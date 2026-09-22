Bolivia: denuncian que policías antidroga hicieron una fiesta en una casa vinculada a Sebastián Marset

Policías patrullan la calle en la que se encuentra la vivienda donde fue capturado Sebastián Marset en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. 13 de marzo de 2026. REUTERS/Ipa Ibanez

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La presunta realización de una fiesta en una casa vinculada a Sebastián Marset, que fue incautada en marzo y puesta bajo custodia de la Policía, genera polémica en Bolivia.

El caso surgió luego de la difusión de un video grabado la noche del domingo por vecinos del barrio Las Palmas, en Santa Cruz de la Sierra, en el que desde la calle se observan luces, música y múltiples voces en la vivienda.

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El fiscal departamental Alberto Zeballos no descartó iniciar una investigación para determinar si se utilizó el inmueble para actividades sociales. “Si no existe autorización judicial o se ha dado otro fin a lo que se encontraba precautelado (…) tendrán que ser los fiscales quienes determinarán la apertura de la investigación, de oficio o instancia de parte”, afirmó, citado por medios locales.

La casa en la que se habría realizado la fiesta es uno de los inmuebles allanados durante el operativo de captura del presunto narcotraficante uruguayo la madrugada del 13 de marzo, en la que se encontraban sus guardias de seguridad.

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Una de las viviendas allanadas en el operativo de captura de Sebastián Marset, en el barrio Las Palmas de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. (Photo by Miguel Surubí / AFP)

Tras el allanamiento, la casa fue puesta bajo control de la Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi) hasta la semana pasada, cuando el asesor jurídico de esa institución, Benjamín Patzi, informó que sería ocupada por personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) para la instalación de una oficina antidroga.

En medio del escándalo, el director de la Felcn en Santa Cruz, Dimar Caprirolo, negó que los policías asignados al resguardo del inmueble hayan celebrado una fiesta ni consumido bebidas alcohólicas. Según Caprirolo, los guardias se encontraban trasladando pertenencias para instalarse en la vivienda.

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No es la primera vez que la gestión de los bienes vinculados a Marset está en entredicho. Semanas después de su captura, se denunciaron robos y saqueos en múltiples allanamientos realizados en inmuebles vinculados al presunto narcotraficante uruguayo, donde fueron incautados vehículos, dinero y otros bienes.

En medio de acusaciones sobre la desaparición o inexistencia de objetos de valor, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, aseguró que todos los operativos fueron realizados con la presencia de notarios del Ministerio Público y efectivos de la Policía Boliviana, siguiendo el protocolo para la incautación de bienes de origen ilícito.

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Marset fue entregado a agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en el aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz, Bolivia. (Photo by Handout / Secretaria Nacional Antidrogas Paraguay (SENAD) / AFP) /

Sin embargo, ante las crecientes denuncias de irregularidades, instruyó una investigación interna en la Policía. “No voy a permitir que alguien se quede con un reloj o un puñado de dólares”, afirmó Oviedo en conferencia de prensa y agregó que “si hay responsables, van a ser llevados a la cárcel”.

A seis meses de estas denuncias, ninguna ha sido esclarecida de manera pública.

Sebastián Marset, uno de los presuntos narcotraficantes más buscados de la región, fue capturado en Bolivia el 13 de marzo tras haber escapado de un operativo previo en 2023, desde cuando permanecía prófugo de la Justicia.

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Tras su arresto, el narco uruguayo fue entregado en el aeropuerto local de Santa Cruz a agentes de la Administración para el Control de Drogas estadounidense (DEA) que lo trasladaron en un avión a Estados Unidos, donde enfrenta cargos de lavado de activos.

En tanto, las otras cuatro personas detenidas durante el operativo de captura —su hermana y tres guardias de seguridad— fueron detenidas preventivamente en la cárcel de Palmasola y liberadas hace un par de semanas para cumplir detención domiciliaria.

En los operativos posteriores a la captura de Marset, la Policía boliviana decomisó al menos 16 avionetas, una decena de vehículos, armamento de grueso calibre y diferentes tipos de droga.

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