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Receta de pollo al horno agridulce, rápida y fácil

Con una lista breve de ingredientes y una cocción sin técnicas complejas, esta preparación resulta adecuada para almuerzos o cenas familiares

Un plato de cerámica con pollo glaseado, arroz blanco, sésamo, perejil y una rodaja de naranja sobre una mesa junto a un tenedor y un vaso.
La receta de pollo al horno agridulce se prepara con presas de pollo horneadas en una sola fuente (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El pollo al horno agridulce transforma una cena común en un plato especial, con una salsa brillante, sabrosa y apenas dulce. Es una opción práctica para resolver una comida familiar sin pasar mucho tiempo en la cocina.

La combinación de miel, mostaza, naranja y salsa de soja aporta un sabor equilibrado que combina muy bien con arroz blanco, papas o ensalada.

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Receta de pollo al horno agridulce

Se trata de presas de pollo horneadas con una salsa agridulce preparada con miel, jugo de naranja, mostaza, salsa de soja y condimentos. Es una receta rápida, fácil y rendidora, ideal para cocinar todo en una sola fuente.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 50 minutos.

  • Preparación: 15 minutos.
  • Cocción: 35 minutos.

Ingredientes

  • 800 gr de pata muslo deshuesada o pechuga de pollo en trozos grandes.
  • 3 cucharadas de miel.
  • 2 cucharadas de mostaza.
  • 100 cc de jugo de naranja.
  • 2 cucharadas de salsa de soja.
  • 2 dientes de ajo picados.
  • 1 cucharada de aceite.
  • 1 cucharadita de pimentón dulce.
  • 0,5 cucharadita de ají molido, opcional.
  • Sal, en poca cantidad.
  • Pimienta negra, a gusto.
  • 1 cucharada de semillas de sésamo, opcional.
  • Perejil fresco picado, para terminar.

Cómo hacer pollo al horno agridulce, paso a paso

Fuente de cerámica con piezas de pollo horneado, frasco con miel, jugo de naranja y cuenco con sésamo sobre una superficie de granito.
El pollo al horno agridulce combina miel, mostaza, naranja y salsa de soja para lograr un sabor equilibrado (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. Precalentar el horno a 200 ℃.
  2. Secar el pollo con papel de cocina y colocarlo en una fuente para horno. Condimentar con pimienta, pimentón y una pequeña cantidad de sal, porque la salsa de soja ya es salada.
  3. En un recipiente, mezclar la miel, la mostaza, el jugo de naranja, la salsa de soja, el ajo picado, el aceite y el ají molido.
  4. Verter la mitad de la salsa sobre el pollo y mezclar para que todas las piezas queden bien cubiertas.
  5. Llevar la fuente al horno y cocinar durante 20 minutos.
  6. Retirar la fuente, dar vuelta a las piezas de pollo y pincelarlas con el resto de la salsa. Este paso ayuda a formar una cobertura brillante y sabrosa.
  7. Volver a llevar al horno durante 15 minutos más, hasta que el pollo esté bien cocido y dorado. La temperatura interna debe alcanzar una cocción segura, sin que el centro quede rosado.
  8. Si se desea una superficie más dorada, cocinar durante 3 minutos adicionales con el grill encendido. Vigilar de cerca porque la miel puede quemarse rápidamente.
  9. Dejar reposar durante 5 minutos, espolvorear con semillas de sésamo y perejil picado. Servir caliente.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Un trozo de pollo glaseado con semillas de sésamo y perejil picado sobre un plato, con una gota de salsa que cae sobre la piel.
El pollo al horno agridulce requiere 15 minutos de preparación, 35 minutos de cocción y 50 minutos en total (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Calorías: aproximadamente 390 kcal.
  • Grasas: 16 gr.
  • Carbohidratos: 22 gr.
  • Proteínas: 39 gr.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El pollo cocido se puede conservar en la heladera dentro de un recipiente hermético durante 3 días.

Para congelarlo, dejarlo enfriar por completo, guardarlo en un recipiente apto o en bolsas bien cerradas y conservarlo durante hasta 2 meses.

Para recalentar, llevar a horno moderado de 160 ℃ o calentar en una sartén tapada con 1 o 2 cucharadas de agua. Evitar recalentar varias veces.

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