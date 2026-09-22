Tendencias

7 actividades de mindfulness que se pueden realizar a cualquier edad y que despejan la mente

Desde un minuto de respiración hasta una caminata consciente, la atención al presente puede integrarse en actividades diarias con metas realistas

Ilustración de una anciana, dos adultos, un joven y un niño sentados con las piernas cruzadas en círculo con los ojos cerrados.
El mindfulness dirige la atención al presente, las sensaciones físicas, los pensamientos y el entorno sin emitir juicios (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La atención plena, también conocida como mindfulness, es una práctica que propone dirigir la atención al momento presente, a las sensaciones físicas, los pensamientos y el entorno, sin emitir juicios sobre lo que aparece. Puede realizarse en silencio, durante una caminata, al comer o mientras se lleva adelante una actividad cotidiana, con efectos positivos en la salud mental.

Su objetivo no consiste en dejar la mente en blanco ni en eliminar pensamientos o emociones. La práctica busca advertirlos, reconocer cuándo la atención se dispersa y volver con calma a un punto de referencia, como la respiración, el cuerpo o los sentidos. De acuerdo con un artículo la Mayo Clinic, no requiere equipos especiales ni una formación previa para comenzar.

PUBLICIDAD

El interés por estas técnicas creció como una alternativa accesible para incorporar pausas de concentración en jornadas atravesadas por estímulos y preocupaciones. Los expertos coinciden en que la atención plena puede practicarse a cualquier edad y en períodos breves, aunque sus posibles beneficios no reemplazan los tratamientos indicados ante problemas de salud física o mental.

Siete ejercicios de mindfulness que pueden adaptarse a todas las edades

Persona sentada meditando en el suelo con mudras en las manos, un collar, ropa holgada, plantas y objetos decorativos frente a una ventana soleada.
La atención plena no busca dejar la mente en blanco, sino reconocer las distracciones y volver a la respiración, el cuerpo o los sentidos (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. Respiración consciente. Suele ser el punto de partida más simple para la práctica. Mayo Clinic recomienda sentarse o acostarse en una posición cómoda, inhalar lentamente por la nariz y exhalar por la boca varias veces, con la atención puesta en el recorrido del aire. La doctora Melissa C. Young, especialista en bienestar de Cleveland Clinic, explicó que la respiración diafragmática puede favorecer la calma y la concentración.
  2. Exploración corporal. Este ejercicio consiste en recorrer mentalmente el cuerpo, desde los pies hasta la cabeza o en sentido inverso, para registrar tensión, temperatura, dolor o comodidad sin intentar modificar esas sensaciones. Verywell Health, a través de la experta en salud mental y pediatra Heather Jones, indicó que el escaneo corporal permite reconocer cómo se siente el cuerpo en el presente y propone dirigir la atención a cada zona de manera lenta y deliberada.
  3. El ejercicio de los cinco sentidos. También conocida como técnica 5-4-3-2-1, plantea identificar cinco elementos que se ven, cuatro que se sienten al tacto, tres sonidos, dos olores y un sabor. Según Verywell Health, puede utilizarse cuando existe una sensación de agobio y se busca recuperar la atención sobre el momento actual. En niños, la misma propuesta puede adaptarse como una búsqueda de objetos o estímulos en un entorno seguro.
  4. Caminata atenta. Caminar también puede transformarse en un ejercicio de atención plena si la concentración se dirige al ritmo de los pasos, a la respiración y a los sonidos o imágenes cercanos. Mayo Clinic señala que esta modalidad invita a registrar cómo se mueven los pies y cómo el cuerpo mantiene el equilibrio. Healthline añadió que puede practicarse en trayectos cotidianos, en una plaza o durante un paseo.
  5. Comer con atención. La alimentación consciente propone sentarse a comer, disminuir el ritmo y advertir los sabores, aromas y texturas de los alimentos. La doctora Young recomendó en Cleveland Clinic dejar los cubiertos sobre la mesa entre bocados y masticar lentamente. El enfoque no modifica por sí solo una alimentación, sino que sitúa la observación en la experiencia concreta de la comida.
  6. Atención a una actividad única. Concentrarse en una sola tarea implica reducir, durante un período delimitado, la alternancia entre actividades. Healthline sugirió aplicar esta pauta al trabajo en computadora, con las pestañas que no corresponden a la tarea cerradas, o a labores domésticas, el manejo y la cocina. Cleveland Clinic advirtió que la multitarea puede dificultar la concentración y aumentar el estrés.
  7. Registro de gratitud o de pensamientos. Escribir puede funcionar como una pausa para identificar experiencias y emociones del día. Cleveland Clinic sugirió llevar un diario de gratitud con cinco elementos por los cuales sentirse agradecido al menos tres veces por semana. Mia Armstrong, pediatra en diálogo con Healthline, propuso una lista diaria de tres a cinco aspectos valorados. La práctica puede adaptarse en la infancia mediante tarjetas con dibujos de actividades que aportan calma.
Una mujer de espaldas camina por un sendero en un bosque. Árboles con musgo, helechos y flores pequeñas. Rayos de sol atraviesan las hojas verdes.
La caminata consciente concentra la atención en los pasos, la respiración, el equilibrio y los estímulos del entorno (Imagen Ilustrativa Infobae)

