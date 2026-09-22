Las fotos de las vacaciones que Sabalenka tomó tras su dolorosa derrota en el US Open: "Descanso y reinicio"

La tenista se tomó unos días de descanso en Grecia

Guardar

La derrota en la final del US Open quedó atrás, al menos por unos días, para Aryna Sabalenka, que eligió Grecia para tomarse una pausa junto a su prometido, Georgios Frangulis, antes de retomar la actividad en el circuito de la Asociación de Tenis Femenino (WTA).

La tenista bielorrusa compartió imágenes de su estadía en el Mediterráneo a través de sus redes sociales. En las publicaciones se la vio bajo el sol, en embarcaciones y en el agua, además de momentos con su perro Ash, un Cavalier King Charles Spaniel. En una de las fotografías posó con un traje de baño rojo mientras leía The Pressure Code, de Jason Stacey, un libro centrado en la administración de la presión en el deporte de alto rendimiento.

PUBLICIDAD

La propia Sabalenka resumió el sentido de la escapada con una frase breve: “Rest and reset”, cuya traducción al español es “descanso y reinicio”. En otra publicación, el mensaje fue “descanso y recarga de energías en Grecia”.

Sabalenka perdió la final del US Open

El viaje llegó después de una exigente participación de Aryna Sabalenka en Nueva York. La ex número uno del mundo cayó ante Elena Rybakina en la final individual femenina del US Open, con parciales de 6-4, 5-7 y 6-2. La derrota frustró su aspiración de conquistar un tercer título consecutivo en Flushing Meadows. Tras el partido, la bielorrusa rompió una raqueta en la cancha y luego protagonizó un gesto de enojo cuando una cámara de televisión se acercó para registrar su reacción.

PUBLICIDAD

Las imágenes circularon en las redes sociales y generaron críticas de algunos usuarios. Uno de ellos escribió: “Nadie lleva peor una derrota que Sabalenka. Hoy volvió a montar un espectáculo rompiendo una raqueta, gritándole a un cámara y apenas aplaudiendo a Rybakina. ¡Qué ridículo!” Otro mensaje sostuvo: “Lo siento, reconozco su grandeza y sus logros, pero Sabalenka es mi atleta menos favorita del planeta en este momento. Actitud horrible, cero deportividad, nunca reconoce el mérito de sus rivales tras una derrota. Gran jugadora, mala persona”.

Sabalenka disfruta de sus vacaciones junto a su pareja y su mascota

Después de la final, Sabalenka se refirió a su actuación y a la respuesta emocional que tuvo al concluir el encuentro. “Obviamente no estoy muy contenta con el nivel que jugué hoy, pero ella sacó increíble”, afirmó sobre el desempeño de Rybakina en la conferencia de prensa posterior. La bielorrusa también vinculó su reacción con la importancia deportiva del partido y con el objetivo que tenía en Nueva York. “Es realmente difícil controlar las emociones cuando pierdes en la final de un Grand Slam y cuando estabas intentando conseguir el tercer título consecutivo”, dijo.

PUBLICIDAD

Luego explicó por qué optó por exteriorizar el malestar. “Así que solo quería dejarlo ir, porque si me lo guardara dentro, ahora mismo o aquí o allá en la cancha, no podría decir ni una palabra o simplemente no podría”.

Durante la estadía en Grecia, Sabalenka combinó el descanso con actividades junto a Frangulis. Las postales incluyeron comidas locales, entre ellas ensalada griega y tortitas, además de paseos por la costa. El empresario brasileño, fundador de la cadena de açaí Oakberry, aprovechó el viaje para inaugurar un local de la marca en Glyfada.

Sabalenka volverá a competir sobre el cierre de septiembre

La pausa de Aryna Sabalenka será breve. Todo indica que su regreso al circuito está previsto para el Abierto de China, que se disputará en Beijing entre el 30 de septiembre y el 11 de octubre.

PUBLICIDAD

Antes de salir de Nueva York, la tenista proyectó su reacción ante el revés en la final. “La experiencia demuestra que siempre vuelvo más fuerte”, expresó. La competencia en China marcará el retorno de Sabalenka después de las vacaciones en Grecia y abrirá la última parte de su calendario anual en la WTA.

Sabalenka apuntará al cierre de la temporada tras su paso por Grecia

La jugadora afronta una breve pausa luego de no poder conquistar su tercer US Open consecutivo

Sabalenka compartió su descanso tras una exigente participación en Flushing Meadows

La bielorrusa dejó atrás Nueva York y se prepara para volver al circuito de la WTA

Sabalenka busca recuperarse después de la derrota ante Elena Rybakina

Aryna Sabalenka se tomó una pausa en Grecia tras la final del US Open

La tenista bielorrusa inicia una nueva etapa de preparación para los próximos torneos

Sabalenka disfruta de sus días de descanso junto a su pareja

Sabalenka afirmó que volverá más fuerte al circuito

La tenista comparte sus días de descanso con su pareja en Grecia