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Peñarol oficializó este martes la incorporación de Germán Pezzella como nuevo refuerzo para la zaga defensiva, en un fichaje que marca un hito para el fútbol uruguayo: el defensor de 35 años, campeón del mundo con la selección argentina en Qatar 2022, se convierte en el primer futbolista en desempeñarse en la liga charrúa tras haber levantado la Copa del Mundo desde que lo hizo William Martínez en 1970. El zaguero llegó en condición de libre tras rescindir su contrato con River Plate y firmó hasta diciembre de 2027.

El acuerdo se cerró a horas del cierre del mercado de pases. Pezzella arribó a Montevideo el sábado por la noche y, un día después, se dejó ver en una de las tribunas del Estadio Campeón del Siglo durante el clásico uruguayo entre Peñarol y Nacional. El club aurinegro confirmó el vínculo mediante un comunicado en el que detalló el palmarés del jugador: campeón del mundo, bicampeón de América y ganador de la Copa de Campeones Conmebol-Uefa, más conocida como Finalissima, con la selección argentina.

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Se oficializó la llegada de Germán Pezzella a un gigante de Sudamérica: el histórico antecedente que alcanzó el campeón del mundo (REUTERS/Ivan Alvarado)

Pezzella se formó en las divisiones inferiores de River Plate, club con el que ganó la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana y la Recopa Sudamericana. En 2015 fue transferido al Betis de España, donde conquistó la Copa del Rey. Dos años después pasó a la Fiorentina de Italia, en la Serie A, y en 2021 regresó al club sevillano. En 2024 volvió a River, institución de la que se desvinculó la semana pasada tras haber sido apartado del plantel profesional.

En su etapa en el club de Núñez, el defensor integró el grupo de futbolistas relegados que entrenaba por separado en el predio de Ezeiza, una situación que generó controversia dado su recorrido como campeón del mundo y su condición de jugador surgido en la institución. Antes de recalar en River en sus inicios, Pezzella pasó por Juventud Unida de Algarrobo y por Olimpo de Bahía Blanca.

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El anuncio de Peñarol por la contratación de Germán Pezzella

Durante su paso por el club de Florencia, Pezzella compartió plantel con dos futbolistas que hoy integran el plantel de Peñarol: el actual capitán Maximiliano Olivera y el volante Sebastián Cristóforo. En el club aurinegro también se reencontrará con compatriotas: el mediocampista Eric Remedi, el delantero ex Boca Juniors Gonzalo Gelini, cedido recientemente por el club argentino, y Leonel Jaime, futbolista a préstamo desde River Plate.

El defensor ya se sumó a los entrenamientos bajo la conducción del técnico Diego Aguirre y su debut con la camiseta mirasol podría producirse este sábado, cuando el equipo enfrente a Danubio en Jardines del Hipódromo por la quinta fecha del Torneo Clausura. La decisión de incluirlo desde el arranque dependerá exclusivamente del cuerpo técnico.

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Germán Pezzella es nuevo refuerzo de Peñarol

Con la camiseta de la selección argentina, Pezzella disputó 42 encuentros. En el Mundial de Qatar 2022 participó en tres cotejos: ante Polonia, frente a Países Bajos en cuartos de final y en la final ante Francia, para un total de 57 minutos en cancha.

Su llegada al fútbol uruguayo repone un antecedente que no se registraba desde hace más de medio siglo. El último futbolista en jugar en la liga local tras haberse consagrado campeón del mundo había sido William Martínez, defensor uruguayo que integró el plantel del “Maracanazo” de 1950 y que, entre otros clubes, pasó por Rampla Juniors, Peñarol y Fénix antes de retirarse en Central Español en 1970.

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Pezzella formó parte del plantel argentino campeón del mundo en Qatar 2022 (REUTERS/Molly Darlington)

Si se considera únicamente a extranjeros, el antecedente más cercano es el del brasileño Moacyr, campeón del mundo en Suecia 1958, que llegó a Peñarol en 1962 procedente de River Plate y disputó dos temporadas en el club aurinegro. Un caso distinto es el de Mauro Camoranesi, quien jugó seis partidos en Montevideo Wanderers en 1997, nueve años antes de convertirse en campeón del mundo con Italia en 2006.

El fútbol uruguayo también contó con dos técnicos campeones del mundo en su historia reciente: César Luis Menotti, que dirigió a Peñarol en la temporada 1990-1991 tras haber ganado el título con Argentina en 1978, y Daniel Passarella, campeón mundial con la Albiceleste en 1978 y 1986, quien condujo a la Selección de Uruguay entre 1999 y 2001.

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