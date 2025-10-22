Ciencia

Aprender a leer transforma la estructura y el funcionamiento del cerebro humano

Investigaciones realizadas demostraron que la alfabetización modifica circuitos neuronales, automatiza procesos complejos y potencia habilidades cognitivas

Por Osvaldo Ortiz

Guardar
La alfabetización transforma la estructura
La alfabetización transforma la estructura y el funcionamiento del cerebro humano, automatizando procesos complejos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La capacidad de leer y escribir, habitual para millones de personas, constituye un logro extraordinario que transformó el cerebro humano de manera profunda. Según una investigación del Max Planck Institute, la alfabetización no solo es una invención cultural reciente, sino que modificó la estructura y el funcionamiento cerebral, automatizando procesos complejos y alterando la forma en que percibimos y comprendemos el mundo.

El cerebro humano no evolucionó específicamente para la lectura y la escritura. Estas habilidades, surgidas hace menos de 6.000 años, exigen que el cerebro adapte funciones preexistentes, originalmente destinadas a otros fines.

Asimismo, el abordaje liderado por el investigador Falk Huettig subrayó que la mente humana debió reclutar, modificar y coordinar capacidades perceptivas y cognitivas ya existentes para incorporar la alfabetización, una actividad culturalmente nueva en términos evolutivos.

El cerebro humano adapta funciones
El cerebro humano adapta funciones preexistentes para incorporar la lectura y la escritura, según el Max Planck Institute (Freepik)

Cambios estructurales y funcionales en el cerebro

El proceso de alfabetización genera cambios tanto estructurales como funcionales en el cerebro. Con el tiempo, se desarrolla una “red de lectura” que se especializa funcionalmente, permitiendo que la lectura y la escritura se realicen de manera automática y eficiente.

Esta investigación destacó que estas habilidades requieren la sintonización fina de múltiples funciones, como la percepción visual, el procesamiento fonológico, el control oculomotor, la atención, la memoria a largo y corto plazo, y el control ejecutivo.

Ninguna de las funciones desarrolladas es exclusiva de la alfabetización, lo que resalta la magnitud del logro que representa la lectura y la escritura para la mente humana.

La adquisición de la alfabetización
La adquisición de la alfabetización genera una red cerebral especializada que permite leer y escribir de forma automática (Imagen Ilustrativa Infobae)

Efectos en la percepción y el procesamiento visual

Uno de los cambios más notables que introduce la alfabetización se observa en la percepción visual. Estudios demostraron que aprender a leer y escribir mejora la capacidad de discriminar imágenes especulares, una habilidad que no depende del desarrollo general, sino que es específica de la adquisición de la alfabetización.

Por ejemplo, lectores del alfabeto latino deben inhibir la invariancia de orientación para distinguir letras como “b” y “d”. Investigaciones con niños y adultos señalaron que la discriminación de reflejos en el eje vertical externo mejora principalmente gracias a la alfabetización, mientras que la discriminación en el eje principal del objeto no se ve afectada.

Además, la alfabetización fomenta un procesamiento analítico y basado en partes, que no se observa en personas analfabetas, y que incluso se extiende al procesamiento visual de objetos no lingüísticos.

La alfabetización potencia habilidades cognitivas
La alfabetización potencia habilidades cognitivas y lingüísticas, como la conciencia fonológica y el procesamiento fonémico (Lev Dolgachov)

Influencia en habilidades cognitivas y lingüísticas

La alfabetización potencia la conciencia fonológica y el procesamiento fonémico, habilidades esenciales para la lectura fluida. El Max Planck Institute señaló que, aunque la conciencia fonológica es crucial para leer en sistemas alfabéticos, en sistemas morfosilábicos como el chino, los niños nativos emplean también habilidades morfológicas, visoespaciales y visomotoras.

Aquellos niños que aprenden primero un sistema alfabético pueden enfrentar dificultades al abordar sistemas como el chino, al depender excesivamente de las habilidades fonológicas.

En cuanto a los trastornos de la lectura, como la dislexia, existen diversas hipótesis sobre sus causas. Algunos expertos sostuvieron que el déficit fonológico es el factor principal, mientras que otros apuntan a un déficit en el sistema magnocelular, responsable del procesamiento temporal de los eventos visuales.

Otra perspectiva, planteada por el Max Planck Institute, sugiere que muchas de las dificultades observadas en la dislexia podrían ser consecuencia de una experiencia lectora limitada o subóptima, ya que los mismos déficits se encuentran en personas analfabetas o con baja alfabetización.

El déficit fonológico es el
El déficit fonológico es el factor principal de la dislexia, según expertos (Freepik)

Implicaciones sociales y democráticas de la alfabetización

El impacto de la alfabetización trasciende el ámbito individual y afecta a la sociedad en su conjunto. El análisis, citando a José Morais de la Universidad de Bruselas, sostuvo que la alfabetización debe ir más allá de la adquisición de habilidades técnicas y orientarse hacia el fomento del pensamiento crítico, el análisis de cuestiones complejas y la participación informada en el debate público y la toma de decisiones colectivas.

