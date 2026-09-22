Tendencias

Receta de bastones fritos de bondiola, rápida y fácil

Una alternativa original para renovar las clásicas picadas, con ingredientes simples y un procedimiento que no requiere demasiados pasos

Bastones fritos empanados sobre una tabla de madera, un cuenco con salsa, trozos de limón y un vaso con cerveza.
Los bastones fritos de bondiola se preparan con tiras de bondiola de cerdo rebozadas con harina, huevo y pan rallado (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Los bastones fritos de bondiola son una opción rápida para transformar un corte tierno y sabroso en una picada crocante, ideal para compartir con una salsa casera y una cerveza bien fría.

Esta preparación funciona muy bien para una entrada informal, una picada de fin de semana o una cena rápida. La bondiola de cerdo aporta jugosidad, mientras que el rebozado suma una textura dorada y crocante.

PUBLICIDAD

Receta de bastones fritos de bondiola

Se trata de tiras de bondiola de cerdo rebozadas con harina, huevo y pan rallado que, tras freírse hasta quedar doradas por fuera, obtienen una consistencia tierna y suave en el centro.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 25 minutos.

  • Preparación: 15 minutos.
  • Cocción: 10 minutos.

Ingredientes

  • 500 gr de bondiola de cerdo.
  • 2 huevos.
  • 100 gr de harina común.
  • 200 gr de pan rallado.
  • 1 cucharadita de pimentón dulce.
  • 1 cucharadita de ajo en polvo.
  • 1 cucharada de perejil fresco picado.
  • Sal, a gusto.
  • Pimienta negra, a gusto.
  • Aceite de girasol, cantidad necesaria para freír.
  • Limón, para servir.

Cómo hacer bastones fritos de bondiola, paso a paso

Bastones empanados sumergidos en aceite hirviendo con burbujas dentro de una sartén de hierro.
La receta de bastones fritos de bondiola lleva 25 minutos en total, con 15 minutos de preparación y 10 minutos de cocción (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. Retirar el exceso de grasa de la bondiola y cortarla en bastones de aproximadamente 2 cm de ancho.
  2. Condimentar los bastones con sal, pimienta, pimentón dulce y ajo en polvo.
  3. Colocar la harina en un plato. En un bowl, batir los huevos con el perejil picado.
  4. Pasar cada bastón por harina, luego por huevo y finalmente por pan rallado. Presionar suavemente para que el rebozado quede bien adherido.
  5. Calentar abundante aceite en una sartén profunda. La temperatura ideal es de aproximadamente 170 ℃: el aceite debe burbujear alrededor del rebozado sin quemarlo.
  6. Freír los bastones en tandas, sin llenar demasiado la sartén. Cocinar durante 4 a 5 minutos, girándolos para que se doren de manera pareja.
  7. Retirar con una espumadera y colocar sobre una fuente cubierta con papel de cocina. Dejar escurrir el exceso de aceite antes de servir.
  8. Servir calientes con gajos de limón, mayonesa de ajo, salsa criolla o chimichurri.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Fuente con bastones fritos, recipientes con salsas, botellas de cerveza y dos manos alcanzando la comida sobre una mesa de madera.
Los bastones de bondiola se fríen en aceite a 170 grados durante 4 a 5 minutos, en tandas y con cocción pareja (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta receta rinde aproximadamente 4 porciones como entrada o picada.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 520 kcal.
  • Grasas: 29 gr.
  • Carbohidratos: 32 gr.
  • Proteínas: 35 gr.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Los bastones fritos de bondiola se pueden conservar en la heladera durante 2 días, dentro de un recipiente hermético.

Para recalentarlos, conviene usar horno o freidora de aire a 180 ℃ durante 5 a 8 minutos; así recuperan parte de su crocantez.

