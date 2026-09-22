América Latina

Bolivia: denuncian que policías antidroga hicieron una fiesta en una casa vinculada a Sebastián Marset

El evento habría ocurrido el domingo en el domicilio en el que se encontraban los guardaespaldas del presunto narcotraficante la noche de su captura

Policías patrullan la calle en la que se encuentra la vivienda donde fue capturado Sebastián Marset en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. 13 de marzo de 2026. REUTERS/Ipa Ibanez
Policías patrullan la calle en la que se encuentra la vivienda donde fue capturado Sebastián Marset en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. 13 de marzo de 2026. REUTERS/Ipa Ibanez
Guardar

La presunta realización de una fiesta en una casa vinculada a Sebastián Marset, que fue incautada en marzo y puesta bajo custodia de la Policía, genera polémica en Bolivia.

El caso surgió luego de la difusión de un video grabado la noche del domingo por vecinos del barrio Las Palmas, en Santa Cruz de la Sierra, en el que desde la calle se observan luces, música y múltiples voces en la vivienda.

PUBLICIDAD

El fiscal departamental Alberto Zeballos no descartó iniciar una investigación para determinar si se utilizó el inmueble para actividades sociales. “Si no existe autorización judicial o se ha dado otro fin a lo que se encontraba precautelado (…) tendrán que ser los fiscales quienes determinarán la apertura de la investigación, de oficio o instancia de parte”, afirmó, citado por medios locales.

La casa en la que se habría realizado la fiesta es uno de los inmuebles allanados durante el operativo de captura del presunto narcotraficante uruguayo la madrugada del 13 de marzo, en la que se encontraban sus guardias de seguridad.

PUBLICIDAD

Operativo Bolivia Marset
Una de las viviendas allanadas en el operativo de captura de Sebastián Marset, en el barrio Las Palmas de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. (Photo by Miguel Surubí / AFP)

Tras el allanamiento, la casa fue puesta bajo control de la Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi) hasta la semana pasada, cuando el asesor jurídico de esa institución, Benjamín Patzi, informó que sería ocupada por personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) para la instalación de una oficina antidroga.

En medio del escándalo, el director de la Felcn en Santa Cruz, Dimar Caprirolo, negó que los policías asignados al resguardo del inmueble hayan celebrado una fiesta ni consumido bebidas alcohólicas. Según Caprirolo, los guardias se encontraban trasladando pertenencias para instalarse en la vivienda.

No es la primera vez que la gestión de los bienes vinculados a Marset está en entredicho. Semanas después de su captura, se denunciaron robos y saqueos en múltiples allanamientos realizados en inmuebles vinculados al presunto narcotraficante uruguayo, donde fueron incautados vehículos, dinero y otros bienes.

En medio de acusaciones sobre la desaparición o inexistencia de objetos de valor, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, aseguró que todos los operativos fueron realizados con la presencia de notarios del Ministerio Público y efectivos de la Policía Boliviana, siguiendo el protocolo para la incautación de bienes de origen ilícito.

Marset fue entregado a agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en el aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz, Bolivia. (Photo by Handout / Secretaria Nacional Antidrogas Paraguay (SENAD) / AFP) /
Marset fue entregado a agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en el aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz, Bolivia. (Photo by Handout / Secretaria Nacional Antidrogas Paraguay (SENAD) / AFP) /

Sin embargo, ante las crecientes denuncias de irregularidades, instruyó una investigación interna en la Policía. “No voy a permitir que alguien se quede con un reloj o un puñado de dólares”, afirmó Oviedo en conferencia de prensa y agregó que “si hay responsables, van a ser llevados a la cárcel”.

A seis meses de estas denuncias, ninguna ha sido esclarecida de manera pública.

Sebastián Marset, uno de los presuntos narcotraficantes más buscados de la región, fue capturado en Bolivia el 13 de marzo tras haber escapado de un operativo previo en 2023, desde cuando permanecía prófugo de la Justicia.

Tras su arresto, el narco uruguayo fue entregado en el aeropuerto local de Santa Cruz a agentes de la Administración para el Control de Drogas estadounidense (DEA) que lo trasladaron en un avión a Estados Unidos, donde enfrenta cargos de lavado de activos.

En tanto, las otras cuatro personas detenidas durante el operativo de captura —su hermana y tres guardias de seguridad— fueron detenidas preventivamente en la cárcel de Palmasola y liberadas hace un par de semanas para cumplir detención domiciliaria.

En los operativos posteriores a la captura de Marset, la Policía boliviana decomisó al menos 16 avionetas, una decena de vehículos, armamento de grueso calibre y diferentes tipos de droga.

