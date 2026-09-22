Tiene 19 años, cantó un himno del folklore con Nati Pastorutti y conmovió al jurado de Es mi sueño: “Sos especial”

El público de Es mi sueño ovacionó de pie a Cristian Figueroa y Nati Pastorutti tras su presentación

Guardar

La versión de “Zamba para olvidar” que interpretaron Cristian Figueroa y Nati Pastorutti dejó una de los momentos más emotivos de la emisión de Es mi sueño del 21 de septiembre. El participante, de 19 años, recibió las cuatro luces verdes y terminó la presentación entre lágrimas, acompañado por la cantante que integra su equipo en el certamen de El Trece.

La actuación provocó una respuesta inmediata en el estudio. El público se levantó de sus butacas para aplaudir a los artistas y sostuvo una ovación de pie que se extendió después de la última nota, mientras el adolescente intentaba sin suerte contener las lágrimas.

PUBLICIDAD

El clima de la noche alcanzó al jurado, que destacó tanto la interpretación vocal como el vínculo que se mostró sobre el escenario. La emoción del joven creció tras conocer la devolución y se hizo evidente en el abrazo que compartió con Pastorutti al terminar la actuación.

La cantante y el joven participante emocionaron a todos con un clásico del folklore

Jimena Barón fue una de las primeras integrantes del jurado en tomar la palabra. La artista puso el foco en la respuesta de los presentes y remarcó que la ovación tuvo un significado particular dentro de un programa en el que el público suele acompañar a cada concursante.

“No siempre pasa esto cuando alguien termina de cantar. Si bien tenemos un público divino y muy respetuoso, que alienta mucho a todos los participantes, vos te estás llevando una ovación muy especial y está bueno que lo sepas”, expresó Barón, movilizada por el momento.

PUBLICIDAD

Luego, se dirigió directamente a Cristian. “Tenés 19 años y una voz preciosa, lindísima, muy emotiva. Hay personas muy especiales como vos que generan un silencio en el estudio”, señaló la jurado, según mostró eltrece.

La cantante también hizo una observación sobre la presencia del participante, más allá de los aspectos técnicos de su desempeño. “No te conozco, pero siento que sos muy especial como persona y como cantante”, agregó. Su devolución incluyó un reconocimiento para Pastorutti: “Nati, vos cantás divino, ya lo sabemos, pero hoy brillaste particularmente”. La elección de la obra reunió dos voces de registros diferentes alrededor de una zamba popular del repertorio argentino.

PUBLICIDAD

Abel Pintos se emocionó con la interpretación de “Zamba para olvidar” en Es mi sueño

Abel Pintos también se conmovió durante la presentación. El músico explicó que había atravesado varios momentos de emoción mientras escuchaba la versión y destacó la importancia que tuvo para él ver a un artista joven frente a una ocasión de exposición como la que ofrece el ciclo.

“Estoy muy emocionado”, reconoció el bahiense tras la actuación. Más adelante, señaló que la interpretación le había despertado una reflexión sobre el lugar que ocupa una oportunidad de ese tipo para quienes comienzan un camino artístico.

“Tenés solo 19 años, estás vestido en homenaje a esta canción y eso me hizo dar gracias a Dios porque pensaba en lo importante que es para una persona tener una oportunidad así”, manifestó Pintos. El jurado se refirió también al gesto que Figueroa y Pastorutti compartieron al concluir la presentación.

PUBLICIDAD

El abrazo entre Cristian Figueroa y Nati Pastorutti reflejó la emoción tras la actuación, según Abel Pintos

Para el artista, ese abrazo dejó expuesto el recorrido emocional de la actuación. “Tu abrazo con Nati dejó todo eso en evidencia. Gracias, de verdad. Me volví a emocionar”, dijo.

La devolución de Pintos llegó después de que el estudio ya había reaccionado con aplausos y cánticos. En ese contexto, Figueroa no logró contener el llanto, mientras su compañera de equipo permanecía a su lado.

La presentación de Cristian Figueroa y Nati Pastorutti concluyó con el respaldo pleno del jurado, reflejado en las cuatro luces verdes. El resultado consolidó una actuación marcada por la respuesta colectiva del estudio y por las palabras que recibió el concursante.

PUBLICIDAD

Natalia Pastorutti y Cristian Figueroa sostienen micrófonos durante su actuación musical en la segunda temporada del programa Es mi sueño.

Pastorutti acompañó al joven durante toda la instancia posterior al número musical. La cantante había sido destacada por Barón, quien consideró que tuvo una participación sobresaliente en el dúo, aun cuando su trayectoria como intérprete ya es conocida por el público.

La combinación de la aprobación del jurado, la ovación de pie y la emoción de Figueroa convirtió la escena en una de las más comentadas de la jornada.