Las primeras imágenes de Lionel Messi tras anunciar su retiro en la selección argentina: cuándo volverá a jugar el Inter Miami

La Pulga participó de la práctica de este martes en las Garzas

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Lionel Messi se mostró por primera vez después de anunciar su retiro de la selección argentina. El mejor jugador del mundo fue filmado durante algunas partes del entrenamiento del Inter Miami desarrollado este martes, a 24 horas de la realización de una comunicación que revolucionó el mundo y motivó mensajes de diferentes protagonistas de todo el universo del fútbol. Más allá de esto, la Pulga elige enfocarse en su presente y volverá a jugar en los próximos días por la MLS.

El ocho veces ganador del Balón de Oro participó de la práctica de las Garzas, luego del triunfo de este sábado por 7-1 a Montreal por la MLS, que incluyó la autoría de cuatro goles y una asistencia dentro de una fabulosa presentación. Fue el 19° futbolista en marcar esa cantidad de tantos en un partido de la liga, sumado a treparse a la cima de los máximos artilleros del torneo con 18 celebraciones.

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Luego de esa presentación, el futbolista de 39 años podría reaparecer con el elenco de los Estados Unidos este sábado desde las 20:30, cuando la franquicia reciba a Atlanta United en una nueva presentación de la MLS, en la que marcha en el segundo escalón de la Conferencia Este con 42 puntos, a 10 del líder Nashville, y con una holgada ventaja con respecto a sus competidores en la lucha por la clasificación a los playoffs.

Días después, el miércoles 9 de septiembre, se medirá a Chicago Fire (21:30), que marcha tercero en su zona, y el sábado 12 a partir de las 20:30 afrontará un duelo clave ante el propio Nashville, que se estaría quedando con el Supporters’ Shield por ser el cuadro con más puntos en la Temporada Regular. Esta seguidilla que se le viene a los de Florida será determinante para saber si podrán pelear por uno de los títulos que le quedan en 2026. El vigente campeón del certamen doméstico también buscará mantener esa corona y el 16 de septiembre tiene por delante el cruce con Cruz Azul por la Campeones Cup, que reúne a los campeones de Estados Unidos y México.

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*Con cuatro goles de Messi: el resumen de la goleada de Inter Miami a Montreal

Luego de ese encuentro, al Inter Miami se le vienen dos compromisos ante San Diego y Columbus Crew previos a la fecha FIFA de selecciones, y aún se desconoce si el 10 tendrá un partido despedida con Argentina, luego de su sentida carta publicada en redes sociales.

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“Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección”, escribió Leo el 21 de julio, dos días después de perder la final contra España en el Mundial 2026, pero el escrito recién lo hizo público el 31 de agosto. “Hoy, después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes”, aseguró a pocos días del fallecimiento de Jorge.

Más tarde, su esposa, Antonela Roccuzzo, le dedicó un sentido mensaje al padre de Thiago, Mateo y Ciro: “Hay algo de toda esta historia que me emociona especialmente: que nuestros hijos hayan crecido viéndola de cerca. Que hayan visto a su papá luchar por lo que quería, no rendirse y seguir creyendo hasta el final. Y que después hayan podido estar ahí para verte conseguirlo todo y levantar la Copa del Mundo”.

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Su salida de la Albiceleste abre un interrogante sobre quién llevará la camiseta número 10 del tricampeón del mundo con varios candidatos en danza, como Nico Paz, Alexis Mac Allister, Thiago Almada, Lautaro Martínez y Franco Mastantuono.

La carta de Lionel Messi:

La carta que publicó Messi para anunciar su retiro de la Selección

Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección…

Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol.

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Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar.

Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más).

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Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil. Gracias a cada uno de entrenadores, compañeros y dirigentes que me tocó compartir. Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos.

Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero!

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Gracias Dios por hacerme argentino.

¡Vamos Argentina!

*Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes.

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La tabla de posiciones de la MLS