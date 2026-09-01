Sociedad

Trenes Argentinos reparó formaciones que serán utilizadas para mejorar el servicio de la línea San Martín

La medida se enmarca en la Emergencia Ferroviaria y contempla la puesta en valor de 14 coches adicionales que volverán a circular en las próximas semanas

Los trabajos ya se aplicaron en 7 formaciones y se continúa trabajando en dos más
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En el marco de la emergencia ferroviaria, Trenes Argentinos incorporó esta semana una formación completamente renovada de 7 coches a la línea San Martín, con el objetivo de elevar los niveles de seguridad operacional y mejorar la calidad del servicio de pasajeros.

Los trabajos realizados sobre esa formación fueron de fondo. En las dos salas de máquinas se instalaron motores diésel totalmente nuevos, mientras que el sistema de bogies fue readecuado por completo. A eso se sumó el mantenimiento del sistema de frenos y de los acoples automáticos y semipermanentes, ejecutado según las especificaciones del fabricante, con el propósito de fortalecer la seguridad operacional del conjunto.

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La intervención también alcanzó al confort de quienes usan el tren a diario. Se repararon las ventanas y el piso, se reemplazaron los asientos, se actualizó el sistema de iluminación con tecnología LED y se completaron trabajos de pintura integral en toda la formación.

Trenes Argentinos repara formaciones de la línea San Martín para fortalecer la operación
Trenes Argentinos incorporó una formación renovada de 7 coches a la línea San Martín en el marco de la emergencia ferroviaria.

La puesta en valor de este tren forma parte de un proceso más amplio que lleva adelante la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía para modernizar la línea. Ese plan contempla, además, la adquisición de 3 locomotoras cero kilómetro, la renovación de los tendidos de vía y la actualización de la señalización.

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La tarea, por lo demás, no se detiene ahí. Actualmente, todavía se están interviniendo 2 formaciones adicionales, que suman en total 14 coches, los cuales serán puestos íntegramente en valor y reincorporados al servicio en las próximas semanas.

Trenes Argentinos repara formaciones de la línea San Martín para fortalecer la operación
La puesta en valor del tren de la línea San Martín sumó reparación de ventanas y piso, recambio de asientos, iluminación LED y pintura integral.

El Gobierno avanza con la adquisición de repuestos para los sistemas de frenos de los trenes

El Gobierno Nacional, según lo informado por Trenes Argentinos, está gestionando la adquisición de repuestos originales para el sistema de frenos de más de 700 coches eléctricos utilizados en todas las líneas de trenes Mitre, Roca y Sarmiento dentro del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), como parte de la Emergencia Ferroviaria.

Dado que estas formaciones han cumplido diez años en servicio, actualmente se está llevando a cabo el mantenimiento completo de uno de los sistemas de seguridad más relevantes del material rodante. Para posibilitar la correcta realización de estas tareas, se espera la llegada de los insumos necesarios. La falta de mantenimiento adecuado repercute principalmente sobre uno de los subsistemas más críticos del tren, aquel relacionado con la producción, distribución y uso del freno.

De acuerdo con el comunicado oficial de la empresa estatal, este sistema incluye componentes como compresores, válvulas, grifos, paneles de control, calipers, discos y pastillas, entre otros elementos.

La emergencia ferroviaria ya incluye obras en las líneas Mitre, Roca y Sarmiento y la compra de 43 formaciones, equivalentes a 150 coches, para renovar la flota del AMBA.
La emergencia ferroviaria ya incluye obras en las líneas Mitre, Roca y Sarmiento y la compra de 43 formaciones, equivalentes a 150 coches, para renovar la flota del AMBA.

A través del arribo de los nuevos repuestos, el Estado pretende llevar adelante las inspecciones previstas, que permanecieron pendientes durante más de diez años debido a la inacción en el servicio. El objetivo de esta medida consiste en mejorar la seguridad operacional, prolongar la vida útil de los trenes y disminuir los costos relacionados con el mantenimiento correctivo.

La Emergencia Ferroviaria, que la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía de la Nación estableció y que rige desde junio de 2024, ha estado en vigor por un período superior a dos años, acumulando múltiples intervenciones en la red. Entre los trabajos más avanzados pueden citarse la reforma integral de las vías del ramal Tigre de la línea Mitre, la actualización del sistema de señales al ingreso a Retiro, el mejoramiento de la infraestructura de los ramales La Plata y Bosques de la línea Roca, y la modernización del señalamiento de la línea Sarmiento.

El material rodante también está siendo renovado a través de más iniciativas además de la inversión en repuestos para los frenos. El Gobierno tiene en curso la compra de 43 formaciones, lo que significa 150 coches, con el objetivo de reemplazar parte de una flota cuya antigüedad supera el medio siglo. También se suman tres locomotoras ya adquiridas para la línea San Martín y el desarrollo en la provisión de repuestos ferroviarios para los mantenimientos mayores en el resto de los trenes del AMBA.

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