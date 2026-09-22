7 actividades de mindfulness que se pueden realizar a cualquier edad y que despejan la mente

El mindfulness dirige la atención al presente, las sensaciones físicas, los pensamientos y el entorno sin emitir juicios (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La atención plena, también conocida como mindfulness, es una práctica que propone dirigir la atención al momento presente, a las sensaciones físicas, los pensamientos y el entorno, sin emitir juicios sobre lo que aparece. Puede realizarse en silencio, durante una caminata, al comer o mientras se lleva adelante una actividad cotidiana, con efectos positivos en la salud mental.

Su objetivo no consiste en dejar la mente en blanco ni en eliminar pensamientos o emociones. La práctica busca advertirlos, reconocer cuándo la atención se dispersa y volver con calma a un punto de referencia, como la respiración, el cuerpo o los sentidos. De acuerdo con un artículo la Mayo Clinic, no requiere equipos especiales ni una formación previa para comenzar.

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El interés por estas técnicas creció como una alternativa accesible para incorporar pausas de concentración en jornadas atravesadas por estímulos y preocupaciones. Los expertos coinciden en que la atención plena puede practicarse a cualquier edad y en períodos breves, aunque sus posibles beneficios no reemplazan los tratamientos indicados ante problemas de salud física o mental.

Siete ejercicios de mindfulness que pueden adaptarse a todas las edades

La atención plena no busca dejar la mente en blanco, sino reconocer las distracciones y volver a la respiración, el cuerpo o los sentidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Respiración consciente. Suele ser el punto de partida más simple para la práctica. Mayo Clinic recomienda sentarse o acostarse en una posición cómoda, inhalar lentamente por la nariz y exhalar por la boca varias veces, con la atención puesta en el recorrido del aire. La doctora Melissa C. Young, especialista en bienestar de Cleveland Clinic, explicó que la respiración diafragmática puede favorecer la calma y la concentración. Exploración corporal. Este ejercicio consiste en recorrer mentalmente el cuerpo, desde los pies hasta la cabeza o en sentido inverso, para registrar tensión, temperatura, dolor o comodidad sin intentar modificar esas sensaciones. Verywell Health, a través de la experta en salud mental y pediatra Heather Jones, indicó que el escaneo corporal permite reconocer cómo se siente el cuerpo en el presente y propone dirigir la atención a cada zona de manera lenta y deliberada. El ejercicio de los cinco sentidos. También conocida como técnica 5-4-3-2-1, plantea identificar cinco elementos que se ven, cuatro que se sienten al tacto, tres sonidos, dos olores y un sabor. Según Verywell Health, puede utilizarse cuando existe una sensación de agobio y se busca recuperar la atención sobre el momento actual. En niños, la misma propuesta puede adaptarse como una búsqueda de objetos o estímulos en un entorno seguro. Caminata atenta. Caminar también puede transformarse en un ejercicio de atención plena si la concentración se dirige al ritmo de los pasos, a la respiración y a los sonidos o imágenes cercanos. Mayo Clinic señala que esta modalidad invita a registrar cómo se mueven los pies y cómo el cuerpo mantiene el equilibrio. Healthline añadió que puede practicarse en trayectos cotidianos, en una plaza o durante un paseo. Comer con atención. La alimentación consciente propone sentarse a comer, disminuir el ritmo y advertir los sabores, aromas y texturas de los alimentos. La doctora Young recomendó en Cleveland Clinic dejar los cubiertos sobre la mesa entre bocados y masticar lentamente. El enfoque no modifica por sí solo una alimentación, sino que sitúa la observación en la experiencia concreta de la comida. Atención a una actividad única. Concentrarse en una sola tarea implica reducir, durante un período delimitado, la alternancia entre actividades. Healthline sugirió aplicar esta pauta al trabajo en computadora, con las pestañas que no corresponden a la tarea cerradas, o a labores domésticas, el manejo y la cocina. Cleveland Clinic advirtió que la multitarea puede dificultar la concentración y aumentar el estrés. Registro de gratitud o de pensamientos. Escribir puede funcionar como una pausa para identificar experiencias y emociones del día. Cleveland Clinic sugirió llevar un diario de gratitud con cinco elementos por los cuales sentirse agradecido al menos tres veces por semana. Mia Armstrong, pediatra en diálogo con Healthline, propuso una lista diaria de tres a cinco aspectos valorados. La práctica puede adaptarse en la infancia mediante tarjetas con dibujos de actividades que aportan calma.

La caminata consciente concentra la atención en los pasos, la respiración, el equilibrio y los estímulos del entorno (Imagen Ilustrativa Infobae)

La práctica requiere objetivos realistas y no reemplaza la atención profesional

La regularidad aparece como un aspecto relevante, aunque no exige sesiones extensas desde el inicio. La doctora Roxanne B. Sukol, especialista en bienestar y medicina de la mama de Cleveland Clinic, recomendó comenzar con una meditación de un minuto: inhalar durante cinco segundos, exhalar durante otros cinco y repetir el ciclo. Según explicó, esa duración puede hacer que la propuesta resulte más accesible para quienes consideran difícil incorporar una rutina.

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La distracción forma parte del proceso. Mayo Clinic sostiene que el objetivo no es vaciar la mente, sino advertir pensamientos, sensaciones y emociones sin quedar fijado en ellos. Cuando la atención se desvía, la indicación es regresar a la respiración, al cuerpo o a un estímulo elegido, sin interpretar esa interrupción como un fracaso de la práctica.

En niños, las actividades pueden adquirir una forma lúdica. Healthline mencionó a través de Mia Armstrong propuestas como moverse hasta escuchar la orden de quedarse inmóvil, soplar burbujas o identificar sonidos, objetos y olores. Verywell Health recomendó que, ante inquietud o ansiedad, se reconozcan esas sensaciones sin forzar un cambio inmediato. La calma, según ese enfoque, puede ser una consecuencia de la actividad y no una exigencia previa.

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El mindfulness puede adaptarse a niños y adolescentes, pero no reemplaza los tratamientos ni la evaluación profesional ante síntomas persistentes o intensos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para adolescentes, la música, el movimiento libre y los rompecabezas pueden ofrecer vías de entrada a la concentración. Escuchar una canción con atención a los sonidos, al ritmo de la respiración y a las sensaciones corporales también son herramientas. Estas alternativas permiten trabajar la presencia sin limitar la práctica a permanecer sentado y en silencio.

No obstante, el mindfulness no sustituye los tratamientos convencionales. Verywell Health señaló que se requiere más investigación sobre su eficacia en afecciones específicas. Por eso, las prácticas breves de respiración, caminata, observación o escritura pueden integrarse como recursos de bienestar, mientras que los síntomas persistentes o intensos requieren la evaluación de profesionales de salud.

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