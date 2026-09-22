El Salvador

Lluvias intermitentes continuarán afectando a El Salvador por influencia de bajas presiones

La presencia de un amplio campo de bajas presiones sobre Centroamérica y la influencia indirecta del huracán Polo mantendrán este martes condiciones de cielo mayormente nublado y lluvias intermitentes en todo El Salvador

s lluvias intermitentes asociadas a un campo de baja presión afectan a gran parte de El Salvador, generando acumulación de agua en los suelos y alerta en zonas vulnerables (Cortesía: Secretaría de Prensa).
s lluvias intermitentes asociadas a un campo de baja presión afectan a gran parte de El Salvador, generando acumulación de agua en los suelos y alerta en zonas vulnerables (Cortesía: Secretaría de Prensa).
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El Salvador continúa experimentando jornadas con cielos predominantemente nublados y precipitaciones en diferentes momentos del día. De acuerdo con el reporte meteorológico del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), durante la mañana de este martes, la mayor cantidad de agua acumulada y lluvias constantes se concentrarán en la franja costera, en la cadena de volcanes y en algunos sectores de la zona montañosa del norte del país.

Con el paso de las horas, durante la tarde, la nubosidad se desplazará hacia el centro y occidente de El Salvador. Las precipitaciones serán más frecuentes en los sistemas montañosos y cordilleras principales, tales como la cordillera volcánica central, la cordillera de El Bálsamo y la cordillera Apaneca-Ilamatepec. De igual forma, las precipitaciones irán ganando organización en las zonas altas del norte salvadoreño.

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Llegada la noche, los núcleos de lluvia se concentrarán de forma más definida hacia el noroccidente del país y nuevamente sobre la cordillera Apaneca-Ilamatepec. Asimismo, se anticipa la entrada de parches nubosos provenientes del océano Pacífico que ingresarán por la costa y la zona oriental, extendiendo las probabilidades de lluvia hasta las primeras horas de la madrugada de mañana.

En caso de que las precipitaciones ganen intensidad en puntos específicos, estas podrían venir acompañadas de actividad eléctrica y ráfagas de viento capaces de superar los 30 kilómetros por hora.

Este comportamiento atmosférico se debe a la interacción de varios fenómenos meteorológicos sobre la región centroamericana. En primer lugar, un campo depresionario es decir, una amplia zona donde convergen varios núcleos de baja presión se mantiene posicionado sobre Centroamérica.

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Un meteorólogo del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) explica las condiciones del tiempo para este martes, influenciadas por un campo depresionario, la Zona de Convergencia Intertropical y la cercanía del Huracán Polo. Se esperan lluvias intermitentes en diferentes períodos del día y la noche en varias zonas del país.

A esta condición se suma la cercanía de la Zona de Convergencia Intertropical, una franja de baja presión cercana al ecuador donde chocan los vientos del norte y del sur, favoreciendo la formación constante de nubes y lluvias.

La combinación de estos factores provocará que durante este martes el cielo se mantenga nublado en la mayor parte del territorio nacional. Respecto a los próximos días, no se prevé la llegada inmediata de nuevos sistemas organizados ni ondas tropicales de gran magnitud; la próxima onda tropical aún se encuentra distante y podría acercarse al territorio hacia el final del fin de semana o inicios de la siguiente semana.

Emergencia por crecida de río: persona desaparecida en el río Sucio

Lamentablemente, el impacto de las precipitaciones en los suelos saturados y el aumento de los caudales en los ríos ya reporta emergencias. En las últimas horas se conoció que una persona se encuentra desaparecida tras ser arrastrada por la fuerte corriente del río Sucio.

De acuerdo con los informes preliminares, el percance ocurrió mientras la persona realizaba labores de pesca a la orilla del río, a la altura del cantón El Zarzal, cuando fue sorprendida por el repentino repunte del caudal.

Personal de socorro de Comandos de Salvamento de la seccional de Sonsonate se ha desplegado en la zona para realizar las coordinaciones de búsqueda y rescate, trabajando de la mano con otras instituciones de primera respuesta del sistema nacional de protección civil.

La unidad de rescate de Comandos de Salvamento Sonsonate junto a la articulación de esfuerzos de instituciones de primera respuesta comienzan las labores de búsqueda del pescador desaparecido en Santo Domingo de Guzmán.

Las autoridades reiteran un llamado urgente a toda la población para extremar medidas de prevención durante la época lluviosa. Se enfatiza de manera especial evitar cruzar ríos o quebradas con caudales elevados, no ingresar a los cuerpos de agua a pescar o nadar durante tormentas o crecidas repentinas, y mantenerse alejados de laderas o zonas propensas a deslizamientos de tierra y caída de árboles debido a la acumulación de humedad en los suelos.

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