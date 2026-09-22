Tendencias

Los beneficios de leer por placer para la memoria, el estrés y el bienestar

Estudios describen señales favorables en funciones mentales y aspectos emocionales, pero sus autoras señalan que todavía quedan preguntas relevantes por responder

Una mujer está sentada en un sillón con un libro abierto frente a estanterías repletas de libros y una ventana con luna creciente.
Un editorial de Psychological Medicine reunió estudios que vinculan la lectura por placer con la salud mental y el funcionamiento cognitivo (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Un libro puede abrirse para distraer, pero no es solo eso. La lectura por placer también pone en marcha la memoria, la atención y la imaginación. Con el tiempo, esa práctica puede dejar señales en el estado de ánimo y en la forma de comprender a otras personas.

Esa dimensión de la lectura suele quedar fuera de las conversaciones cotidianas sobre bienestar. Sin embargo, investigaciones realizadas en la infancia, la adultez y la vejez identificaron resultados favorables en la salud emocional, las capacidades mentales y los vínculos sociales.

PUBLICIDAD

Un estudio publicado en Psychological Medicine, que reúne esos trabajos, destacó vínculos entre este hábito con beneficios en el funcionamiento cognitivo y la salud mental, aunque los alcances de cada hallazgo dependen del tipo de estudio.

Mujer de mediana edad leyendo un libro azul de tapa dura en un sillón junto a una ventana, con plantas, una estantería y un gato durmiendo.
La lectura activa la atención, el lenguaje y la imaginación, funciones vinculadas con el aprendizaje, la memoria y el razonamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

La publicación reúne hallazgos sobre habilidades mentales y desarrollo personal

La publicación académica integra encuestas, seguimientos de población y otros trabajos sobre el hábito de leer por gusto, según destaca un artículo publicado en Real Simple. El material examina la atención, la memoria, el lenguaje y la capacidad de comprender las experiencias de otras personas.

La lectura demanda atención sostenida, comprensión del lenguaje e imaginación. Esa combinación activa funciones mentales que intervienen en el aprendizaje, el recuerdo y el razonamiento, y explica por qué la investigación la considera una actividad que puede contribuir al cuidado de la mente.

PUBLICIDAD

Un hombre mayor con gafas lee un libro en un interior luminoso. Sobre su cabeza, una imagen superpuesta de un cerebro brillante. Hay plantas y libros cerca
Los estudios observacionales asociaron la frecuencia de lectura con resultados favorables, aunque también influyen el acceso a libros, la educación y las condiciones de vida (VisualesIA)

Los estudios observacionales incluidos identificaron una relación entre la frecuencia de este hábito y resultados favorables. El acceso a libros, la educación, la salud previa y las condiciones de vida también forman parte del contexto en el que se desarrollan esas diferencias.

La lectura temprana se vinculó con atención, sueño y salud mental en adolescentes

Una parte central del editorial reúne datos de 10.243 adolescentes de Estados Unidos, evaluados entre los 9 y los 11 años y seguidos hasta los 13 años. Cerca del 51,8% había comenzado a leer por gusto desde edades tempranas, mientras que el 48,2% lo hacía con menor frecuencia.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La lectura por placer en la infancia se asoció con menos estrés y síntomas de depresión, mejores relaciones sociales, menos pantallas y más sueño durante la adolescencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con el estudio, quienes habían incorporado esta práctica durante los primeros años presentaron menos dificultades de salud mental, menor falta de atención y mejores resultados de conducta en la adolescencia.

El hallazgo también incluyó un mejor desempeño en tareas vinculadas con la concentración y la memoria.

Ese grupo registró menos estrés y síntomas de depresión, mejores relaciones sociales, menos tiempo frente a pantallas y más horas de sueño. Los resultados muestran una asociación consistente entre el inicio temprano de este hábito y un conjunto de indicadores favorables durante la adolescencia.

La publicación también recoge trabajos sobre envejecimiento. Esas investigaciones relacionan la lectura y otras actividades exigentes para la mente con una menor probabilidad de deterioro cognitivo y de enfermedad de Alzheimer.

Una mujer con anteojos y suéter verde lee un libro abierto sentada en un sillón azul cerca de una ventana.
Las investigaciones sobre envejecimiento vincularon la lectura y otras actividades intelectuales con una menor probabilidad de deterioro cognitivo y enfermedad de Alzheimer (Imagen Ilustrativa Infobae)

El deterioro cognitivo comprende dificultades persistentes de memoria, razonamiento o atención que pueden afectar las actividades cotidianas. En ese marco, leer se suma a otras prácticas que mantienen activa la mente y favorecen el ejercicio regular de capacidades intelectuales.

Los trabajos citados ubican este hábito dentro de una rutina de ejercicio intelectual. También lo asocian con la preservación de la comprensión, la concentración y la capacidad de procesar información con el paso del tiempo.

Las investigaciones también describen menos estrés y mayor empatía

La revisión reúne un dato: seis minutos de lectura se relacionaron con una reducción del 68% en indicadores de estrés. La revisión académica incluye esa cifra entre los hallazgos sobre la respuesta del organismo ante situaciones estresantes.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Una revisión académica relacionó seis minutos de lectura con una reducción del 68% en indicadores de estrés (Imagen Ilustrativa Infobae)

El resultado se incorpora a una serie de investigaciones que asocian la lectura con momentos de relajación y una menor sensación de tensión. El análisis la presenta como una práctica cultural que puede acompañar otras formas de cuidado del bienestar emocional.

Las encuestas realizadas entre adultos aportan otra dimensión. Una consulta a 4.164 adultos vinculó este hábito con mayor empatía, crecimiento personal y alivio del estrés.

