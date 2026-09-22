Estas son las principales ciudades de EEUU que podrían sentir los efectos de la baja presión: cuándo llegaría a cada zona

Una baja presión costera frente al Atlántico medio podría provocar lluvias, ráfagas, oleaje elevado e inundaciones en la costa este de Estados Unidos entre el 22 y el 27 de septiembre. (REUTERS/Mike Segar)

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Una baja presión costera en desarrollo frente al Atlántico medio podría generar lluvias, ráfagas de viento, oleaje elevado e inundaciones costeras en partes de la costa este de Estados Unidos entre este martes 22 y el domingo 27 de septiembre. Las primeras advertencias y vigilancias abarcan sectores de Carolina del Norte, Virginia, Delaware y Nueva Jersey, mientras Nueva York, Boston y otras zonas de Nueva Inglaterra permanecen bajo vigilancia ante una trayectoria que todavía puede variar.

El fenómeno avanzará de forma escalonada por áreas costeras y comunidades conectadas con bahías, estuarios y ríos mareales. Los organismos meteorológicos han emitido productos por inundación costera, oleaje y corrientes de resaca. El riesgo más inmediato se concentra en el sur de la bahía de Chesapeake y la costa de Virginia, donde los vientos del este y noreste coincidirán con varios ciclos de marea alta.

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Aunque algunos pronósticos privados describieron al sistema como una tormenta invernal, los avisos oficiales no prevén nieve ni hielo en las zonas costeras que estarán bajo vigilancia esta semana. El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, que integra la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, identifica el fenómeno como una baja costera fuerte, con condiciones similares a las de un nor’easter por la persistencia de los vientos del noreste sobre el litoral atlántico.

Cuándo llegará la tormenta costera a Virginia y la bahía de Chesapeake

El primer período de impacto se concentra el martes 22 y el miércoles 23 de septiembre en Virginia Beach, Norfolk y otras localidades de la bahía de Chesapeake. El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos emitió una advertencia por inundación costera para Virginia Beach desde las 16 del martes hasta las 14 del miércoles, seguida de una vigilancia que se extenderá hasta la madrugada del viernes 25 de septiembre.

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El pronóstico para Virginia Beach anticipa viento del este de entre 24 y 32 kilómetros por hora durante la tarde del martes, con ráfagas de hasta 48 kilómetros por hora. Durante la noche, el viento rotará al noreste y podría alcanzar entre 24 y 40 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 64 kilómetros por hora, según el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos.

La lluvia comenzará durante el martes y continuará durante la madrugada del miércoles. El organismo prevé una probabilidad del 50% de precipitaciones para la tarde y del 60% durante la noche, con posibles tormentas aisladas. Las autoridades advierten que el viento puede elevar el nivel del agua en sectores costeros, canales y zonas bajas cercanas a la bahía, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos.

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En Deltaville, situada sobre la ribera occidental de la bahía de Chesapeake, hay una advertencia por inundación costera hasta las 5 del miércoles y una vigilancia desde esa hora hasta las 8 del viernes. El pronóstico local incluye lluvias, tormentas aisladas y viento durante las primeras 48 horas del episodio, según el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos.

La agencia prevé ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora para la noche del martes en Deltaville. El miércoles seguirá el período de lluvia y viento, mientras que el jueves persistirán las condiciones ventosas. La sucesión de mareas altas constituye el principal factor de riesgo para comunidades cercanas a cursos de agua conectados con la bahía, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos.

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El Servicio Meteorológico Nacional identifica el sistema como una baja costera fuerte con condiciones similares a un nor’easter, sin previsión de nieve ni hielo en las zonas costeras vigiladas. (REUTERS/Eduardo Munoz)

Cómo afectará la baja presión a los Outer Banks de Carolina del Norte

La costa de Carolina del Norte, en especial los Outer Banks, enfrentará un aumento del oleaje, corrientes de resaca y riesgo de inundaciones entre el miércoles 23 y el viernes 25 de septiembre. La evolución de la baja mar adentro y el viento sostenido desde el este pueden elevar el agua sobre sectores vulnerables de las islas barrera, según el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos.

Los productos oficiales emitidos para el litoral próximo a la frontera entre Virginia y Carolina del Norte incluyen vigilancias por inundación costera desde la tarde del miércoles hasta la madrugada del viernes. También existen avisos por riesgos en playas, que contemplan corrientes de resaca y condiciones adversas para bañistas y embarcaciones pequeñas, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos.

