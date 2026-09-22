Receta de pollo al horno agridulce, rápida y fácil

El pollo al horno agridulce transforma una cena común en un plato especial, con una salsa brillante, sabrosa y apenas dulce. Es una opción práctica para resolver una comida familiar sin pasar mucho tiempo en la cocina.
La combinación de miel, mostaza, naranja y salsa de soja aporta un sabor equilibrado que combina muy bien con arroz blanco, papas o ensalada.
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Receta de pollo al horno agridulce
Se trata de presas de pollo horneadas con una salsa agridulce preparada con miel, jugo de naranja, mostaza, salsa de soja y condimentos. Es una receta rápida, fácil y rendidora, ideal para cocinar todo en una sola fuente.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 50 minutos.
- Preparación: 15 minutos.
- Cocción: 35 minutos.
Ingredientes
- 800 gr de pata muslo deshuesada o pechuga de pollo en trozos grandes.
- 3 cucharadas de miel.
- 2 cucharadas de mostaza.
- 100 cc de jugo de naranja.
- 2 cucharadas de salsa de soja.
- 2 dientes de ajo picados.
- 1 cucharada de aceite.
- 1 cucharadita de pimentón dulce.
- 0,5 cucharadita de ají molido, opcional.
- Sal, en poca cantidad.
- Pimienta negra, a gusto.
- 1 cucharada de semillas de sésamo, opcional.
- Perejil fresco picado, para terminar.
Cómo hacer pollo al horno agridulce, paso a paso
- Precalentar el horno a 200 ℃.
- Secar el pollo con papel de cocina y colocarlo en una fuente para horno. Condimentar con pimienta, pimentón y una pequeña cantidad de sal, porque la salsa de soja ya es salada.
- En un recipiente, mezclar la miel, la mostaza, el jugo de naranja, la salsa de soja, el ajo picado, el aceite y el ají molido.
- Verter la mitad de la salsa sobre el pollo y mezclar para que todas las piezas queden bien cubiertas.
- Llevar la fuente al horno y cocinar durante 20 minutos.
- Retirar la fuente, dar vuelta a las piezas de pollo y pincelarlas con el resto de la salsa. Este paso ayuda a formar una cobertura brillante y sabrosa.
- Volver a llevar al horno durante 15 minutos más, hasta que el pollo esté bien cocido y dorado. La temperatura interna debe alcanzar una cocción segura, sin que el centro quede rosado.
- Si se desea una superficie más dorada, cocinar durante 3 minutos adicionales con el grill encendido. Vigilar de cerca porque la miel puede quemarse rápidamente.
- Dejar reposar durante 5 minutos, espolvorear con semillas de sésamo y perejil picado. Servir caliente.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde 4 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: aproximadamente 390 kcal.
- Grasas: 16 gr.
- Carbohidratos: 22 gr.
- Proteínas: 39 gr.
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
El pollo cocido se puede conservar en la heladera dentro de un recipiente hermético durante 3 días.
Para congelarlo, dejarlo enfriar por completo, guardarlo en un recipiente apto o en bolsas bien cerradas y conservarlo durante hasta 2 meses.
Para recalentar, llevar a horno moderado de 160 ℃ o calentar en una sartén tapada con 1 o 2 cucharadas de agua. Evitar recalentar varias veces.
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