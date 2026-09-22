Crimen y Justicia

Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: declara el último testigo del caso

Se trata de Pablo Ferrari, un perito oficial citado por el neurocirujano Leopoldo Luque que concluyó que el Diez murió súbitamente. Desde la semana que viene, los imputados ampliarán sus indagatorias por última vez antes de los alegatos

Guardar
Diego Armando Maradona
Diego Armando Maradona

La etapa de declaraciones testimoniales del juicio por la muerte de Diego Maradona llega a su fin este martes. El último en declarar ante los jueces del TOC N°7 de San Isidro es Pablo Ferrari, un perito oficial que concluyó que el Diez murió súbitamente.

El testigo es jefe de la asesoría pericial de San Isidro y participó de una pericia en 2024 solicitada por la defensa del principal acusado, Leopoldo Luque. En su informe, descartó, entre otras cuestiones, que haya habido estudios médicos previos que advirtieran un riesgo cardíaco en Maradona y que el ex DT haya sufrido una agonía prolongada, como sostienen otros expertos forenses.

14:17 hsHoy

Declara Pablo Ferrari, último testigo del juicio por Maradona

14:16 hsHoy

Fuerte declaración en el juicio por Maradona: “Él fue responsable de su muerte”, aseguró un reconocido perito forense

Fue José Antonio Maya, que representó a Leopoldo Luque en la junta médica. Lo citó el defensor del neurocirujano al debate oral. También testificó Ricardo Iglesias, que representó a Agustina Cosachov en la pericia

Diego Maradona
Diego Maradona

“La muerte de Maradona fue responsabilidad de Maradona. Él no se dejó revisar”. Con esa contundencia, el médico forense José Antonio Maya, de 81 años, dio una de las declaraciones más fuertes del juicio donde se debaten las responsabilidades médicas de siete imputados en el fallecimiento del Diez.

Leer la nota completa

Temas Relacionados

Juicio por la muerte de MaradonaDiego MaradonaÚltimas noticias

Últimas noticias

Juicio por Loan Peña, en vivo: comenzó la audiencia con la declaración de testigos que se contradicen en el relato de un hecho clave

Hay dos personas que sostienen versiones distintas sobre la visita de Victoria Caillava al hospital la noche de la desaparición

Juicio por Loan Peña, en vivo: comenzó la audiencia con la declaración de testigos que se contradicen en el relato de un hecho clave

Gendarmería secuestró 420 kilos de hojas de coca en un camión gracias al alerta que despertó una cuerda de seguridad unida con pegamento

Ocurrió sobre la Ruta Nacional 34, en el departamento Robles, Santiago del Estero. El resultado de otros operativos llevados a cabo en Formosa y Chaco

Gendarmería secuestró 420 kilos de hojas de coca en un camión gracias al alerta que despertó una cuerda de seguridad unida con pegamento

Quién es el indigente de San Cristóbal buscado por el crimen de la muleta: su otra cuenta pendiente en la Justicia

Isaías Carlos Salva fue elevado a juicio por un robo en banda. Su víctima ya había sido acusada de darle una paliza a una mujer, entre otros delitos

Quién es el indigente de San Cristóbal buscado por el crimen de la muleta: su otra cuenta pendiente en la Justicia

Comienza el juicio por el crimen de Aralí Vivas, la nena que fue abusada y quemada en Córdoba

Tres imputados, entre ellos la madre de la niña de 8 años, enfrentarán a un jurado popul por hechos investigados ocurridos en la localidad de Brinkmann en 2024

Comienza el juicio por el crimen de Aralí Vivas, la nena que fue abusada y quemada en Córdoba

Investigan la muerte de una policía en Salta que fue encontrada gravemente herida

El hallazgo ocurrió ayer lunes por la mañana en la zona sudeste de la capital provincial. Durante el último domingo murió otro efectivo policial

Investigan la muerte de una policía en Salta que fue encontrada gravemente herida

ÚLTIMAS NOTICIAS

Juicio por Loan Peña, en vivo: comenzó la audiencia con la declaración de testigos que se contradicen en el relato de un hecho clave

Juicio por Loan Peña, en vivo: comenzó la audiencia con la declaración de testigos que se contradicen en el relato de un hecho clave

Jorge Macri anticipó que hubo un acuerdo para posponer la Marcha del Orgullo por la visita del Papa

Nicole Neumann contó por qué sigue amamantando a su hijo de 2 años: “Mi psicólogo dice que ya está grande”

Choque fatal de camionetas en Misiones: un adolescente de 14 años mató a un joven de 18 y luego murió por las heridas del impacto

Hay 17 provincias que ya lanzaron planes para refinanciar deudas en mora: una por una, cuáles son las tasas y plazos

INFOBAE AMÉRICA

Florida recibe las primeras boletas postales para las elecciones generales de noviembre

Florida recibe las primeras boletas postales para las elecciones generales de noviembre

Marco Rubio se reúne con Rodrigo Paz y respalda el crédito del FMI y las reformas económicas que busca Bolivia

Tom Cruise defiende el arte humano frente al avance de la IA en Hollywood: “La gente quiere ver cosas reales”

Higüey, uno de los principales centros económicos de República Dominicana, sufre apagones de hasta 16 horas

Nicaragua registra al menos 161 desapariciones forzadas desde abril de 2018

DEPORTES

Murió Tulio Crespi, una leyenda del automovilismo argentino: la emotiva carta que dejó para publicar el día de su partida

Murió Tulio Crespi, una leyenda del automovilismo argentino: la emotiva carta que dejó para publicar el día de su partida

Las fotos de las vacaciones que Sabalenka tomó tras su dolorosa derrota en el US Open: "Descanso y reinicio"

Lideró toda la carrera, lo pasaron 400 metros antes de cruzar la meta y sorprendió con su reacción tras perder: increíble definición en el automovilismo argentino

Tras poner en duda su continuidad, Dibu Martínez dejó una tajante frase sobre su futuro en la selección argentina

La impactante pelea de MMA entre un humano y un robot caracterizado como “Terminator”: “Un poco aterrador”