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Cómo la soltería puede ampliar la identidad y fortalecer el bienestar emocional, afirman expertos

Un estudio identificó asociaciones entre determinadas percepciones sobre la vida afectiva, el desarrollo personal y la búsqueda de actividades fuera de la rutina. Qué tener en cuenta

Ilustración en acuarela de un hombre colocando piezas de rompecabezas frente a un espejo que muestra su rostro sonriente.
La soltería puede asociarse con oportunidades de crecimiento personal y bienestar psicológico. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La soltería puede ser una etapa asociada al crecimiento personal y al bienestar, según una investigación reciente; en la que se analizó cómo influye la forma en que las personas interpretan su situación afectiva y qué lugar ocupan las experiencias nuevas en esa etapa de la vida.

Un estudio examinó el potencial de crecimiento durante la soltería

La investigación fue publicada en Personality and Social Psychology Bulletin y estuvo a cargo de Elina Moreno, de la University of Toronto, y Yuthika Girme, de Simon Fraser University. El trabajo analizó el concepto de “potencial de autoexpansión en la soltería”. Término definido como la creencia de que estar sin pareja puede ofrecer oportunidades para ampliar la identidad personal a través de actividades, perspectivas y relaciones nuevas.

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En declaraciones recogidas por The Washington Post, Girme explicó que la teoría de la autoexpansión había partido de la idea de que ese proceso ocurre en relaciones cercanas. Aunque sostuvo que los hallazgos también muestran posibilidades de crecimiento personal en actividades realizadas en solitario.

Infografía con título sobre soltería, la cifra 82%, seis secciones con ilustraciones vectoriales y el logotipo de Infobae en la base.
La percepción sobre la vida afectiva influye en la manera de transitar el estado civil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoras desarrollaron tres estudios para observar de qué manera esa percepción se vinculaba con la vida cotidiana de las personas solteras. En los dos primeros hicieron un seguimiento de 276 adultos de entre 17 y 49 años. Cada uno informó durante dos semanas o seis semanas, según el caso, cómo transitaban su situación sentimental y qué experiencias incorporaban a su rutina.

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Los resultados señalaron que quienes percibían más posibilidades de crecimiento en la soltería tendían a involucrarse con mayor frecuencia en actividades nuevas o estimulantes. También mostraban:

  • Más satisfacción con su estado civil
  • Menor temor a permanecer sin pareja
  • Mayor bienestar psicológico
Hombre sentado en un sillón frente a una mujer que toma notas en un cuaderno. La sala tiene ventana, plantas y una mesita con caja de pañuelos.
Las personas solteras que identifican posibilidades de desarrollo incorporan más actividades nuevas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las experiencias nuevas aparecieron asociadas al bienestar

El tercer estudio incluyó a 324 personas de entre 18 y 76 años. Allí, las investigadoras pidieron a los participantes que imaginaran actividades novedosas que podrían realizar en el futuro por el hecho de estar solteros.

De acuerdo con los resultados, quienes imaginaron escenarios novedosos registraron mejoras momentáneas en el estado de ánimo y una mayor sensación de autoexpansión. Sin embargo, según Girme, esa intervención no logró aumentar de manera sostenida los puntajes sobre potencial de autoexpansión en la soltería.

Un hombre y una mujer jóvenes en una habitación poco iluminada. Él se sienta en un sofá roto; ella está de pie junto a la ventana, sosteniendo un teléfono.
La soltería no tiene el mismo significado para todas las personas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las actividades mencionadas por los participantes aparecieron ejemplos concretos y accesibles. En la síntesis difundida sobre la investigación se mencionaron:

  • Hacer senderismo
  • Probar restaurantes nuevos
  • Aprender habilidades
  • Practicar deportes
  • Participar en propuestas sociales
Cuatro personas sentadas en rocas a la orilla de un lago de montaña con aguas claras, rodeado de montañas rocosas, bajo un cielo azul despejado. Hay mochilas junto a ellos.
Las experiencias novedosas favorecen mejoras momentáneas en el estado de ánimo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los lazos sociales tuvieron un papel central

Uno de los hallazgos más consistentes fue que estas experiencias no se desarrollaron, en la mayoría de los casos, en soledad. Las investigadoras observaron que cerca del 80% de las actividades de autoexpansión fueron realizadas con amigos o familiares. En otra referencia, la cifra fue precisada en hasta el 82%.

Ese dato permite ubicar la discusión sobre la soltería fuera de una lógica de aislamiento. El trabajo planteó que los vínculos cercanos pueden funcionar como una red de apoyo para probar actividades nuevas y sostener experiencias significativas sin necesidad de una relación romántica.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud mental como un estado de bienestar que permite desarrollar sus capacidades, afrontar las tensiones de la vida, trabajar de forma productiva y contribuir a su comunidad. Bajo ese marco, el valor de los lazos familiares y de amistad aparece como un componente relevante del bienestar general.

Dos mujeres caminan lado a lado por un sendero cubierto de hojas en medio de un bosque, rodeadas de árboles altos y vegetación densa, bajo la luz suave del sol matutino.
El senderismo, los deportes y el aprendizaje forman parte de las propuestas exploradas durante la soltería. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La manera de interpretar la soltería influyó en los resultados

The Washington Post agregó que la disposición a ver la soltería como una oportunidad no se distribuyó de la misma manera entre todos los participantes. Quienes ya tenían más autoestima y se sentían mejor con su soltería tendían a ver más posibilidades de crecimiento. Mientras que quienes mostraban más ansiedad por permanecer sin pareja o creían que una relación era necesaria para ser felices tendían a percibir menos ese potencial.

La psicóloga Avigail Lev, directora de Bay Area CBT Center, opinó al diario que la variable importante puede no ser solamente si alguien está soltero, sino qué significado tiene esa condición para esa persona.

Seis mujeres de distintas edades y cabellos variados trabajan en tornos de alfarería dentro de un taller luminoso con estantes llenos de cerámica.
Los amigos y familiares acompañan la mayoría de las actividades vinculadas con la autoexpansión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Límites y preguntas abiertas

La serie de trabajos tuvo algunas limitaciones. Según Girme, la mayoría de los participantes eran adultos jóvenes, un grupo que puede tener más tiempo o más margen social para priorizar la exploración que personas de mayor edad con otras responsabilidades.

The Washington Post también señaló que los beneficios asociados con actividades individuales de autoexpansión fueron de corta duración y se concentraron sobre todo en asociaciones del mismo día.

Hombre sentado en un escritorio de madera mira una foto enmarcada de una pareja. A su izquierda hay una maleta de viaje de tela abierta con ropa.
La autoestima influye en la capacidad de interpretar la soltería como una etapa de oportunidades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué mostraron los tres estudios

Los principales datos de la investigación pueden resumirse en estos puntos:

  • Quienes percibían más potencial de crecimiento en la soltería realizaron más actividades nuevas
  • Esos participantes también mostraron mayor satisfacción con la vida y menor ansiedad por su situación sentimental
  • La mayoría de las experiencias de autoexpansión ocurrió con amigos o familiares
  • La intervención experimental mejoró el ánimo en el momento, pero no cambió de forma estable la percepción general sobre la soltería

Los resultados no plantearon que la soltería tenga el mismo significado para todas las personas. Lo que sí mostraron es que, en determinadas condiciones, puede convertirse en un período de desarrollo personal, apoyado en experiencias nuevas y vínculos cercanos.

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