un ventilador de circulación pueden acelerar el proceso. No conviene volver a colocar alfombras ni muebles pequeños hasta que la superficie esté completamente seca.

Las soluciones caseras con detergente para platos o alcohol isopropílico y limón ablandan las manchas de pintura sin dañar el piso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Grietas entre tablas: cepillos suaves y poca agua

Las casas antiguas o los pisos instalados hace años pueden presentar separaciones entre las tablas. En esos espacios suele quedar polvo, pelo de mascotas y suciedad que no sale con una limpieza superficial. La baja humedad ambiental también puede ampliar las grietas, ya que la madera se contrae al resecarse.

Para limpiar esas zonas, se puede preparar una mezcla de 480 ml de agua tibia y 60 ml de vinagre blanco destilado. Un cepillo de dientes de cerdas suaves permite trabajar con precisión, siempre que se humedezca apenas y no deje líquido acumulado.

PUBLICIDAD

Lo recomendable es dividir la habitación en sectores pequeños. Después de frotar con suavidad, se retiran los residuos con un paño de microfibra o con una aspiradora de mano equipada con boquilla para ranuras. No deben usarse cepillos metálicos ni herramientas rígidas, porque pueden dañar los bordes de las tablas y el acabado.

Manchas de pintura sin productos abrasivos

Las salpicaduras de pintura son frecuentes durante una refacción. Las pinturas al agua suelen ser más fáciles de eliminar que las formuladas a base de aceite, pero en ambos casos conviene actuar sin raspar con objetos metálicos.

El primer método consiste en mezclar unas gotas de detergente líquido para platos con dos tazas de agua tibia. Un paño humedecido con esta solución puede aplicarse sobre la mancha en dirección a la veta. Si la pintura comienza a desprenderse, se retira con un trapo seco.

PUBLICIDAD

Cuando el residuo persiste, puede utilizarse una tarjeta de crédito vieja o una espátula de plástico duro. La herramienta debe deslizarse con cuidado, sin hacer presión excesiva sobre la madera.

Para manchas más resistentes, una mezcla de tres partes de alcohol isopropílico y una parte de jugo de limón puede ayudar a ablandar la pintura. El paño se coloca sobre el área durante unos 5 minutos y luego se frota suavemente con un cepillo de cerdas blandas. Si se trata de pintura al óleo, puede ser necesario recurrir a un removedor de base cítrica y seguir las instrucciones del envase.

PUBLICIDAD

Productos y hábitos que dañan los pisos de madera

Los limpiadores abrasivos, el amoníaco y los productos alcalinos pueden afectar el acabado. También hay que evitar ceras, aceites y aerosoles para muebles, ya que pueden dejar una película resbaladiza o generar acumulación de residuos.

Las mopas a vapor merecen especial cuidado. El calor y la humedad pueden alterar la madera, sobre todo si hay sectores sin sellado o desgaste en el barniz. El vapor puede deformar, agrietar o decolorar los pisos de madera cuando penetra en las juntas. Si se utiliza, debe hacerse solo en superficies bien selladas, con temperatura baja y sin detener el aparato sobre un mismo punto.

PUBLICIDAD

La prevención completa el mantenimiento. Colocar felpudos dentro y fuera de las puertas reduce la suciedad que ingresa desde el exterior. Los derrames deben secarse de inmediato y los muebles deben levantarse al moverlos, en lugar de arrastrarlos. Además, las cortinas o persianas ayudan a limitar el efecto del sol directo, que puede alterar el color de la madera con el tiempo.