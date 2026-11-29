Arqueólogos hallaron más de doscientas monedas celtas de plata durante la construcción de una subestación eléctrica en Szombathely. (E.ON Hungária Csoport)

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Excavaban el terreno para instalar una subestación eléctrica en el oeste de Hungría cuando unas monedas que asomaban cerca de la superficie cambiaron la escala de la investigación. Los arqueólogos localizaron más de 200 monedas celtas de plata, ocultas desde hace más de 2.000 años a pocos centímetros bajo tierra.

El hallazgo ocurrió en las inmediaciones de Szombathely, una ciudad del oeste de Hungría, durante las excavaciones previas a la construcción de la subestación Szombathely Észak de la empresa E.ON. El conjunto pesa más de dos kilos y estaba enterrado a entre 30 y 40 centímetros de profundidad, según informó la compañía.

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Los especialistas hallaron primero algunas piezas dispersas. Luego utilizaron detectores de metales para delimitar el área y llegaron hasta el núcleo del depósito. Parte de las monedas permanecía dentro de un recipiente pequeño, aunque siglos de actividad agrícola habían alterado la disposición original del tesoro.

Las piezas corresponden a tetradracmas del tipo Velem acuñadas a finales del siglo II antes de Cristo. (E.ON Hungária Csoport)

Las piezas son tetradracmas de tipo Velem, monedas de plata cuyo valor equivalía a cuatro dracmas. El depósito corresponde a finales del siglo II antes de Cristo o a los primeros años del siglo I antes de Cristo.

De acuerdo con el comunicado de E.ON, los ejemplares “probablemente fueron acuñados en la zona de Velem-Szentvid”, situada a unos 15 kilómetros de la subestación. Se trata de un asentamiento celta fortificado donde ya se habían identificado monedas similares.

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El nombre tetradracma remite a una unidad monetaria extendida en la Antigüedad. Era una moneda de valor elevado dentro de los sistemas inspirados en el modelo griego. Las piezas encontradas en Szombathely presentan rasgos propios de las emisiones celtas de la región, que adoptaron y transformaron modelos monetarios anteriores.

La excavación permitió registrar la ubicación precisa de cada objeto y las capas de tierra que lo rodeaban. Ese detalle permite reconstruir cómo y cuándo fue escondido el conjunto.

Los investigadores plantean que el depósito monetario celta fue una ofrenda religiosa o una reserva oculta ante una crisis. (E.ON Hungária Csoport)

La empresa señaló que el valor del hallazgo “difícilmente puede expresarse en términos monetarios” debido a “su rareza, la alta calidad de la plata y las circunstancias de su descubrimiento”. Los análisis de composición metálica y el estudio numismático todavía están pendientes.

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El misterio sobre quién escondió el tesoro celta sigue sin respuesta

No existe una explicación definitiva sobre el motivo por el cual las monedas quedaron enterradas. Los investigadores manejan dos hipótesis principales: que se tratara de una ofrenda religiosa o que alguien hubiera guardado sus bienes ante una situación de peligro.

El comunicado de E.ON Hungária plantea que las monedas “podrían haber sido ofrendas sacrificiales a los dioses, o incluso riquezas que debían esconderse debido a una crisis”. Por ahora, no hay información que permita inclinar la interpretación hacia una de esas posibilidades.

La presencia de una vasija con parte de las piezas indica que el depósito tuvo una organización deliberada. Sin embargo, el arado desplazó algunas monedas y modificó el estado en el que quedó el conjunto tras su entierro.

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Las excavaciones preventivas en el terreno sacaron a la luz casi cuatrocientos sitios arqueológicos de diferentes periodos históricos. (E.ON Hungária Csoport)

El equipo arqueológico trabajó en el área entre 2023 y 2025, antes de que comenzaran las obras de infraestructura y durante los movimientos de tierra. La intervención estuvo a cargo del Instituto Nacional de Arqueología, que forma parte del Centro de Colecciones Públicas del Museo Nacional Húngaro.

Las obras de la subestación revelaron casi 400 sitios arqueológicos

El tesoro celta integra un registro mucho más amplio. La investigación preventiva identificó casi 400 sitios arqueológicos y recuperó miles de piezas que abarcan desde el quinto milenio antes de Cristo hasta la Edad Moderna temprana.

Entre los objetos más antiguos apareció un pequeño cincel de piedra pulida, de unos 7.000 años. Los especialistas consideran que pudo utilizarse en tareas vinculadas con el trabajo de la madera, la construcción o la limpieza de áreas boscosas.

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También recuperaron una cuenta de vidrio decorada con un motivo similar a un ojo de pavo real, fechada entre los siglos VII y VI antes de Cristo. La pieza pudo formar parte de una joya. Junto a ese objeto, la excavación sacó a la luz vasijas asociadas con entierros de la Edad del Hierro, cuando era habitual dejar alimentos y bebidas junto a los muertos.

Otro de los hallazgos corresponde a un edificio celta semienterrado, donde se conservaron dos piedras de molino manual. Se trata de herramientas destinadas a triturar cereales y otros alimentos; aportan información sobre actividades cotidianas de las comunidades que habitaron el área antes del dominio romano.

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Los restos de una villa romana revelaron un sistema de calefacción por hipocausto y un ladrillo con la marca de una pata de perro. (E.ON Hungária Csoport)

La acumulación de restos de épocas tan diferentes confirma que el sector tuvo ocupaciones sucesivas durante milenios. Las estructuras y objetos permiten seguir los cambios en el uso del terreno, desde asentamientos prehistóricos hasta explotaciones rurales de época romana.

Una villa romana con calefacción y un ladrillo marcado por la pata de un perro

Los arqueólogos reconstruyeron de forma parcial el plano de una villa romana levantada en el mismo terreno. El área identificada abarca unos 300 metros cuadrados y correspondía al edificio principal de una explotación agrícola.

Con el paso de los siglos, los muros fueron demolidos y los materiales quedaron repartidos por el terreno. Aun así, el registro arqueológico permitió establecer parte de la distribución de la construcción.

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Entre los materiales apareció un ladrillo romano con la huella de la pata de un perro. Según la explicación difundida por E.ON, esa pieza pudo formar parte de la cobertura de un sistema de calefacción bajo el suelo. Este mecanismo, conocido como hipocausto, hacía circular aire caliente por cámaras ubicadas bajo el pavimento para elevar la temperatura de las habitaciones.

La investigación arqueológica se desarrolló junto con la construcción de la nueva infraestructura eléctrica. La subestación Szombathely Észak ya entró en funcionamiento y la empresa informó que la obra, junto con las mejoras de red asociadas, demandó una inversión de 7.500 millones de forintos dentro del proyecto Danube InGrid.

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Los objetos recuperados serán exhibidos en una muestra temporal del Museo Savaria de Szombathely. La institución todavía no confirmó la fecha de apertura.