También se pueden congelar una vez rebozados y antes de freír, durante 1 mes. En ese caso, cocinarlos directamente congelados y sumar algunos minutos de cocción.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

Cocina en ArgentinaReceta de cocinaRecetas saladasNewsroom BUEÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los beneficios de leer por placer para la memoria, el estrés y el bienestar

Estudios describen señales favorables en funciones mentales y aspectos emocionales, pero sus autoras señalan que todavía quedan preguntas relevantes por responder

Los beneficios de leer por placer para la memoria, el estrés y el bienestar

7 actividades de mindfulness que se pueden realizar a cualquier edad y que despejan la mente

Desde un minuto de respiración hasta una caminata consciente, la atención al presente puede integrarse en actividades diarias con metas realistas

7 actividades de mindfulness que se pueden realizar a cualquier edad y que despejan la mente

Receta de pollo al horno agridulce, rápida y fácil

Con una lista breve de ingredientes y una cocción sin técnicas complejas, esta preparación resulta adecuada para almuerzos o cenas familiares

Receta de pollo al horno agridulce, rápida y fácil

Cuánta proteína se necesita por día y qué opciones vegetales podrían igualar a la carne

Las recomendaciones globales cambiaron y la evidencia científica más actualizada señala que legumbres, derivados de la soja y frutos secos podrían convertirse en nuevos aliados

Cuánta proteína se necesita por día y qué opciones vegetales podrían igualar a la carne

Arándanos fermentados, congelados o silvestres: en qué se diferencian y cuál es su efecto en la salud

Una revisión evaluó el posible impacto de estas presentaciones en la salud cardiovascular y metabólica, aunque aclaró que aún no hay pruebas concluyentes para todas ellas

Arándanos fermentados, congelados o silvestres: en qué se diferencian y cuál es su efecto en la salud

DEPORTES

El informe que mostró el detrás de escena de la pelea entre Cuti Romero y Giuliano Simeone con Jude Bellingham en el clásico de Madrid

El informe que mostró el detrás de escena de la pelea entre Cuti Romero y Giuliano Simeone con Jude Bellingham en el clásico de Madrid

Franco Colapinto contó cuál fue su sueldo el primer año en la Fórmula 1 y reveló por qué perdió plata en Williams

A bordo de un Cadillac de 1970 y con un llamativo look: así llegó una figura del Liverpool a su país para disputar las fechas FIFA

Murió Tulio Crespi, una leyenda del automovilismo argentino: la emotiva carta que dejó para publicar el día de su partida

Las fotos de las vacaciones que Sabalenka tomó tras su dolorosa derrota en el US Open: "Descanso y reinicio"

TELESHOW

Luego de ser internada dos veces, Denisse González reveló qué enfermedad tiene: “Es muy particular”

Luego de ser internada dos veces, Denisse González reveló qué enfermedad tiene: “Es muy particular”

Nicole Neumann contó por qué sigue amamantando a su hijo de 2 años: “Mi psicólogo dice que ya está grande”

La inesperada reacción de la China Suárez a la parodia que hizo Pablito Castillo del polémico video con Mauro Icardi

Tomás Dente recordó a su madre con la carta que escribió el día de su muerte: “Confiaste en mí para tu partida”

Tiene 19 años, cantó un himno del folklore con Nati Pastorutti y conmovió al jurado de Es mi sueño: “Sos especial”

INFOBAE AMÉRICA

Alianza médica internacional beneficiará a niños salvadoreños con cirugías ortopédicas por pie varo

Alianza médica internacional beneficiará a niños salvadoreños con cirugías ortopédicas por pie varo

¿Quiere estudiar en Estados Unidos? 25 universidades llegarán a Costa Rica con información sobre becas, carreras y financiamiento

Denuncias por delitos vinculados con adolescentes aumentaron 20.5% en Panamá

Lluvias intermitentes continuarán afectando a El Salvador por influencia de bajas presiones

Bolivia: denuncian que policías antidroga hicieron una fiesta en una casa vinculada a Sebastián Marset