La práctica requiere objetivos realistas y no reemplaza la atención profesional

La regularidad aparece como un aspecto relevante, aunque no exige sesiones extensas desde el inicio. La doctora Roxanne B. Sukol, especialista en bienestar y medicina de la mama de Cleveland Clinic, recomendó comenzar con una meditación de un minuto: inhalar durante cinco segundos, exhalar durante otros cinco y repetir el ciclo. Según explicó, esa duración puede hacer que la propuesta resulte más accesible para quienes consideran difícil incorporar una rutina.

PUBLICIDAD

La distracción forma parte del proceso. Mayo Clinic sostiene que el objetivo no es vaciar la mente, sino advertir pensamientos, sensaciones y emociones sin quedar fijado en ellos. Cuando la atención se desvía, la indicación es regresar a la respiración, al cuerpo o a un estímulo elegido, sin interpretar esa interrupción como un fracaso de la práctica.

En niños, las actividades pueden adquirir una forma lúdica. Healthline mencionó a través de Mia Armstrong propuestas como moverse hasta escuchar la orden de quedarse inmóvil, soplar burbujas o identificar sonidos, objetos y olores. Verywell Health recomendó que, ante inquietud o ansiedad, se reconozcan esas sensaciones sin forzar un cambio inmediato. La calma, según ese enfoque, puede ser una consecuencia de la actividad y no una exigencia previa.

Hombre arrodillado de perfil en colchoneta de yoga, manos sobre rodillas. Fondo con pared blanca, dos plantas, un taburete y bloques de yoga.
El mindfulness puede adaptarse a niños y adolescentes, pero no reemplaza los tratamientos ni la evaluación profesional ante síntomas persistentes o intensos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para adolescentes, la música, el movimiento libre y los rompecabezas pueden ofrecer vías de entrada a la concentración. Escuchar una canción con atención a los sonidos, al ritmo de la respiración y a las sensaciones corporales también son herramientas. Estas alternativas permiten trabajar la presencia sin limitar la práctica a permanecer sentado y en silencio.

No obstante, el mindfulness no sustituye los tratamientos convencionales. Verywell Health señaló que se requiere más investigación sobre su eficacia en afecciones específicas. Por eso, las prácticas breves de respiración, caminata, observación o escritura pueden integrarse como recursos de bienestar, mientras que los síntomas persistentes o intensos requieren la evaluación de profesionales de salud.