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El impacto en los Outer Banks no dependerá solo de la cantidad de lluvia. El viento del noreste puede empujar agua hacia la costa y elevar los niveles durante la marea alta. Esa combinación puede causar anegamientos en caminos bajos, accesos costeros, estacionamientos y propiedades ubicadas cerca de canales, bahías y playas, según el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos.

El organismo nacional informó que una baja costera fuerte se desarrollará frente al Atlántico medio a mitad de semana. Su pronóstico general prevé lluvias intensas, viento fuerte e inundaciones costeras en partes de la costa este hasta el viernes, aunque la extensión final dependerá de la ubicación del centro de baja presión, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos.

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Qué ciudades de Delaware y Nueva Jersey tendrán inundaciones por marea

El martes 22 de septiembre, el riesgo se extenderá a sectores de Delaware y el sur de Nueva Jersey. En Georgetown, Delaware, el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos emitió una advertencia por inundación costera desde las 16 hasta las 22, seguida de una vigilancia desde la tarde del miércoles hasta la madrugada del viernes.

El pronóstico para Georgetown contempla lluvias durante el martes, con viento del este de entre 24 y 32 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 48 kilómetros por hora. Durante la noche, el viento cambiará al noreste y seguirá con ráfagas de hasta 48 kilómetros por hora. El organismo también alertó por oleaje, corrientes de resaca y condiciones adversas para la navegación durante la semana, según el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos.

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En los condados de Ocean, Atlantic, Cape May y el sureste de Burlington, en Nueva Jersey, la advertencia costera del martes prevé hasta 0,3 metros de agua sobre el nivel del suelo en zonas bajas cercanas a la costa y a vías mareales. La vigilancia para miércoles y jueves eleva el rango posible de inundación a entre 0,3 y 0,6 metros, de acuerdo con la oficina de Mount Holly del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos.

La oficina meteorológica advirtió que esos niveles pueden provocar inundaciones de caminos en áreas expuestas. El riesgo aumenta cerca de la pleamar, cuando el viento del noreste puede retener y acumular agua en bahías, entradas costeras y desembocaduras de ríos. Las autoridades locales podrán modificar sus alertas si cambian las proyecciones de viento y nivel del mar, según el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos.

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Nueva York, Boston y Nueva Inglaterra permanecen bajo vigilancia, ya que los impactos de la baja presión dependerán de su trayectoria desde el viernes 25 de septiembre. (REUTERS/Brendan McDermid)

Cuándo podría afectar la tormenta a Nueva York y Boston

La posibilidad de impactos en Nueva York, Long Island, Boston y el resto de Nueva Inglaterra dependerá de la posición que adopte la baja a partir del viernes 25 de septiembre. Los avisos nacionales del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos indican que el sistema puede llevar viento, lluvias e inundaciones costeras a gran parte del litoral atlántico, aunque el mayor grado de definición todavía se concentra en el Atlántico medio.

En Massachusetts, el organismo mantiene este martes una alerta por corrientes de resaca y prevé vientos del noreste de entre 24 y 32 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 48 kilómetros por hora. Para el viernes, el pronóstico incorpora una probabilidad del 50% de lluvias, que aumentará durante la noche y continuará durante el fin de semana, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos.

Los productos oficiales revisados no confirman, por ahora, ráfagas de entre 97 y 113 kilómetros por hora para Boston. Esa hipótesis dependerá de que el centro de baja presión se aproxime a la costa de Nueva Inglaterra. Una trayectoria más alejada trasladaría las lluvias y los vientos más fuertes hacia el Atlántico, según el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos.

Qué deben hacer los residentes y viajeros ante las alertas costeras

Las autoridades recomiendan consultar los avisos locales antes de viajar o circular por rutas próximas a playas, bahías, estuarios y ríos mareales. El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos aconseja evitar calles anegadas, respetar los cierres establecidos por autoridades locales y no ingresar al mar bajo alertas por corrientes de resaca u oleaje elevado.

El impacto avanzará desde Carolina del Norte y Virginia hacia Delaware, Nueva Jersey y, posiblemente, el noreste entre el martes 22 de septiembre y el domingo 27. Las actualizaciones del pronóstico determinarán qué ciudades tendrán los mayores niveles de agua, las ráfagas más intensas y las lluvias más persistentes, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos.