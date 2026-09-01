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Receta de budín de chocolate y naranja, rápida y fácil

La preparación tarda una hora, rinde diez porciones y combina cacao amargo con fruta fresca para equilibrar sabores, además de incluir una señal simple para saber cuándo retirarlo del horno

Budín de chocolate con cobertura oscura, rodajas de naranja y ralladura, servido sobre un plato de cerámica junto a un tenedor.
La preparación del budín de chocolate y naranja comienza con el horno a 180 °C y un molde de budinera o rectangular enmantecado y enharinado - (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El dúo que nunca falla: chocolate y naranja son 2 sabores que parecen hechos el uno para el otro. Esa combinación que aparece en las vitrinas de las panaderías de barrio, en las mesas de cumpleaños y en los meriendazos de domingo tiene un nombre simple y contundente: budín de chocolate y naranja.

En Argentina, el budín es un postre de toda la vida. No tiene pretensiones, no necesita presentación elaborada. Nació en las cocinas hogareñas, viajó de generación en generación y hoy sigue siendo una de las preparaciones más pedidas cuando se quiere algo dulce, rápido y que no falle.

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Receta de budín de chocolate y naranja

Se trata de un budín húmedo y esponjoso, elaborado con cacao en polvo, ralladura y jugo de naranja fresca, aceite y huevos. La naranja no solo perfuma: también aporta acidez que equilibra el amargor del cacao y mantiene la miga tierna por más tiempo. Se cocina en molde de budinera o en un molde rectangular, directo al horno.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 1 hora

  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 45 minutos

Ingredientes

  • 200 gr de harina 0000
  • 50 gr de cacao amargo en polvo
  • 200 gr de azúcar
  • 1 sobre de polvo para hornear (16 gr)
  • 1 pizca de sal
  • 3 huevos, a temperatura ambiente
  • 120 ml de aceite de girasol
  • 120 ml de jugo de naranja fresco (aproximadamente 2 naranjas)
  • La ralladura de 2 naranjas
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 100 gr de chips o trozos de chocolate negro (opcional, para intensificar el sabor)

Para el molde:

  • Manteca y harina o cacao, cantidad necesaria para enmantecar y enharinar
Una porción de budín de chocolate con glaseado y tiras de naranja en un plato de cerámica junto a un tenedor sobre una mesa.
La naranja aporta acidez al budín de chocolate y naranja, equilibra el cacao y ayuda a mantener la miga tierna por más tiempo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer budín de chocolate y naranja, paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180 °C. Enmantecar y enharinar un molde de budinera o un molde rectangular de unos 25 cm.
  2. En un bol grande, tamizar juntos la harina, el cacao amargo, el polvo para hornear y la sal. Mezclar con un batidor de alambre para integrar bien los secos.
  3. En otro bol, batir los huevos con el azúcar hasta que la mezcla se vea más clara y levemente espumosa, unos 2 a 3 minutos con batidora eléctrica o a mano.
  4. Incorporar el aceite, el jugo de naranja, la ralladura de naranja y la esencia de vainilla a la mezcla de huevos. Integrar bien.
  5. Volcar los ingredientes húmedos sobre los secos. Mezclar con espátula o cuchara de madera con movimientos suaves, solo hasta que no queden grumos visibles; no mezclar de más para no desarrollar el gluten y mantener la miga tierna.
  6. Si se usan los chips de chocolate, incorporarlos al final con movimientos envolventes.
  7. Verter la mezcla en el molde preparado y llevar al horno durante 40 a 45 minutos. El budín está listo cuando al insertar un palillo en el centro, este sale limpio o con apenas algunas migas húmedas.
  8. Retirar del horno y dejar reposar en el molde sobre una rejilla durante 10 minutos antes de desmoldar. Dejar enfriar completamente antes de cortar.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 10 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 290 kcal
  • Grasas: 13 gr
  • Carbohidratos: 40 gr
  • Proteínas: 5 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El budín de chocolate y naranja se conserva muy bien a temperatura ambiente, cubierto con papel film o en un recipiente hermético, durante 3 a 4 días. Gracias al jugo de naranja, la miga se mantiene húmeda por más tiempo que un budín clásico.

En heladera dura hasta 7 días; conviene retirarlo unos minutos antes de servir para que recupere su textura.

También se puede freezar en porciones individuales envueltas en film por hasta 2 meses. Descongelar a temperatura ambiente o en microondas.

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