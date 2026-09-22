Deportes

Las fotos de las vacaciones que Sabalenka tomó tras su dolorosa derrota en el US Open: "Descanso y reinicio"

La bielorrusa publicó imágenes junto a su prometido Georgios Frangulis, después de ceder ante Elena Rybakina por 6-4, 5-7 y 6-2 en la final femenina del torneo

Vacaciones de Sabalenka
La tenista se tomó unos días de descanso en Grecia
Guardar

La derrota en la final del US Open quedó atrás, al menos por unos días, para Aryna Sabalenka, que eligió Grecia para tomarse una pausa junto a su prometido, Georgios Frangulis, antes de retomar la actividad en el circuito de la Asociación de Tenis Femenino (WTA).

La tenista bielorrusa compartió imágenes de su estadía en el Mediterráneo a través de sus redes sociales. En las publicaciones se la vio bajo el sol, en embarcaciones y en el agua, además de momentos con su perro Ash, un Cavalier King Charles Spaniel. En una de las fotografías posó con un traje de baño rojo mientras leía The Pressure Code, de Jason Stacey, un libro centrado en la administración de la presión en el deporte de alto rendimiento.

PUBLICIDAD

La propia Sabalenka resumió el sentido de la escapada con una frase breve: “Rest and reset”, cuya traducción al español es “descanso y reinicio”. En otra publicación, el mensaje fue “descanso y recarga de energías en Grecia”.

Vacaciones de Sabalenka
Sabalenka perdió la final del US Open

El viaje llegó después de una exigente participación de Aryna Sabalenka en Nueva York. La ex número uno del mundo cayó ante Elena Rybakina en la final individual femenina del US Open, con parciales de 6-4, 5-7 y 6-2. La derrota frustró su aspiración de conquistar un tercer título consecutivo en Flushing Meadows. Tras el partido, la bielorrusa rompió una raqueta en la cancha y luego protagonizó un gesto de enojo cuando una cámara de televisión se acercó para registrar su reacción.

PUBLICIDAD

Las imágenes circularon en las redes sociales y generaron críticas de algunos usuarios. Uno de ellos escribió: “Nadie lleva peor una derrota que Sabalenka. Hoy volvió a montar un espectáculo rompiendo una raqueta, gritándole a un cámara y apenas aplaudiendo a Rybakina. ¡Qué ridículo!” Otro mensaje sostuvo: “Lo siento, reconozco su grandeza y sus logros, pero Sabalenka es mi atleta menos favorita del planeta en este momento. Actitud horrible, cero deportividad, nunca reconoce el mérito de sus rivales tras una derrota. Gran jugadora, mala persona”.

Vacaciones de Sabalenka
Sabalenka disfruta de sus vacaciones junto a su pareja y su mascota

Después de la final, Sabalenka se refirió a su actuación y a la respuesta emocional que tuvo al concluir el encuentro. “Obviamente no estoy muy contenta con el nivel que jugué hoy, pero ella sacó increíble”, afirmó sobre el desempeño de Rybakina en la conferencia de prensa posterior. La bielorrusa también vinculó su reacción con la importancia deportiva del partido y con el objetivo que tenía en Nueva York. “Es realmente difícil controlar las emociones cuando pierdes en la final de un Grand Slam y cuando estabas intentando conseguir el tercer título consecutivo”, dijo.

Luego explicó por qué optó por exteriorizar el malestar. “Así que solo quería dejarlo ir, porque si me lo guardara dentro, ahora mismo o aquí o allá en la cancha, no podría decir ni una palabra o simplemente no podría”.

Durante la estadía en Grecia, Sabalenka combinó el descanso con actividades junto a Frangulis. Las postales incluyeron comidas locales, entre ellas ensalada griega y tortitas, además de paseos por la costa. El empresario brasileño, fundador de la cadena de açaí Oakberry, aprovechó el viaje para inaugurar un local de la marca en Glyfada.

Vacaciones de Sabalenka
Sabalenka volverá a competir sobre el cierre de septiembre

La pausa de Aryna Sabalenka será breve. Todo indica que su regreso al circuito está previsto para el Abierto de China, que se disputará en Beijing entre el 30 de septiembre y el 11 de octubre.

Antes de salir de Nueva York, la tenista proyectó su reacción ante el revés en la final. “La experiencia demuestra que siempre vuelvo más fuerte”, expresó. La competencia en China marcará el retorno de Sabalenka después de las vacaciones en Grecia y abrirá la última parte de su calendario anual en la WTA.

