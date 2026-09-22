Lideró toda la carrera, lo pasaron 400 metros antes de cruzar la meta y sorprendió con su reacción tras perder: increíble definición en el automovilismo argentino

Lideró durante 21 de los 22 giros, pero en el cierre sufrió un problema de motor y fue superado por Julián Santero

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El cartel de “última vuelta” marcaba lo que parecía un triunfo asegurado de Lucas Vicino después de liderar la carrera durante las 21 vueltas previas sobre las 22 pautadas en el Autódromo Ciudad de Río Cuarto en Córdoba. De repente, el imprevisto. El motor de su Toyota Corolla comenzó a fallar en los últimos 3.200 metros que tiene el trazado y Julián Santero comenzó a recortar los casi 3 segundos que tenía su rival de diferencia.

“¡Se rompió el motor, se rompió el motor!“, gritó Vicino por la radio a su equipo que pasó del festejo prematuro al asombro por un problema inesperado. El Volkswagen Virtus de Santero se puso por detrás y a casi 400 metros de la línea de meta lo pasó para llevarse un triunfo completamente impensado hasta hacía unos segundos atrás.

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“¡No, boludo! Pobre loco. Qué sal”, graficó sobre la inesperada situación Santero por su radio cuando ya se preparaba para bajarse del coche rumbo al podio de la Final Clase 3 del TN APAT en la 9ª fecha del calendario.

Lo que vino a continuación redondeó el cuadro de dramatismo: Vicino dejó su coche en un sector del circuito, se bajó y se tiró boca abajo en el césped sin sacarse siquiera el casco. Permaneció un largo lapso así, a punto tal que se acercaron con el vehículo médico a corroborar si sufría algún tipo de problema. Era simplemente un eco de la frustración tras haber sido el dominador durante todo el fin de semana en Córdoba.

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Sin sacarse el casco, Vicino dejó su coche y se tiró a un costado del trazado

Desde la transmisión que emitió Canal 9, Vicino habló antes de treparse al segundo peldaño del podio. “Obviamente estoy triste. Venimos pegando en el palo todo el tiempo. No quiere entrar... Amargado, pedirle perdón a todo el equipo, a todos los chicos, a las publicidades”, reflexionó el piloto mendocino. “Son fierros, es muy ingrato el automovilismo. Son fierros, sabemos el riesgo que hay. Una lástima, última vuelta. Quedaban 2 mil metros, 3 mil, cuando empezó a fallar. A no reprocharse nada. No opaca esto el rendimiento que tuvimos durante todo el fin de semana. A recuperarse y pensar en Mendoza”, agregó antes de recibir el cheque de un millón de pesos por quedar segundo.

La frustración también escondía su dolor por no poder coronar un fin de semana que hasta ahí había sido perfecto. Fue el más veloz de la clasificación con un giro de 1:10.864, por delante de Mauricio Lambiris (1:11.213) y José Manuel Urcera (1:11.259). Lideró luego la Primera Serie con Agustín Canapino y Leonel Pernía detrás para luego liderar durante 21 vueltas la carrera final.

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El inesperado ganador de la cita, Santero, reconoció que era “imposible” recortar la diferencia que le había hecho Vicino si no sucedía la falla del motor. “Quiero felicitar a Lucas, a todo su equipo, a su familia. Sé el esfuerzo que hacen, lo que la vienen peleando. La verdad que se lo recontra merecía. Todo el fin de semana contundentes. Con la clasificación, la serie, la final que no me dio chances a nada, se defendió bien. El automovilismo es bastante ingrato a veces”, fueron las palabras que le dedicó el ganador.

Los tiempos formales indicaron que el Virtus de Santero cruzó la meta con 27:29.446 y Vicino llegó con 27:32.190. Leonel Pernía, tercero con un registro de un 27:36.170 en su Ford Focus, también se refirió al hecho antes de subir al podio: “Una locura. Se lo merece Lucas, viene manejando bien desde hace rato. Pero bueno, estos son fierros. Con ese nivel, ya va a ganar”.

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El mensaje de Vicino tras lo sucedido y la respuesta de Santero

“Merecíamos ganar. Simplemente esto es automovilismo, son fierros. Hay veces que muchas cosas no dependen de uno. Y eso pasó hoy veníamos ganando la final hasta la última vuelta donde el motor dijo basta. Me quedo con el gran fin de semana que tuvimos con el equipo mostrando que estamos a la altura para pelear con los mejores. Gracias a todos por los mensajes de apoyo y cariño”, posteó luego Vicino en su cuenta de Instagram. “Felicitaciones bro, te manejaste todo. Ya se te va a dar, se lo merecen”, le firmó Santero.

La imagen de podio fue destacada por un posteo de la categoría, con Santero alzando la mano de Vicino: “Deportividad: Comportamiento ético, justo y respetuoso que se muestra durante la práctica de un deporte o ante una situación adversa”, describieron. Allí firmó el hombre que perdió la carrera por apenas unos metros: “Así es deportividad al 100″.

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El gesto de Santero en el podio y el mensaje que le dedicó

Felicitaciones Lucas Vicino, te manejaste todo hoy. Se merecían ganar vos y tu equipo. Se te da de local, acordate", subió Santero, campeón de la temporada 2025, a sus redes dedicando sus buenos augurios para la fecha 10 que será el fin de semana del 11 de octubre en Autódromo Ciudad de San Martín de Mendoza. “Sos un pilotazo. Ya vendrán muchos triunfos”, fueron las palabras que le dedicó el histórico Tito Bessone.

La banca de Tito Bessone

Actualmente, el campeonato tiene a Agustín Canapino como líder con 269 puntos y 44 unidades más atrás figura Santero (225) en el segundo lugar. Facundo Chapur ocupa la tercera colocación con 213 puntos. Vicino está 10° con 141 puntos a dos del 9° Facundo Ardusso (143).

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