Entre quienes leían al menos 30 minutos por semana, el 64% dijo comprender mejor los sentimientos de otras personas, frente al 48% de quienes no leían. Las respuestas recogen una percepción extendida sobre la capacidad de los libros para acercar perspectivas y experiencias diferentes.

Retrato de perfil de una mujer mayor con gafas, cabello blanco y un cerebro translúcido superpuesto; el fondo muestra redes neuronales y cadenas de ADN.
Una encuesta a 4.164 adultos asoció la lectura con mayor empatía, crecimiento personal y alivio del estrés (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis también señala que el 50% de los lectores encuestados dijo sentirse más tolerante ante ideas diferentes y que el 38% elegía los libros como su forma preferida de relajarse.

Estos datos muestran cómo las personas asocian la práctica con la apertura hacia otros puntos de vista y el descanso mental.

En relación con la soledad, los estudios sobre clubes de lectura vincularon el intercambio de libros con una mayor sensación de compañía y menor aislamiento social. La lectura compartida suma el contenido de las obras a la conversación y al contacto entre participantes.

Ocho personas adultas sentadas en un salón, rodeadas de libros en una estantería grande. La pared es verde inglés con una lámpara de aplique encendida.
Los clubes de lectura se vincularon con una mayor sensación de compañía, menor aislamiento social y un mayor sentido de pertenencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

La experiencia de los clubes puede fortalecer el sentido de pertenencia, promover encuentros regulares y ampliar el contacto con otras personas. El editorial señala que esos espacios añaden una dimensión colectiva a los beneficios que puede ofrecer la práctica individual.

Temas Relacionados

LecturaMemoriaSalud MentalDeterioro CognitivoBienestarEnvejecimientoJuventudDesarrollo CerebralNewsroom BUEMagazines

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

7 actividades de mindfulness que se pueden realizar a cualquier edad y que despejan la mente

Desde un minuto de respiración hasta una caminata consciente, la atención al presente puede integrarse en actividades diarias con metas realistas

7 actividades de mindfulness que se pueden realizar a cualquier edad y que despejan la mente

Receta de bastones fritos de bondiola, rápida y fácil

Una alternativa original para renovar las clásicas picadas, con ingredientes simples y un procedimiento que no requiere demasiados pasos

Receta de bastones fritos de bondiola, rápida y fácil

Receta de pollo al horno agridulce, rápida y fácil

Con una lista breve de ingredientes y una cocción sin técnicas complejas, esta preparación resulta adecuada para almuerzos o cenas familiares

Receta de pollo al horno agridulce, rápida y fácil

Cuánta proteína se necesita por día y qué opciones vegetales podrían igualar a la carne

Las recomendaciones globales cambiaron y la evidencia científica más actualizada señala que legumbres, derivados de la soja y frutos secos podrían convertirse en nuevos aliados

Cuánta proteína se necesita por día y qué opciones vegetales podrían igualar a la carne

Arándanos fermentados, congelados o silvestres: en qué se diferencian y cuál es su efecto en la salud

Una revisión evaluó el posible impacto de estas presentaciones en la salud cardiovascular y metabólica, aunque aclaró que aún no hay pruebas concluyentes para todas ellas

Arándanos fermentados, congelados o silvestres: en qué se diferencian y cuál es su efecto en la salud

DEPORTES

Franco Colapinto contó cuál fue su sueldo el primer año en la Fórmula 1 y reveló por qué perdió plata en Williams

Franco Colapinto contó cuál fue su sueldo el primer año en la Fórmula 1 y reveló por qué perdió plata en Williams

A bordo de un Cadillac de 1970 y con un llamativo look: así llegó una figura del Liverpool a su país para disputar las fechas FIFA

Murió Tulio Crespi, una leyenda del automovilismo argentino: la emotiva carta que dejó para publicar el día de su partida

Las fotos de las vacaciones que Sabalenka tomó tras su dolorosa derrota en el US Open: "Descanso y reinicio"

Lideró toda la carrera, lo pasaron 400 metros antes de cruzar la meta y sorprendió con su reacción tras perder: increíble definición en el automovilismo argentino

TELESHOW

Nicole Neumann contó por qué sigue amamantando a su hijo de 2 años: “Mi psicólogo dice que ya está grande”

Nicole Neumann contó por qué sigue amamantando a su hijo de 2 años: “Mi psicólogo dice que ya está grande”

La inesperada reacción de la China Suárez a la parodia que hizo Pablito Castillo del polémico video con Mauro Icardi

Tomás Dente recordó a su madre con la carta que escribió el día de su muerte: “Confiaste en mí para tu partida”

Tiene 19 años, cantó un himno del folklore con Nati Pastorutti y conmovió al jurado de Es mi sueño: “Sos especial”

Diego Torres tuvo que frenar su show por un problema técnico y su reacción se volvió viral: “Son cosas que pasan”

INFOBAE AMÉRICA

Estas son las principales ciudades de EEUU que podrían sentir los efectos de la baja presión: cuándo llegaría a cada zona

Estas son las principales ciudades de EEUU que podrían sentir los efectos de la baja presión: cuándo llegaría a cada zona

Marco Rubio se reúne con Rodrigo Paz y respalda el crédito del FMI y las reformas económicas que busca Bolivia

Higüey, uno de los principales centros económicos de República Dominicana, sufre apagones de hasta 16 horas

Nicaragua registra al menos 161 desapariciones forzadas desde abril de 2018

Un sistema de baja presión amenaza con inundaciones y oleaje en la costa este de EEUU: estas son las zonas bajo alerta hasta el viernes