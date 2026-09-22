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Nicole Neumann contó por qué sigue amamantando a su hijo de 2 años: “Mi psicólogo dice que ya está grande”

La modelo habló del proceso emocional que implica avanzar con el destete y relató con humor cómo el pequeño Cruz expresa sus pedidos con total claridad

Mario Pergolini y el psicólogo de Nicole Neumann coincidieron en que Cruz está grande para continuar con la lactancia
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Nicole Neumann contó que todavía amamanta a su hijo Cruz, quien en julio pasado cumplió dos años, y reconoció que la situación se volvió un tema de conversación frecuente dentro de su familia. La modelo habló del vínculo con el niño durante una entrevista en Otro día perdido, por El Trece, con la conducción de Mario Pergolini, donde relató con humor las dificultades que encuentra para avanzar con el destete entre el trabajo, la crianza de sus cuatro hijos y la rutina cotidiana.

“No tengo tiempo ni de respirar, te lo digo literal”, expresó Neumann al explicar por qué todavía no pudo retomar uno de sus deseos personales: estudiar Psicología. Antes, había contado que de joven quería convertirse en bióloga marina o veterinaria y que, aunque terminó la escuela secundaria, no cursó estudios superiores.

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Una mujer rubia con micrófono de solapa sonríe frente a un fondo azul en un plató de televisión
La modelo explicó que combina el trabajo, la crianza de sus cuatro hijos y la rutina cotidiana mientras intenta avanzar con el destete

La charla cambió de tono cuando Pergolini le preguntó por la edad del hijo menor de la modelo y ella reveló que continúa dándole el pecho. “Todavía doy teta”, dijo inicialmente, hasta que el conductor quiso precisar el dato: “¿Todavía? ¿Qué edad tiene?”. “Dos años”, respondió Nicole entre risas.

La conductora señaló que el nacimiento de Cruz fue especialmente movilizador para ella. “Me llegó el varón después de tres mujeres, ¿viste? Estamos como ahí en un equilibrio”, comentó durante el intercambio.

Neumann describió que el niño ya tiene la capacidad de expresar con claridad cuándo quiere tomar leche. “Él se acomoda y me dice: ‘Tetita. Y ahora quiero la del otro lado’”, relató, mientras Pergolini y sus compañeros Soy Rada y Evelyn Botto seguían atentamente la conversación.

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La modelo aclaró que intenta poner ciertos límites, sobre todo durante el día. “A veces le digo: ‘No, basta, gordo, ya está, solo para dormir’”, contó, aunque reconoció que el proceso no le resulta sencillo. “Ya le estoy charlando. Le estoy diciendo: ‘Vamos a empezar a solo tomar de noche y en unos días ya no hay que tomar más tetita, porque estás muy grande, porque ya comés comida de grande’”, agregó.

Una mujer sentada en un sillón azul habla con un hombre sentado tras un escritorio en un plató de televisión
Cruz es el primer hijo varón de Nicole Neumann, que también es madre de tres mujeres

Durante la conversación, Mario Pergolini manifestó su opinión sobre la edad del niño y le dijo a Neumann: “Está muy grande”. La modelo respondió que su psicólogo le transmite un mensaje similar. “Mi psicólogo me dice lo mismo”, señaló.

El conductor insistió sobre la posibilidad de interrumpir la lactancia de manera inmediata. “¿Y por qué no le hacemos caso?”, le preguntó. Ella respondió sin vueltas: “Ah, no puedo”. Aunque afirmó que el destete está en marcha, admitió que se trata de una decisión que también debe procesar desde lo emocional.

Es un tema mío también, claramente”, sostuvo Neumann cuando Pergolini le marcó que la dificultad no parecía estar solo del lado del niño. “Cuando el chico no puede algo, siempre es tema del chico y de la madre”, reflexionó ella, antes de aclarar: “No, lo reasumo igual”.

El conductor propuso una solución más terminante. “Se acabó la charla, Nicole”, le dijo, luego de que la modelo contara que por el momento le habla a Cruz para anticiparle que las tomas se reducirán. Neumann, sin embargo, dejó en claro que no se siente cómoda con una decisión abrupta.

Las hermanas de Cruz también piden el destete

Nicole Neumann compartió sus navidades en el sur: fotos familiares, playa y tradición
Nicole Neumann descartó un corte abrupto de la lactancia y ratificó que busca completar el destete de a poco

La modelo reveló que recibe todo tipo de consejos sobre la lactancia. “Todos me dicen: ‘Podrías ya sacarle la teta’”, afirmó al ser consultada sobre la opinión de sus amigas y su entorno. Cuando Pergolini preguntó si había alguien que respaldara la continuidad, ella respondió: “No. Nadie, nadie, nadie, nadie”, insistió.

Esto se traslada también a comentarios de Indiana, Allegra y Sienna, las niñas que tuvo con Fabián Cubero. “Las hermanas también le dicen: ‘No, basta de tomar teta’”, contó. El niño, de acuerdo con la modelo, reacciona con pudor cuando ellas están presentes: “Dice: ‘No mires, ¿eh? No mires’. Y se tapa la cara, como que no lo vean”.

El mal momento de Nicole Neumann con su hijo Cruz en un avión
Las hermanas de Cruz le piden que deje de tomar leche, según contó Nicole Neumann

Entre las anécdotas, Nicole explicó que debe establecer límites cuando su hijo intenta pedir durante momentos poco oportunos. “A veces le tengo que decir, porque hay gente, todos me quieren levantar la ropa y es: ‘No’”, expresó. “Ahora no, hay gente, no podés dejar a mamá en pelotas, bancá. Después, en un rato”, agregó entre risas.

Hacia el final, Pergolini le dijo que ese mismo día debía ser “el último” de la lactancia, una propuesta que provocó una exhalación de la modelo. “Pero lo vamos a lograr”, aseguró él. Neumann no dio una fecha concreta ni un método definido, aunque ratificó su intención de avanzar de a poco: “Ya lo vamos a lograr”.

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