Los beneficios de leer por placer para la memoria, el estrés y el bienestar

Un editorial de Psychological Medicine reunió estudios que vinculan la lectura por placer con la salud mental y el funcionamiento cognitivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un libro puede abrirse para distraer, pero no es solo eso. La lectura por placer también pone en marcha la memoria, la atención y la imaginación. Con el tiempo, esa práctica puede dejar señales en el estado de ánimo y en la forma de comprender a otras personas.

Esa dimensión de la lectura suele quedar fuera de las conversaciones cotidianas sobre bienestar. Sin embargo, investigaciones realizadas en la infancia, la adultez y la vejez identificaron resultados favorables en la salud emocional, las capacidades mentales y los vínculos sociales.

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Un estudio publicado en Psychological Medicine, que reúne esos trabajos, destacó vínculos entre este hábito con beneficios en el funcionamiento cognitivo y la salud mental, aunque los alcances de cada hallazgo dependen del tipo de estudio.

La lectura activa la atención, el lenguaje y la imaginación, funciones vinculadas con el aprendizaje, la memoria y el razonamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

La publicación reúne hallazgos sobre habilidades mentales y desarrollo personal

La publicación académica integra encuestas, seguimientos de población y otros trabajos sobre el hábito de leer por gusto, según destaca un artículo publicado en Real Simple. El material examina la atención, la memoria, el lenguaje y la capacidad de comprender las experiencias de otras personas.

La lectura demanda atención sostenida, comprensión del lenguaje e imaginación. Esa combinación activa funciones mentales que intervienen en el aprendizaje, el recuerdo y el razonamiento, y explica por qué la investigación la considera una actividad que puede contribuir al cuidado de la mente.

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Los estudios observacionales asociaron la frecuencia de lectura con resultados favorables, aunque también influyen el acceso a libros, la educación y las condiciones de vida (VisualesIA)

Los estudios observacionales incluidos identificaron una relación entre la frecuencia de este hábito y resultados favorables. El acceso a libros, la educación, la salud previa y las condiciones de vida también forman parte del contexto en el que se desarrollan esas diferencias.

La lectura temprana se vinculó con atención, sueño y salud mental en adolescentes

Una parte central del editorial reúne datos de 10.243 adolescentes de Estados Unidos, evaluados entre los 9 y los 11 años y seguidos hasta los 13 años. Cerca del 51,8% había comenzado a leer por gusto desde edades tempranas, mientras que el 48,2% lo hacía con menor frecuencia.

La lectura por placer en la infancia se asoció con menos estrés y síntomas de depresión, mejores relaciones sociales, menos pantallas y más sueño durante la adolescencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con el estudio, quienes habían incorporado esta práctica durante los primeros años presentaron menos dificultades de salud mental, menor falta de atención y mejores resultados de conducta en la adolescencia.

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El hallazgo también incluyó un mejor desempeño en tareas vinculadas con la concentración y la memoria.

Ese grupo registró menos estrés y síntomas de depresión, mejores relaciones sociales, menos tiempo frente a pantallas y más horas de sueño. Los resultados muestran una asociación consistente entre el inicio temprano de este hábito y un conjunto de indicadores favorables durante la adolescencia.

La publicación también recoge trabajos sobre envejecimiento. Esas investigaciones relacionan la lectura y otras actividades exigentes para la mente con una menor probabilidad de deterioro cognitivo y de enfermedad de Alzheimer.

Las investigaciones sobre envejecimiento vincularon la lectura y otras actividades intelectuales con una menor probabilidad de deterioro cognitivo y enfermedad de Alzheimer (Imagen Ilustrativa Infobae)

El deterioro cognitivo comprende dificultades persistentes de memoria, razonamiento o atención que pueden afectar las actividades cotidianas. En ese marco, leer se suma a otras prácticas que mantienen activa la mente y favorecen el ejercicio regular de capacidades intelectuales.

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Los trabajos citados ubican este hábito dentro de una rutina de ejercicio intelectual. También lo asocian con la preservación de la comprensión, la concentración y la capacidad de procesar información con el paso del tiempo.

Las investigaciones también describen menos estrés y mayor empatía

La revisión reúne un dato: seis minutos de lectura se relacionaron con una reducción del 68% en indicadores de estrés. La revisión académica incluye esa cifra entre los hallazgos sobre la respuesta del organismo ante situaciones estresantes.

Una revisión académica relacionó seis minutos de lectura con una reducción del 68% en indicadores de estrés (Imagen Ilustrativa Infobae)

El resultado se incorpora a una serie de investigaciones que asocian la lectura con momentos de relajación y una menor sensación de tensión. El análisis la presenta como una práctica cultural que puede acompañar otras formas de cuidado del bienestar emocional.

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Las encuestas realizadas entre adultos aportan otra dimensión. Una consulta a 4.164 adultos vinculó este hábito con mayor empatía, crecimiento personal y alivio del estrés.

Entre quienes leían al menos 30 minutos por semana, el 64% dijo comprender mejor los sentimientos de otras personas, frente al 48% de quienes no leían. Las respuestas recogen una percepción extendida sobre la capacidad de los libros para acercar perspectivas y experiencias diferentes.

Una encuesta a 4.164 adultos asoció la lectura con mayor empatía, crecimiento personal y alivio del estrés (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis también señala que el 50% de los lectores encuestados dijo sentirse más tolerante ante ideas diferentes y que el 38% elegía los libros como su forma preferida de relajarse.

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Estos datos muestran cómo las personas asocian la práctica con la apertura hacia otros puntos de vista y el descanso mental.

En relación con la soledad, los estudios sobre clubes de lectura vincularon el intercambio de libros con una mayor sensación de compañía y menor aislamiento social. La lectura compartida suma el contenido de las obras a la conversación y al contacto entre participantes.

Los clubes de lectura se vincularon con una mayor sensación de compañía, menor aislamiento social y un mayor sentido de pertenencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

La experiencia de los clubes puede fortalecer el sentido de pertenencia, promover encuentros regulares y ampliar el contacto con otras personas. El editorial señala que esos espacios añaden una dimensión colectiva a los beneficios que puede ofrecer la práctica individual.

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