Temas Relacionados

MindfulnessMeditaciónConcentraciónSalud mentalSaludNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Receta de bastones fritos de bondiola, rápida y fácil

Una alternativa original para renovar las clásicas picadas, con ingredientes simples y un procedimiento que no requiere demasiados pasos

Receta de bastones fritos de bondiola, rápida y fácil

Receta de pollo al horno agridulce, rápida y fácil

Con una lista breve de ingredientes y una cocción sin técnicas complejas, esta preparación resulta adecuada para almuerzos o cenas familiares

Receta de pollo al horno agridulce, rápida y fácil

Cuánta proteína se necesita por día y qué opciones vegetales podrían igualar a la carne

Las recomendaciones globales cambiaron y la evidencia científica más actualizada señala que legumbres, derivados de la soja y frutos secos podrían convertirse en nuevos aliados

Cuánta proteína se necesita por día y qué opciones vegetales podrían igualar a la carne

Arándanos fermentados, congelados o silvestres: en qué se diferencian y cuál es su efecto en la salud

Una revisión evaluó el posible impacto de estas presentaciones en la salud cardiovascular y metabólica, aunque aclaró que aún no hay pruebas concluyentes para todas ellas

Arándanos fermentados, congelados o silvestres: en qué se diferencian y cuál es su efecto en la salud

Cómo es la acerola, la fruta que tiene hasta 100 veces más vitamina C que una naranja

Conocida también como cereza de Barbados, este alimento de origen tropical supera en ácido ascórbico a cualquier cítrico y acumula evidencia científica sobre sus efectos antioxidantes y cardiovasculares

Cómo es la acerola, la fruta que tiene hasta 100 veces más vitamina C que una naranja

DEPORTES

Franco Colapinto contó cuál fue su sueldo el primer año en la Fórmula 1 y reveló por qué perdió plata en Williams

Franco Colapinto contó cuál fue su sueldo el primer año en la Fórmula 1 y reveló por qué perdió plata en Williams

A bordo de un Cadillac de 1970 y con un llamativo look: así llegó una figura del Liverpool a su país para disputar las fechas FIFA

Murió Tulio Crespi, una leyenda del automovilismo argentino: la emotiva carta que dejó para publicar el día de su partida

Las fotos de las vacaciones que Sabalenka tomó tras su dolorosa derrota en el US Open: "Descanso y reinicio"

Lideró toda la carrera, lo pasaron 400 metros antes de cruzar la meta y sorprendió con su reacción tras perder: increíble definición en el automovilismo argentino

TELESHOW

Nicole Neumann contó por qué sigue amamantando a su hijo de 2 años: “Mi psicólogo dice que ya está grande”

Nicole Neumann contó por qué sigue amamantando a su hijo de 2 años: “Mi psicólogo dice que ya está grande”

La inesperada reacción de la China Suárez a la parodia que hizo Pablito Castillo del polémico video con Mauro Icardi

Tomás Dente recordó a su madre con la carta que escribió el día de su muerte: “Confiaste en mí para tu partida”

Tiene 19 años, cantó un himno del folklore con Nati Pastorutti y conmovió al jurado de Es mi sueño: “Sos especial”

Diego Torres tuvo que frenar su show por un problema técnico y su reacción se volvió viral: “Son cosas que pasan”

INFOBAE AMÉRICA

Estas son las principales ciudades de EEUU que podrían sentir los efectos de la baja presión: cuándo llegaría a cada zona

Estas son las principales ciudades de EEUU que podrían sentir los efectos de la baja presión: cuándo llegaría a cada zona

Marco Rubio se reúne con Rodrigo Paz y respalda el crédito del FMI y las reformas económicas que busca Bolivia

Higüey, uno de los principales centros económicos de República Dominicana, sufre apagones de hasta 16 horas

Nicaragua registra al menos 161 desapariciones forzadas desde abril de 2018

Un sistema de baja presión amenaza con inundaciones y oleaje en la costa este de EEUU: estas son las zonas bajo alerta hasta el viernes