A bordo de un Cadillac de 1970 y con un llamativo look: así llegó una figura del Liverpool a su país para disputar las fechas FIFA

El futbolista llegó al lugar de concentración de la selección de Hungría a bordo de un automóvil Cadillac convertible

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Dominik Szoboszlai llegó a la concentración de Hungría a bordo de un Cadillac Eldorado descapotable de 1970, una escena que volvió a colocar al mediocampista del Liverpool en el centro de la conversación fuera de las canchas. El vehículo, blanco y con interiores marrones, apareció en el centro de entrenamiento de Telki antes de los compromisos del seleccionado húngaro.

El capitán de Hungría, de 25 años, eligió para la ocasión una estética retro, con botas, un bolso Chanel y anteojos oscuros. La elección del automóvil acompañó esa imagen: se trata de un modelo que representó una etapa del diseño estadounidense marcada por carrocerías extensas, motores de gran cilindrada y habitáculos amplios.

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Según la información del Museo de Cadillac y LaSalle, el Cadillac Eldorado de 1970 contaba con un motor V8 de 8,2 litros, equivalente a 500 pulgadas cúbicas. Esa mecánica figuraba entre las de mayor tamaño instaladas en vehículos de producción en serie durante ese período. El modelo entregaba cerca de 235 CV y utilizaba una caja automática Turbo Hydra-Matic de tres velocidades. También disponía de tracción delantera, una característica que contribuía a liberar espacio en el interior y permitía un piso más plano para los ocupantes.

Con 5,69 metros de largo y un peso superior a las dos toneladas, el descapotable formaba parte de una generación de autos estadounidenses que priorizaba las dimensiones, la comodidad y una presencia visual reconocible. La llegada de Szoboszlai con ese vehículo se sumó a otros episodios en los que el futbolista combinó sus apariciones públicas con autos de alta gama y prendas de firmas de lujo.

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El futbolista húngaro Dominik Szoboszlai publicó una serie de imágenes

La presencia del Eldorado no fue el primer arribo de Dominik Szoboszlai que generó repercusión en una concentración internacional. En marzo de 2026, el volante se presentó en el mismo predio de Telki con un Lamborghini Revuelto, un superdeportivo híbrido valuado en alrededor de USD 700.000. Para aquella ocasión, el jugador utilizó una campera de cuero, junto con gafas, pantalón oversize y una cartera de cuero marrón.

Estos ingresos a las convocatorias de su seleccionado se producen mientras Szoboszlai afianzaba su lugar en el plantel del Liverpool. El futbolista puede desempeñarse como mediapunta, extremo o mediocampista central, y comparte el mediocampo del club inglés con el argentino Alexis Mac Allister, con quien parece mantener una buena relación.

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El futbolista es un referente en la Selección de Hungría

El estilo de Szoboszlai también había sido tema de una publicación de Alexis Mac Allister en agosto de 2026. Luego de sus vacaciones tras el Mundial, el mediocampista argentino se reincorporó a los entrenamientos de Liverpool con un cambio de imagen. En una publicación de Instagram, el mediocampista apeló a la ironía para vincular su nuevo peinado con el del húngaro. “De vuelta al entrenamiento. El implante funcionó rápido, estamos iguales, Dominik Szoboszlai”, escribió el campeón del mundo. La publicación estuvo acompañada por una imagen generada con inteligencia artificial en la que el argentino aparecía con un corte y un peinado similares a los de su compañero.

Szoboszlai asumirá ahora la conducción de Hungría en una nueva ventana internacional. El seleccionado tiene previsto recibir a Ucrania el viernes 25 de septiembre en el Puskás Aréna, visitar a Irlanda del Norte el lunes 28, enfrentar a Georgia como local el 2 de octubre y volver a medirse con Ucrania como visitante el 5 de octubre. La agenda pondrá al capitán ante una serie de partidos por la Nations League en los que Hungría buscará consolidar su recambio generacional.

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Dominik Szoboszlai publicó imágenes de su look en sus redes sociales