La alfabetización es fundamental para la vida democrática y la participación ciudadana. Sin embargo, el analfabetismo sigue siendo un desafío global: aproximadamente el 15% de la población mundial mayor de 15 años, es decir, unos 758 millones de personas, no sabe leer ni escribir una frase sencilla. Entre los mayores de 65 años, la tasa de analfabetismo alcanza el 24%.

Desafíos clínicos y envejecimiento

Entre otros aspectos, la alfabetización también plantea retos en el ámbito clínico, especialmente en la evaluación cognitiva de adultos mayores analfabetos. El Max Planck Institute advirtió que el rendimiento de personas analfabetas en pruebas neuropsicológicas puede asemejarse al de personas alfabetizadas con enfermedades neurodegenerativas, como la demencia, lo que puede llevar a diagnósticos erróneos.

Frente a este contexto, la hipótesis de la reserva cognitiva sugiere que la educación y la alfabetización aumentan la resistencia del cerebro al deterioro asociado al envejecimiento. Para mejorar la evaluación de adultos mayores analfabetos, se recomienda entrenarles previamente en las tareas de los test, facilitando el desarrollo de estrategias metacognitivas necesarias para comprender las pruebas.

La alfabetización es clave para
La alfabetización es clave para el pensamiento crítico, la participación democrática y la vida ciudadana (Pexels)

La historia reciente de la humanidad está profundamente ligada a la alfabetización, que hizo posibles los avances tecnológicos y transformó la cognición humana. El Max Planck Institute concluyó que investigar cómo la lectura y la escritura, como invenciones culturales, modifican el cerebro y el procesamiento cognitivo, ofrece una vía privilegiada para comprender el cerebro humano.

Temas Relacionados

AlfabetizaciónCerebro humanoMax Planck InstitutePercepción visualConciencia fonológicaLeerEscribirNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

El factor olvidado que frena la pérdida de grasa en quienes buscan adelgazar

Estudios demuestran que no basta con reducir calorías y ejercitarse: otro hábito es clave para transformar la composición corporal de manera efectiva

El factor olvidado que frena

Avance contra la epilepsia: científicos argentinos identificaron biomarcadores que pueden ayudar al diagnóstico

Un equipo de especialistas del CONICET en la Fundación Instituto Leloir y del Hospital Italiano de Buenos Aires encontró metabolitos alterados en personas afectadas que podrían servir como indicadores de la enfermedad

Avance contra la epilepsia: científicos

La lactancia materna refuerza el tejido mamario con células inmunitarias y reduce el riesgo de cáncer

Un estudio australiano citado por New Scientist revela que la acumulación de linfocitos T CD8+ en las mamas de mujeres que amamantan podría ser clave en la protección contra el cáncer de mama, mostrando beneficios a largo plazo

La lactancia materna refuerza el

La cifra de 7.000 pasos diarios se consolida como el nuevo estándar para la salud, según científicos

Un nuevo análisis científico muestra que caminar 7.000 pasos al día se asocia con una disminución notable de enfermedades graves y menor mortalidad en comparación con caminar solo 2.000 pasos, informa The New York Times

La cifra de 7.000 pasos

Cuáles son los 5 nutrientes avalados por la ciencia que ayudan a retrasar la aparición de canas

Dermatólogos y nutricionistas consulados por Vogue señalan que mantener niveles adecuados de ciertos minerales y vitaminas son claves para proteger la pigmentación capilar

Cuáles son los 5 nutrientes
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un banco de inversión francés

Un banco de inversión francés decidió cerrar su apuesta por una devaluación del peso: cuánto perdió

Receta de merengue francés, rápida y fácil

“El domingo el Gobierno va a ganar y perder a la vez”: el análisis de Andrés Malamud sobre las elecciones

En medio de la incertidumbre pre electoral, Luis Caputo reiteró que no habrá modificaciones en el esquema cambiario

Hallaron un cuerpo atado y envuelto en una frazada mientras flotaba a metros de una playa en Chubut

INFOBAE AMÉRICA
Un incendio en la frontera

Un incendio en la frontera entre Paraguay y Bolivia arrasó con 16.000 hectáreas de vegetación

El Festival de Cine de Mar del Plata anunció su programación

Ecuador es el tercer país con más hambre en Sudamérica, según el Global Hunger Index 2025

Correr puede revertir los efectos de la comida chatarra en el cerebro

Murió Dionysis Savvopoulos, ícono de la música griega

TELESHOW
Topa reveló su profunda admiración

Topa reveló su profunda admiración por Xuxa y los sacrificios que hizo para conocerla: “Fue todo una locura”

Romance confirmado: la primera foto en público de Adrián Suar y Rocío Robles

La periodista Paula D’Ambrosio fue mamá por primera vez: “Nació con música y con aroma a gardenias”

Luis Ventura habló del lado menos glamoroso de Masterchef Celebrity: “Todos vamos por los 50 millones”

La hija de Paola Krum y Joaquín Furriel cumplió 17 años: el emotivo saludo de la actriz y la foto a pura sonrisa