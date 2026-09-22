La inesperada reacción de la China Suárez a la parodia que hizo Pablito Castillo del polémico video con Mauro Icardi

Pablito Castillo imitó a la China Suárez cantando con medio cuerpo afuera de un automóvil y besando luego a Mauro Icardi en el lugar del conductor, y la actriz tuvo un gesto inesperado en sus redes

Guardar

Pablito Castillo se sumó a las repercusiones por el video que protagonizaron la China Suárez y Mauro Icardi dentro de un auto en Nordelta. El humorista e influencer recreó la secuencia en clave de parodia, publicó el resultado en Instagram y recibió una reacción directa de la actriz. Primero, ella le dio “like” a la publicación. Después, dejó un comentario breve y contundente: “Buenísimo”.

El posteo de Castillo retomó varios elementos del clip original que difundió la China. El creador de contenido se ubicó dentro de un automóvil que circulaba por un camino en medio de un campo y se asomó por la ventanilla, como hizo la actriz en las imágenes que generaron debate en las redes sociales y luego la intervención del Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires.

PUBLICIDAD

Para la caracterización, eligió una chaqueta de jeans clara con botones, similar a la prenda que llevaba la China en el video junto al futbolista. Mientras el vehículo avanzaba, Castillo cantó la canción que sonaba de fondo en la publicación original y recreó la actitud de Eugenia frente a cámara.

La parodia sumó un giro al final. Cuando el influencer volvió a sentarse dentro del auto, intentó besar a la persona que lo acompañaba. Sin embargo, recibió un rechazo en forma de broma: su compañero esquivó el gesto y le marcó distancia con una señal de la mano. Con ese remate, Castillo cerró una escena que hizo referencia a la frase que había usado la artista en su publicación.

PUBLICIDAD

El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires sancionó al futbolista tras la difusión de las imágenes que compartió su pareja en redes sociales donde se la ve sacando medio cuerpo fuera del auto

“Manifesté 😘”, escribió el humorista en el epígrafe de su video. La leyenda aludió a las palabras de la actriz, quien acompañó su grabación con Icardi con el mensaje: “No necesito manifestar porque ya llegó el hombre que pedí”.

La reacción de Suárez tomó relevancia porque dejó claro que siguió la publicación y tomó con humor la recreación. Castillo recibió su “like” y luego el comentario “Buenísimo”, una respuesta que destacó entre las interacciones del posteo.

El video original de la pareja se multiplicó en redes por mostrar a la actriz con parte del cuerpo afuera del vehículo mientras Icardi conducía. La grabación se registró dentro del barrio privado de Nordelta y despertó cuestionamientos por la falta de cinturón de seguridad y por la maniobra durante la circulación.

PUBLICIDAD

A partir de la difusión de esas imágenes, el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires intervino y comunicó la inhabilitación preventiva de Icardi para conducir. La cartera informó que el futbolista circulaba con su licencia argentina vencida y señaló que el conductor debía garantizar las condiciones de seguridad de los ocupantes del vehículo y de terceros.

La medida quedó encuadrada en la Ley Provincial N.º 13.927. Según el organismo, Icardi deberá tramitar una nueva habilitación ante la jurisdicción de su domicilio bonaerense y aprobar una evaluación sobre sus condiciones psicofísicas antes de volver a acceder a una licencia.

PUBLICIDAD

El delantero respondió a través de X y cuestionó la sanción. “Hola buenas, quería saber cómo hicieron para inhabilitar la licencia italiana de la cual dispongo hasta 2029”, escribió en respuesta al anuncio oficial. También sostuvo que entregó el registro argentino cuando obtuvo el documento europeo.

“Dejen de mentirle a la gente y póngase a trabajar. La licencia argentina hay que entregarla cuando la convertís a la europea. ¿Qué inhabilitación se quieren inventar? Todo por un ratito de chimento”, agregó Icardi en el mismo intercambio con el organismo bonaerense.

Mientras la discusión administrativa continuó en redes, la parodia de Pablito Castillo sumó otra capa a la repercusión del episodio. Esta vez, con la aprobación pública de la propia China Suárez.

PUBLICIDAD