Temas Relacionados

BoliviaSebastián MarsetPolicíasfiestaAlberto ZeballosDircabiFelcnFuerza Especial de Lucha Contra el NarcotráficoDimar Caprirolo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un sismo de magnitud 5.2 sacude Escuintla y se percibe en distintos puntos de Guatemala

El movimiento ocurrió a las 5:43, tuvo un foco a 68 kilómetros de profundidad y constituyó el segundo evento sensible detectado en el país durante las últimas 24 horas del martes

Un sismo de magnitud 5.2 sacude Escuintla y se percibe en distintos puntos de Guatemala

13 reclusos se quitaron la vida en cárceles de Cuba entre 2024 y 2026 tras sufrir violencia y abandono médico

Un informe de Cubalex reveló que los decesos autoinfligidos registraron antecedentes de desnutrición severa, golpes y maltratos psicológicos no atendidos por la administración penitenciaria de la isla

13 reclusos se quitaron la vida en cárceles de Cuba entre 2024 y 2026 tras sufrir violencia y abandono médico

Ingeniera salvadoreña de la NASA impartirá un campamento aeroespacial para adolescentes del país

Del Centro Armstrong a El Salvador: Patricia Ortiz abre el camino en la ciencia para la niñez y juventud salvadoreña

Ingeniera salvadoreña de la NASA impartirá un campamento aeroespacial para adolescentes del país

Costa Rica entre los 20 mejores países del mundo para vivir en 2026: supera a Canadá, Panamá y Uruguay en ranking internacional

El país obtuvo 68.7 puntos sobre 100 en una evaluación de 192 destinos que analiza salud, seguridad, condiciones económicas y oportunidades para establecerse en el extranjero. También alcanzó el quinto lugar mundial entre las opciones para jubilados

Costa Rica entre los 20 mejores países del mundo para vivir en 2026: supera a Canadá, Panamá y Uruguay en ranking internacional

La ONU vincula la muerte del activista Brooklyn Rivera, bajo custodia del régimen, con un patrón de represión en Nicaragua

La falta de atención médica y las condiciones de reclusión han derivado en al menos ocho muertes bajo custodia desde 2018 en el país centroamericano, según documentó el Grupo de Expertos de la ONU

La ONU vincula la muerte del activista Brooklyn Rivera, bajo custodia del régimen, con un patrón de represión en Nicaragua
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Tuca Ferretti explota contra elemento de Cruz Azul y lo acusa de acabar con la armonía del equipo

Tuca Ferretti explota contra elemento de Cruz Azul y lo acusa de acabar con la armonía del equipo

Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: declara el último testigo del caso

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy martes 22 de septiembre: Secretaría de Salud debe informar el número de personas contagiadas de la enfermedad Lymes en el norte del país

Usina de Justicia denunció a una jueza porteña que declaró inconstitucional el Régimen Penal Juvenil

ONU alerta sobre la IA sin control y “robots asesinos” mientras México inicia debate para regularla

DEPORTES

Franco Colapinto contó cuál fue su sueldo el primer año en la Fórmula 1 y reveló por qué perdió plata en Williams

Franco Colapinto contó cuál fue su sueldo el primer año en la Fórmula 1 y reveló por qué perdió plata en Williams

A bordo de un Cadillac de 1970 y con un llamativo look: así llegó una figura del Liverpool a su país para disputar las fechas FIFA

Murió Tulio Crespi, una leyenda del automovilismo argentino: la emotiva carta que dejó para publicar el día de su partida

Las fotos de las vacaciones que Sabalenka tomó tras su dolorosa derrota en el US Open: "Descanso y reinicio"

Lideró toda la carrera, lo pasaron 400 metros antes de cruzar la meta y sorprendió con su reacción tras perder: increíble definición en el automovilismo argentino

ENTRETENIMIENTO

Tom Cruise defiende el arte humano frente al avance de la IA en Hollywood: “La gente quiere ver cosas reales”

Tom Cruise defiende el arte humano frente al avance de la IA en Hollywood: “La gente quiere ver cosas reales”

Prisión federal para una ex estrella infantil de Disney: Bobb'e J. Thompson, condenado a más de dos años por portar un arma robada

Acusan al streamer Clavicular de violación y suministro de alcohol a una menor

Así se encuentra la familia de Cindy Crawford tras la muerte de su hijo Presley: “Siempre estuvieron ahí para él”

Daredevil: Born Again tendrá su última temporada en 2027 después de que Marvel decidiera no renovar a su showrunner