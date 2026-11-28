Elizabeth Hurley asistió a la boda de Miley Cyrus y Maxx Morando celebrada en la residencia de Frank Sinatra en Palm Springs. (elizabethhurley1)

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Cuando el sol comenzó a caer detrás de las montañas de Palm Springs y tiñó de dorado las palmeras de la legendaria residencia de Frank Sinatra, una figura acaparó todas las miradas con la seguridad de quien ha dominado las alfombras rojas durante más de 30 años.

En la íntima y exclusiva boda de Miley Cyrus y Maxx Morando, la actriz británica Elizabeth Hurley volvió a demostrar por qué es una referente del glamour atemporal, apostando por un estilismo que equilibró la sensualidad arquitectónica con la elegancia nocturna.

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Lejos de buscar un perfil bajo, la modelo de 61 años convirtió su aparición en una lección de cómo vestir de etiqueta en un entorno desértico sin renunciar a una identidad visual propia.

Arquitectura, corsetería y brillo nocturno

Elizabeth Hurley junto a Billy Ray Cyrus, el padre de la novia (elizabethhurley1)

El eje absoluto de la propuesta estética de Hurley fue un vestido largo de alta costura en color negro, una pieza que fusionó la estructura rígida de la corsetería clásica con la fluidez de una falda de caída dramática. La parte superior presentó un escote corazón profundo acompañado de delicadas mangas caídas (off-the-shoulder) que enmarcaron los hombros y aportaron un aire romántico pero decidido.

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Sin embargo, el verdadero protagonismo residió en el torso: un corsé semitransparente confeccionado con varillas visibles y líneas diagonales de pedrería que convergen hacia el centro de la cintura. Este diseño geométrico no es casual; crea un efecto óptico que estiliza la silueta y aporta dinamismo visual. Toda la superficie de la prenda estuvo bordada con lentejuelas, cuentas y cristales en tonos azabache y destellos metálicos oscuros, logrando que la tela refleje la luz natural del atardecer californiano sin caer en el exceso.

En la parte inferior, la transición hacia la falda se resolvió mediante un drapeado con un nudo frontal a la altura de la cadera, desde donde nació una abertura lateral pronunciada que liberó la pierna y otorgó movimiento a cada paso.

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Accesorios estratégicos y el toque del viejo Hollywood

Hurley junto a Noah Cyrus (elizabethhurley1)

Para mantener la armonía frente a una prenda tan cargada de textura y detalles artesanales, la elección de los complementos respondió a una regla de oro: acompañar sin competir. En sus pies, Elizabeth Hurley eligió unas sandalias de tacón alto en negro satinado, con pulsera fina al tobillo y una plataforma discreta que estiliza aún más la postura y mantiene la continuidad monocromática de pies a cabeza.

Uno de los aciertos más notables del estilismo se observó en las fotos tomadas en el interior, donde incorporó una estola de plumas negras sobre el brazo. Este accesorio introdujo una textura orgánica y teatral que rinde homenaje directo al glamour del viejo Hollywood, un guiño sumamente pertinente tratándose de una celebración en la histórica propiedad de Sinatra. En cuanto a la joyería, la actriz apostó por el minimalismo absoluto: un collar corto muy fino con un pequeño dije en forma de corazón y pendientes discretos, dejando todo el protagonismo al escote y al trabajo de pedrería del vestido.

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Frescura californiana y mirada intensa en el estilismo de belleza

Damian Hurley junto su madre y Billy Ray (elizabethhurley1)

El apartado de belleza (beauty look) funcionó como el contrapunto perfecto para la sofisticación estructural del atuendo. En lugar de recurrir a un recogido tirante o excesivamente formal, Hurley lució su característica melena suelta con raya al medio y ondas amplias y voluminosas, con un acabado natural que aportó frescura y se integró con el paisaje de palmeras y montañas.

El maquillaje se centró en potenciar sus rasgos más característicos mediante un ahumado intenso (smoky eye) en tonos oscuros y carbón, diseñado para resaltar el color claro de sus ojos frente a las cámaras. Para equilibrar la fuerza de la mirada, la piel se trabajó con un acabado luminoso y saludable, acompañado de un toque cálido en las mejillas y labios en tono nude rosado con brillo sutil, logrando un resultado pulido, radiante y fotogénico tanto bajo el sol como bajo la luz tenue de las velas.

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La estética “total black” como código de grupo

Un detalle que elevó el impacto visual de estas imágenes fue la coherencia estética entre Elizabeth Hurley y sus acompañantes, quienes conformaron un frente unificado bajo el código de vestimenta total black.

Junto a ella, su hijo Damian Hurley apostó por una sastrería vanguardista compuesta por pantalones de cuero ajustados y una americana de terciopelo negro con bordados botánicos y de aves en hilos plateados y dorados, estableciendo un diálogo visual directo con los destellos del vestido de su madre.

Por su parte, Billy Ray Cyrus acompañó la paleta oscura con un conjunto de terciopelo negro y calzado de inspiración western, consolidando una imagen grupal sólida y sofisticada.

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Esta elección colectiva de tonos oscuros y texturas ricas creó un contraste elegante frente a la estética minimalista y luminosa de la ceremonia, donde Miley Cyrus brilló con un vestido blanco de líneas puras y mangas largas.