Receta de bastones fritos de bondiola, rápida y fácil

Los bastones fritos de bondiola son una opción rápida para transformar un corte tierno y sabroso en una picada crocante, ideal para compartir con una salsa casera y una cerveza bien fría.
Esta preparación funciona muy bien para una entrada informal, una picada de fin de semana o una cena rápida. La bondiola de cerdo aporta jugosidad, mientras que el rebozado suma una textura dorada y crocante.
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Receta de bastones fritos de bondiola
Se trata de tiras de bondiola de cerdo rebozadas con harina, huevo y pan rallado que, tras freírse hasta quedar doradas por fuera, obtienen una consistencia tierna y suave en el centro.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 25 minutos.
- Preparación: 15 minutos.
- Cocción: 10 minutos.
Ingredientes
- 500 gr de bondiola de cerdo.
- 2 huevos.
- 100 gr de harina común.
- 200 gr de pan rallado.
- 1 cucharadita de pimentón dulce.
- 1 cucharadita de ajo en polvo.
- 1 cucharada de perejil fresco picado.
- Sal, a gusto.
- Pimienta negra, a gusto.
- Aceite de girasol, cantidad necesaria para freír.
- Limón, para servir.
Cómo hacer bastones fritos de bondiola, paso a paso
- Retirar el exceso de grasa de la bondiola y cortarla en bastones de aproximadamente 2 cm de ancho.
- Condimentar los bastones con sal, pimienta, pimentón dulce y ajo en polvo.
- Colocar la harina en un plato. En un bowl, batir los huevos con el perejil picado.
- Pasar cada bastón por harina, luego por huevo y finalmente por pan rallado. Presionar suavemente para que el rebozado quede bien adherido.
- Calentar abundante aceite en una sartén profunda. La temperatura ideal es de aproximadamente 170 ℃: el aceite debe burbujear alrededor del rebozado sin quemarlo.
- Freír los bastones en tandas, sin llenar demasiado la sartén. Cocinar durante 4 a 5 minutos, girándolos para que se doren de manera pareja.
- Retirar con una espumadera y colocar sobre una fuente cubierta con papel de cocina. Dejar escurrir el exceso de aceite antes de servir.
- Servir calientes con gajos de limón, mayonesa de ajo, salsa criolla o chimichurri.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde aproximadamente 4 porciones como entrada o picada.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 520 kcal.
- Grasas: 29 gr.
- Carbohidratos: 32 gr.
- Proteínas: 35 gr.
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Los bastones fritos de bondiola se pueden conservar en la heladera durante 2 días, dentro de un recipiente hermético.
Para recalentarlos, conviene usar horno o freidora de aire a 180 ℃ durante 5 a 8 minutos; así recuperan parte de su crocantez.
También se pueden congelar una vez rebozados y antes de freír, durante 1 mes. En ese caso, cocinarlos directamente congelados y sumar algunos minutos de cocción.
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