Vacaciones de Sabalenka
Sabalenka apuntará al cierre de la temporada tras su paso por Grecia
Vacaciones de Sabalenka
La jugadora afronta una breve pausa luego de no poder conquistar su tercer US Open consecutivo
Vacaciones de Sabalenka
Sabalenka compartió su descanso tras una exigente participación en Flushing Meadows
Vacaciones de Sabalenka
La bielorrusa dejó atrás Nueva York y se prepara para volver al circuito de la WTA
Vacaciones de Sabalenka
Sabalenka busca recuperarse después de la derrota ante Elena Rybakina
Vacaciones de Sabalenka
Aryna Sabalenka se tomó una pausa en Grecia tras la final del US Open
Vacaciones de Sabalenka
La tenista bielorrusa inicia una nueva etapa de preparación para los próximos torneos
Vacaciones de Sabalenka
Sabalenka disfruta de sus días de descanso junto a su pareja
Vacaciones de Sabalenka
Sabalenka afirmó que volverá más fuerte al circuito
Vacaciones de Sabalenka
La tenista comparte sus días de descanso con su pareja en Grecia

Temas Relacionados

Aryna SabalenkaGreciaUS Opendeportes-internacionalTenisWTA

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El informe que mostró el detrás de escena de la pelea entre Cuti Romero y Giuliano Simeone con Jude Bellingham en el clásico de Madrid

Se conoció la lectura de labios de los enfrentamientos del futbolista inglés con los dos integrantes de la selección argentina

El informe que mostró el detrás de escena de la pelea entre Cuti Romero y Giuliano Simeone con Jude Bellingham en el clásico de Madrid

Franco Colapinto contó cuál fue su sueldo el primer año en la Fórmula 1 y reveló por qué perdió plata en Williams

El piloto argentino habló de su desembarco en la Máxima con el equipo británico y las complicaciones que atravesó por el dinero que ganó

Franco Colapinto contó cuál fue su sueldo el primer año en la Fórmula 1 y reveló por qué perdió plata en Williams

A bordo de un Cadillac de 1970 y con un llamativo look: así llegó una figura del Liverpool a su país para disputar las fechas FIFA

Dominik Szoboszlai se presentó en el centro de entrenamiento antes de los partidos de su selección y causó furor en las redes sociales

A bordo de un Cadillac de 1970 y con un llamativo look: así llegó una figura del Liverpool a su país para disputar las fechas FIFA

Murió Tulio Crespi, una leyenda del automovilismo argentino: la emotiva carta que dejó para publicar el día de su partida

Fue piloto y constructor en diferentes disciplinas. Se mantuvo activo en el taller mientras luchó hasta sus últimos días contra una enfermedad

Murió Tulio Crespi, una leyenda del automovilismo argentino: la emotiva carta que dejó para publicar el día de su partida

Lideró toda la carrera, lo pasaron 400 metros antes de cruzar la meta y sorprendió con su reacción tras perder: increíble definición en el automovilismo argentino

Lucas Vicino había sido la estrella del fin de semana con un rendimiento superlativo, pero su coche falló en la última vuelta y Julián Santero recortó los casi 3 segundos de distancia para ganar la Final Clase 3 del TN APAT. Desconsolado, se tiró al pasto en pleno circuito

Lideró toda la carrera, lo pasaron 400 metros antes de cruzar la meta y sorprendió con su reacción tras perder: increíble definición en el automovilismo argentino

MALDITOS NERDS

Rocket League saltará a Unreal Engine 6 en 2027 con ayuda de profesionales

Rocket League saltará a Unreal Engine 6 en 2027 con ayuda de profesionales

Microsoft registra un sistema de anuncios adaptado a lo que ocurre en cada juego

Bungie promete nuevas historias de Destiny y más supervivencia en Marathon

‘Final Fantasy VII Revelation’ dejará saltar el grindeo para seguir la historia

‘Escape from Playtime’ lleva a los Smiling Critters al terror cooperativo en PC

ENTRETENIMIENTO

La causa de muerte oficial de Hayden Panettiere ha sido revelada

La causa de muerte oficial de Hayden Panettiere ha sido revelada

Tom Cruise defiende el arte humano frente al avance de la IA en Hollywood: “La gente quiere ver cosas reales”

Acusan al streamer Clavicular de violación y suministro de alcohol a una menor

Así se encuentra la familia de Cindy Crawford tras la muerte de su hijo Presley: “Siempre estuvieron ahí para él”

Miley Cyrus revela de qué habló con Dolly Parton en su última conversación

INFOBAE AMÉRICA

Alianza médica internacional beneficiará a niños salvadoreños con cirugías ortopédicas por pie varo

Alianza médica internacional beneficiará a niños salvadoreños con cirugías ortopédicas por pie varo

¿Quiere estudiar en Estados Unidos? 25 universidades llegarán a Costa Rica con información sobre becas, carreras y financiamiento

Denuncias por delitos vinculados con adolescentes aumentaron 20.5% en Panamá

Lluvias intermitentes continuarán afectando a El Salvador por influencia de bajas presiones

Bolivia: denuncian que policías antidroga hicieron una fiesta en una casa vinculada a Sebastián Marset