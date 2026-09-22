Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: declara el último testigo del caso

Diego Armando Maradona

La etapa de declaraciones testimoniales del juicio por la muerte de Diego Maradona llega a su fin este martes. El último en declarar ante los jueces del TOC N°7 de San Isidro es Pablo Ferrari, un perito oficial que concluyó que el Diez murió súbitamente.

El testigo es jefe de la asesoría pericial de San Isidro y participó de una pericia en 2024 solicitada por la defensa del principal acusado, Leopoldo Luque. En su informe, descartó, entre otras cuestiones, que haya habido estudios médicos previos que advirtieran un riesgo cardíaco en Maradona y que el ex DT haya sufrido una agonía prolongada, como sostienen otros expertos forenses.