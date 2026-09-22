Arándanos fermentados, congelados o silvestres: en qué se diferencian y cuál es su efecto en la salud

Los estudios citados por Verywell Health distinguen entre las promesas sobre los arándanos fermentados y la evidencia disponible para los arándanos silvestres (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una nota de Verywell Health, que reúne explicaciones de especialistas y referencias a investigaciones, permite distinguir entre las promesas sobre los alimentos fermentados y el respaldo disponible para los arándanos, en especial las variedades silvestres.

En redes sociales, estas preparaciones suelen asociarse con una mejora directa de la salud intestinal, aunque la diferencia clave está entre las afirmaciones estudiadas en personas y las que aún son hipótesis.

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La comparación entre fruta congelada, variedades silvestres y arándanos fermentados no permite definir una opción superior en todos los casos.

Cada presentación plantea cuestiones distintas, desde la conservación hasta la composición, y las promesas sobre efectos en el organismo no tienen el mismo respaldo.

La comparación entre arándanos fermentados, fruta congelada y variedades silvestres no define una opción superior en todos los casos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los estudios analizados para esta comparación señalan que los posibles beneficios intestinales de los arándanos fermentados todavía no fueron demostrados en seres humanos. Esa advertencia contrasta con las características conocidas de la fruta congelada y de las variedades silvestres.

Una revisión de 12 ensayos encontró resultados favorables, aunque no definitivos

La revisión científica reunió los resultados de 12 ensayos clínicos realizados durante 24 años en cuatro países sobre arándanos silvestres. Los ensayos clínicos son estudios que observan los efectos de una intervención en personas bajo condiciones definidas.

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El trabajo examinó indicadores de salud cardiometabólica, un término que reúne aspectos relacionados con el corazón y el metabolismo, como la presión arterial, las grasas en sangre y la glucosa. También incluyó investigaciones de laboratorio y trabajos sobre otras variedades de arándanos.

Una revisión de 12 ensayos clínicos sobre arándanos silvestres encontró resultados favorables en indicadores de salud cardiometabólica, aunque no definitivos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los autores describieron resultados favorables en algunos indicadores, pero advirtieron que no son concluyentes.

Plantearon la necesidad de más investigaciones para comprender por qué las respuestas pueden variar entre personas y según las cantidades consumidas o la forma en que se presenta el alimento.

La revisión señaló a los polifenoles como una posible explicación de parte de los hallazgos. Son sustancias naturales presentes en los vegetales.

Entre ellas están las antocianinas, los pigmentos responsables del color azul de esta fruta, que podrían relacionarse con procesos del organismo y con el microbioma intestinal.

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La revisión científica señaló a los polifenoles y a las antocianinas de los arándanos como una posible explicación de parte de los hallazgos (Crédito Blueberries Consulting)

El microbioma intestinal es el conjunto de microorganismos que viven en el sistema digestivo. La revisión no presentó los resultados como una certeza aplicable a toda la población ni como una base para recomendar una forma específica de consumo. Vale destacar que la investigación surgió de un encuentro de especialistas organizado por la Asociación de Arándanos Silvestres de América del Norte.

Las variedades silvestres concentran más fibra y pigmentos naturales por volumen

Los arándanos silvestres suelen ser más pequeños que los cultivados. Esa característica se asocia con una mayor proporción de piel y, por volumen, con más fibra y antocianinas.

La fibra soluble forma una sustancia espesa al mezclarse con agua durante la digestión y puede servir de alimento para microorganismos del intestino.

Los estudios sobre arándanos silvestres analizaron presión arterial, grasas en sangre y glucosa como parte de la salud cardiometabólica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esto no implica que la fruta cultivada carezca de valor nutricional. La diferencia señalada por la fuente se limita a que las variedades silvestres concentran una cantidad mayor de ciertos componentes por volumen.

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Además, la revisión científica se centró en arándanos silvestres. Por esa razón, sus resultados no pueden trasladarse de forma automática a todas las variedades, productos o cantidades de consumo.

Los arándanos congelados responden a otra cuestión, la disponibilidad y la conservación.

La información reunida señala que se congelan cuando alcanzan su madurez, lo que ayuda a preservar la fibra, las antocianinas y otros antioxidantes durante más tiempo. Esta presentación también reduce el riesgo de que la fruta se eche a perder antes de ser consumida.

Los arándanos congelados se procesan en su punto de madurez y ayudan a preservar fibra, antocianinas y antioxidantes durante más tiempo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La practicidad de la fruta congelada no demuestra, por sí sola, una ventaja clínica frente a la fresca. La información disponible se refiere a su conservación y disponibilidad.

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Las comparaciones sobre efectos en el organismo requieren trabajos que analicen cantidades, formas de consumo y condiciones definidas.

Los arándanos fermentados todavía no tienen respaldo suficiente en personas

El contraste más marcado aparece con los arándanos fermentados. La fermentación transforma los alimentos mediante la acción de microorganismos.

Sin embargo, las promesas sobre beneficios intestinales de esta preparación todavía no cuentan con pruebas suficientes en seres humanos.

La publicación menciona investigaciones iniciales en animales sobre posibles cambios en el control de la glucosa y en la digestión de carbohidratos.

Los arándanos fermentados no tienen pruebas suficientes en seres humanos para respaldar una recomendación sobre salud intestinal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esos resultados pueden orientar nuevos trabajos, pero no permiten afirmar que la fermentación produzca los mismos efectos en personas ni que mejore las propiedades de los arándanos convencionales.

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Los estudios en animales y de laboratorio aportan pistas sobre cómo puede actuar un alimento. Los ensayos clínicos permiten observar resultados en personas bajo condiciones definidas.

Hasta ahora, las pruebas disponibles no permiten presentar los arándanos fermentados como una recomendación establecida para la salud intestinal.

La revisión tampoco evaluó la fermentación como un requisito para los posibles efectos de los arándanos silvestres. Su análisis se concentró en la fruta y en sus compuestos, con resultados que requieren más confirmación.