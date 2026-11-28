La acumulación de fibras en el interior del electrodoméstico puede restringir la circulación de aire. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Vaciar el filtro de pelusas del secarropas después de cada carga y hacerle una revisión profunda periódica reduce obstrucciones, sobrecalentamientos y riesgos de incendio. La tarea demanda pocos minutos, pero abarca tanto la malla como el espacio donde se aloja.

La Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA) de Estados Unidos advirtió en su informe de 2020 que los secadores estuvieron involucrados en un promedio anual de 13.820 incendios estructurales domésticos entre 2014 y 2018. El estudio atribuyó el 32% de esos episodios a la falta de limpieza y señaló que el polvo, las fibras o la pelusa fueron el primer material que se encendió en el 27% de los casos.

PUBLICIDAD

El riesgo no se limita al residuo visible sobre la malla. El aire caliente que expulsa el equipo puede arrastrar partículas hacia el compartimiento inferior, ventilador y conducto de salida. Si ese flujo disminuye, el secarropas puede trabajar a una temperatura mayor y prolongar sus ciclos.

Retirar los residuos después de cada carga forma parte del mantenimiento básico del aparato. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Administración de Incendios de Estados Unidos (USFA) también relaciona la acumulación de pelusa con una menor circulación de aire, pérdida de eficiencia y posible sobrecalentamiento.

Según Cameron Welch, director de sistemas de limpieza consultado por Martha Stewart, sitio especializado en tareas domésticas, retirar el residuo de la malla en cada uso es una práctica básica.

PUBLICIDAD

David Lasker, especialista en limpieza de conductos citado por el mismo medio, añadió que una pantalla aparentemente despejada puede ocultar pelusa acumulada debajo, dentro de la cavidad que la contiene.

Una malla aparentemente despejada puede retener restos que impiden el paso del aire. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La malla debe vaciarse en cada carga y lavarse de manera periódica

La NFPA aconseja vaciar la malla antes o después de cada ciclo y retirar el material acumulado alrededor del tambor. El organismo añade que no se debe usar el aparato sin esa pieza ni cuando esté dañada, floja u obstruida.

Como referencia, Welch indicó que una limpieza profunda cada tres meses puede resultar adecuada en hogares que mantienen el vaciado habitual de la malla, aunque la frecuencia puede aumentar cuando hay muchas cargas de ropa o mascotas.

PUBLICIDAD

Una forma de detectar residuos que no se perciben a simple vista consiste en dejar caer agua sobre el filtro ya retirado. Si el líquido forma gotas y no atraviesa la malla con facilidad, puede haber una capa acumulada que impida el paso de aire.

El lavado periódico de la pieza ayuda a remover los residuos adheridos por productos textiles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lasker explicó que parte de las fibras logra superar el filtro y se deposita en sectores internos del sistema, por lo que el mantenimiento no debe limitarse a lo visible. Para realizar una limpieza profunda del filtro de pelusas, el procedimiento recomendado por los especialistas consultados incluye estos pasos:

Retirar el filtro y quitar la pelusa superficial con un paño suave. Lavar ambas caras de la malla con agua tibia y jabón para vajilla Frotar con suavidad mediante un cepillo de cerdas blandas. Enjuagar por completo y secar con una toalla o dejar que la pieza se seque al aire antes de reinstalarla. Aspirar la pelusa suelta dentro del compartimiento del filtro con un accesorio adecuado.

El mantenimiento del sistema de salida de aire requiere controles periódicos de personal especializado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los conductos requieren inspección y limpieza profesional

La NFPA recomienda comprobar durante el funcionamiento que el conducto de escape no esté restringido y que la compuerta exterior se abra. También señala que la pelusa del conducto debe retirarse una vez al año, o antes si el secado tarda más de lo habitual.

PUBLICIDAD

La USFA plantea que el interior del secarropas y su sistema de ventilación reciban servicio periódico de personal calificado, especialmente cuando los tiempos de secado se alargan.

Si las prendas demoran más de lo habitual en secarse, conviene revisar el conducto de ventilación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Welch aconsejó que la revisión profesional se ajuste al uso del hogar y a la configuración de la ventilación. Un conducto extenso o con varios giros, una alta frecuencia de lavado y presencia de mascotas pueden requerir controles más cercanos. Entre las señales para pedir asistencia sin demora figuran la ropa que permanece húmeda tras un ciclo normal, el aparato caliente al tacto y olor a quemado durante su funcionamiento.

El organismo recomienda además emplear materiales de ventilación metálicos, rígidos o flexibles, y sustituir los conductos plásticos. La inspección de la salida exterior y el vaciado constante de la malla ayudan a conservar la circulación de aire prevista por el equipo.

PUBLICIDAD