Tomás Dente recordó a su madre con la carta que escribió el día de su muerte: “Confiaste en mí para tu partida”

El periodista Tomás Dente posa junto a su madre Ada

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Tomás Dente recordó a su madre Ada en el día de su cumpleaños con un texto que escribió tras su muerte en 2009. El periodista y conductor compartió una imagen junto a ella y le dedicó un mensaje en el que volvió sobre uno de los momentos más difíciles de su vida: la despedida de quien murió entre sus brazos.

En la fotografía elegida para la publicación, Tomás aparece abrazado a su mamá, ambos con camisas blancas y frente a cámara. La postal familiar acompañó un extenso texto que el comunicador recuperó de sus escritos personales, con motivo de una nueva fecha de nacimiento de Ada.

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“Feliz cumple al cielo, mamá”, escribió Dente al comienzo de su posteo, junto a una estrella, un corazón amarillo y una flor. Luego explicó que deseaba compartir un fragmento de lo que redactó al día siguiente de la muerte de su madre, en 2009.

El texto expuso el vínculo que mantenían y el impacto que tuvo aquella pérdida. “Hoy ya sos un ángel. Estás tatuada en cada átomo de mi ser. Le sacamos la lengua a la muerte. Nos burlamos del destino”, señaló en uno de los pasajes que publicó en su cuenta de Instagram.

En el relato, el conductor describió la forma en la que la presencia de su madre continúa en sus recuerdos cotidianos. “Estás en cada nube alta en el firmamento, en cada flor que abre sus pétalos a los rayos del sol; siento tu presencia en el aire que respiro. Pegada a mí”, expresó.

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El texto del periodista Tomás Dente para recordar a su mamá el día de su muerte

La publicación tuvo un tono íntimo y estuvo atravesada por la reflexión sobre el duelo. Dente afirmó que la pérdida lo llevó a entender de otra manera la vida y la muerte. “He aprendido de qué se trata vivir. He aprendido de qué se trata morir. Me sacaste el antifaz. Puedo ver el mundo en verdad ahora”, escribió.

El tramo final del texto incluyó el recuerdo de los últimos instantes de Ada y el periodista destacó un gesto que lo acompaña hasta el día de hoy. “Me elegiste a mí al momento de tu partida. Confiaste en mí. Te dejaste ir entre mis brazos”, manifestó.

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Dente también definió esa experiencia como una paradoja que aún lo acompaña. “Vos me ayudaste a nacer y yo te ayudé a morir. Gracias, madre mía”, cerró el escrito que decidió volver a publicar para saludarla en el día de su cumpleaños.

La foto elegida por el conductor muestra una escena de cercanía entre madre e hijo. Ada sonríe frente a la cámara, mientras Tomás la abraza desde uno de sus hombros. Ambos lucen camisas blancas y miran al lente en una imagen que remite a un momento compartido lejos de los estudios de televisión.

El posteo se llenó de respuestas de seguidores, colegas y personas que quisieron acompañarlo en una fecha que suele renovar la ausencia. Entre los comentarios, varios usuarios destacaron la relación que transmitía el texto y la fortaleza del comunicador para convertir un recuerdo personal en un mensaje público.

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Tomás Dente compartió un emotivo recuerdo vinculado a su madre

“Siempre a tu lado, por siempre”, escribió una usuaria. “Besos al cielo, amigo hermoso”, expresó otra persona entre las muestras de afecto que recibió el conductor.

También hubo quienes repararon en la despedida que Dente narró en su publicación. “Se eligieron ambos. Un abrazo muy fuerte. Te quiero mucho, Tomi”, señaló una seguidora. Otro de los mensajes destacó la sensibilidad de sus palabras y el camino que recorrió desde sus primeras apariciones en la televisión.

“Tomás, qué hermoso y conmovedor lo que escribiste. Tu mamá tiene que estar en esa estrella enorme que ilumina tu camino”, escribió una usuaria. “Te conozco de muy jovencito en diferentes programas de televisión. Has crecido tanto y con valores que necesitamos. Brillá, brillá, brillá. Te abrazo con el alma”.

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Además de los mensajes centrados en la despedida, varias personas mencionaron el parecido físico entre el conductor y Ada. “Qué hermosas palabras, qué hermosa era tu madre. Tenés la misma cara de ella. Besos al cielo”, fue uno de los comentarios que se repitieron en la publicación.

El homenaje dejó al descubierto una faceta personal que suele aparecer en sus redes sociales cuando recuerda a sus seres queridos. Esta vez, eligió rescatar las palabras que escribió hace 17 años, luego de la muerte de Ada, para volver a hacerla presente en una fecha especial. La imagen junto a su madre quedó acompañada por una frase breve y por un texto que conserva el impacto de aquella despedida: “Gracias, madre mía”.

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