El Bitcoin se disparó a máximos en nueve meses: cuáles son las causas y factores de riesgo

La capitalización del universo "cripto" regresó al nivel de USD 3 billones.

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Los activos digitales recuperaron USD 3 billones de valor de mercado por primera vez desde enero, impulsados por el repunte de Bitcoin y por una acumulación de apuestas apalancadas que puede acelerar tanto las subas como las caídas. El avance se produjo después de que el Tesoro de Estados Unidos anunciara el mes pasado un aumento en la recompra de bonos a largo plazo.

El mercado incorporó más de USD 740 mil millones desde ese anuncio, de acuerdo con CoinGecko. A la vez, el interés abierto en futuros perpetuos de distintos tokens rozó los USD 160 mil millones, su mayor nivel desde finales de octubre del año pasado, según Coinglass.

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El riesgo del apalancamiento

Los futuros perpetuos son contratos sin una fecha fija de vencimiento y constituyen el mayor segmento del comercio de criptomonedas por volumen. El interés abierto, que mide la cantidad de contratos aún vigentes, funciona como una señal del posicionamiento especulativo y del nivel de exposición apalancada de los operadores.

El lunes, la suba de las cotizaciones obligó a liquidar más de USD 920 millones en posiciones bajistas. Cuando un operador que apostó por una caída debe recomprar el activo para cerrar una operación perdedora, esa compra puede añadir presión alcista al precio.

Nuevas apuestas tras el cierre de posiciones bajistas

El comportamiento del mercado no se limitó al cierre de ventas en corto. El interés abierto continuó en alza incluso después de las liquidaciones, una señal de que ingresaron nuevas posiciones apalancadas mientras los bajistas abandonaban sus contratos.

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Rachael Lucas, analista de BTC Markets, advirtió a Bloomberg que una suba abrupta suele reducir el interés abierto porque elimina posiciones del mercado. “Esta vez no fue así, lo que significa que las posiciones se están reponiendo de inmediato. Los operadores están aprovechando esta situación, en lugar de reducir el riesgo. Por eso, el próximo 5% en cualquier dirección será más rápido de lo que se espera”.

El Bitcoin retrocedió el martes hasta USD 85.100, después de haber avanzado casi 8% durante la sesión estadounidense hasta USD 87.381, su valor más alto desde enero. La combinación de un precio ascendente, liquidaciones de cortos y mayor interés abierto eleva la posibilidad de movimientos abruptos en cualquiera de los dos sentidos.

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La evolución del precio del Bitcoin en 2026.

Caleb Lin, operador sénior de ventas de QCP Group, planteó que el principal riesgo aparece cuando el apalancamiento crece más rápido que el mercado al contado, es decir, el espacio donde se compran y venden los activos para entrega inmediata. “Un aumento en el interés abierto de perpetuidad es positivo cuando el precio al contado también lo acompaña. Cuando aumenta más rápido, el mercado se vuelve reactivo: una leve reversión desencadena liquidaciones de posiciones largas, lo que hace que los precios bajen y fuerza un mayor desapalancamiento”, declaró a Bloomberg.

Lin sostuvo que el mismo mecanismo contribuyó a la escalada por encima de USD 83.000, cuando los vendedores en corto se vieron obligados a cerrar sus operaciones. “El apalancamiento alcista que se acumula contra un punto débil crea las mismas condiciones a la inversa”.

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El regreso de los flujos hacia los ETF de Bitcoin

El movimiento de precios coincidió con una renovada entrada de capital institucional en Bitcoin y en algunos tokens de menor tamaño. Los fondos cotizados en bolsa de Bitcoin al contado de Estados Unidos captaron USD 999 millones el lunes, el mayor flujo neto diario desde el 6 de octubre de 2025, fecha en la que el activo superó USD 126.000 y alcanzó su máximo histórico.

Los ETF habían sufrido fuertes salidas de capital al inicio de la semana anterior, pero volvieron a registrar ingresos el jueves y el viernes. En esas dos jornadas atrajeron USD 593 millones.

Las criptomonedas alternativas también participaron de la recuperación. Zcash, un activo orientado a la privacidad, registró un fuerte ascenso, mientras que HYPE, el token nativo de la cadena de bloques Hyperliquid, alcanzó un máximo histórico.

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Pese al avance, Lucas cuestionó que el movimiento pueda sostenerse solo con la dinámica de liquidaciones. “Las subidas repentinas provocan un aumento del precio, no generan inversores a largo plazo”, afirmó. La analista indicó que seguirá la evolución de la demanda al contado durante la próxima semana para determinar si puede compensar las compras forzadas de quienes cerraron posiciones bajistas.